«Мы летим». Ибрагимович опубликовал видео прыжка в воду с яхты

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович наслаждается отпуском. Форвард в своём инстаграме опубликовал видео прыжка в воду с яхты.
Мы летим.
Напомним, что Ибрагимович пропускает Евро-2020 из-за травмы колена.
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович наслаждается отпуском. Форвард в своём инстаграме опубликовал видео прыжка в воду с яхты.
Мы летим.
Напомним, что Ибрагимович пропускает Евро-2020 из-за травмы колена.
А то как бы поговорка "Пролететь, как фанера над Парижем" не пришлась ко двору...
А то как бы поговорка "Пролететь, как фанера над Парижем" не пришлась ко двору...