Баринов и Жемалетдинов присоединятся к «Локомотиву» в начале второго сбора

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сегодня, 14:24

Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев сообщил, что полузащитники и вернутся в расположение клуба после выступления на чемпионате Европы в начале второго сбора «железнодорожников».

Жемалетдинов и Баринов должны присоединиться к команде в начале второго сбора.

Баринов сыграл в матчах национальной команды против сборных Бельгии (0:3) и Финляндии (1:0). Жемалетдинов провел игры с финнами и датчанами.

Тем временем «Локомотив» на сборах обыграл «Жилину» в товарищеском поединке.