«Спартак» отправился на сборы в Австрию

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что московская команда отправилась на сбор в Австрию.
До 5 июля команда будет готовиться в Филлахе.
Ранее стало известно, что «Спартак» проведёт три товарищеских матча на сборах в Австрии.
«Спартак» отправился на сбор в Австрию ✈️ @Ural_Air_Lines— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 25, 2021
До 5 июля команда продолжит подготовку к началу сезона в Филлахе 🇦🇹 #UralAirlines #КрасноБелыеСборы 🔴⚪️ pic.twitter.com/CUpdj85luE
Мне вообще кажется все эти разъездные сборы без последующего улучшения игры....лишь повод свалить от надоевших за отпуск жён...и нормально потусить...)))
Ну конечно для руководства слегка "подзаработать"...
Странно что никто не задаёт вопрос....
Зачем нужны недешёвые летние забугорные сборы...если по-осени всё равно в еврокубках 20 игр - 0 побед ???
Нельзя ли просто прийти к условным Федуну,Миллеру и пр...и сказать не хотим наживаться на перелётах,отелях,арендах полей,питании и пр.....просто останемся дома....всё равно ничего не меняется от того что катаемся по этим сборам...можно просто монетизировать это время и продлить отпуск....мы устали притворяться что сборы нам на пользу....всё равно уровень тренеров таков что научить они уж ничему не могут...а уровень игроков таков что можно сборы хоть в Монте-Карло...хоть в Майами хоть в космосе проводить....ничего не изменится......
Мне вообще кажется все эти разъездные сборы без последующего улучшения игры....лишь повод свалить от надоевших за отпуск жён...и нормально потусить...)))
Ну конечно для руководства слегка "подзаработать"...
Странно что никто не задаёт вопрос....
Зачем нужны недешёвые летние забугорные сборы...если по-осени всё равно в еврокубках 20 игр - 0 побед ???
Нельзя ли просто прийти к условным Федуну,Миллеру и пр...и сказать не хотим наживаться на перелётах,отелях,арендах полей,питании и пр.....просто останемся дома....всё равно ничего не меняется от того что катаемся по этим сборам...можно просто монетизировать это время и продлить отпуск....мы устали притворяться что сборы нам на пользу....всё равно уровень тренеров таков что научить они уж ничему не могут...а уровень игроков таков что можно сборы хоть в Монте-Карло...хоть в Майами хоть в космосе проводить....ничего не изменится......