«Спартак» отправился на сборы в Австрию

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сегодня, 09:43

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что московская команда отправилась на сбор в Австрию.

До 5 июля команда будет готовиться в Филлахе.

Ранее стало известно, что «Спартак» проведёт три товарищеских матча на сборах в Австрии.