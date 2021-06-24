Баринов и Жемалетдинов присоединятся к «Локомотиву» в начале второго сбора

Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев сообщил, что полузащитники Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов вернутся в расположение клуба после выступления на чемпионате Европы в начале второго сбора «железнодорожников».
Жемалетдинов и Баринов должны присоединиться к команде в начале второго сбора.
Баринов сыграл в матчах национальной команды против сборных Бельгии (0:3) и Финляндии (1:0). Жемалетдинов провел игры с финнами и датчанами.
Тем временем «Локомотив» на сборах обыграл «Жилину» в товарищеском поединке.
Баринов ещё не набрал форму после травмы и использования Димы на другой позиции, которая требует совсем других навыков, нежели позиция в Локо. Одним словом Баринов попал, "спасибо" Стасу надо сказать.
Рифат так вообще один из лучших в РПЛ, если не лучший на своей позиции, сидел в основном в запасе. За то мизерное время, что давал ему Стас оживлял игру, но это было недостаточно, что бы изменит, что либо.
Думаю кто разбирается в футболе это понимает. А так то да, ругать всегда у нас в почёте, только дайте повод...
Баринов ещё не набрал форму после травмы и использования Димы на другой позиции, которая требует совсем других навыков, нежели позиция в Локо. Одним словом Баринов попал, "спасибо" Стасу надо сказать.
Рифат так вообще один из лучших в РПЛ, если не лучший на своей позиции, сидел в основном в запасе. За то мизерное время, что давал ему Стас оживлял игру, но это было недостаточно, что бы изменит, что либо.
Думаю кто разбирается в футболе это понимает. А так то да, ругать всегда у нас в почёте, только дайте повод...