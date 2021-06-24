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Баринов и Жемалетдинов присоединятся к «Локомотиву» в начале второго сбора

сегодня, 14:24

Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев сообщил, что полузащитники Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов вернутся в расположение клуба после выступления на чемпионате Европы в начале второго сбора «железнодорожников».

Жемалетдинов и Баринов должны присоединиться к команде в начале второго сбора.

Баринов сыграл в матчах национальной команды против сборных Бельгии (0:3) и Финляндии (1:0). Жемалетдинов провел игры с финнами и датчанами.

Тем временем «Локомотив» на сборах обыграл «Жилину» в товарищеском поединке.

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Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 18:58
Проба
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 17:39
Ребята попали под общую критику сборной, но это и понятно. Но если посмотреть, то критика может и неуместной быть.
Баринов ещё не набрал форму после травмы и использования Димы на другой позиции, которая требует совсем других навыков, нежели позиция в Локо. Одним словом Баринов попал, "спасибо" Стасу надо сказать.
Рифат так вообще один из лучших в РПЛ, если не лучший на своей позиции, сидел в основном в запасе. За то мизерное время, что давал ему Стас оживлял игру, но это было недостаточно, что бы изменит, что либо.
Думаю кто разбирается в футболе это понимает. А так то да, ругать всегда у нас в почёте, только дайте повод...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:16
Хорошо поработали 😜 дайте ребяткам отдохнуть!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:25
Что им ещё остаётся делать и усачу надо сказать спасибо.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 15:09
Кому нужны эти предметы?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:03
Оги не очень то и устали.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 15:00
Надо им отдохнуть, дохрена устали
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ ProKop92 (раскрыть)
сегодня в 14:42
Точнее "хрена моржового".
shlomo
shlomo
сегодня в 14:39
....смотрел игру российской сборной
как молодые бугаи
лениво ходят и пинают
мячи.....
Ключевое слово "сыграли"....так поучаствовали....
ProKop92
ProKop92
сегодня в 14:38
Нужно отдохнуть как следует, а то устали парни. Пахали знатно под руководством моржа
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:25
Заслужили отдых )))
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