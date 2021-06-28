ГлавнаяНовостиВокруг футболаИталия. Серия А 2020/2021

«Мы летим». Ибрагимович опубликовал видео прыжка в воду с яхты

28 июня 2021, 14:00

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович наслаждается отпуском. Форвард в своём инстаграме опубликовал видео прыжка в воду с яхты.

Мы летим.

Напомним, что Ибрагимович пропускает Евро-2020 из-за травмы колена.

Все новости
Победный гол на 121-й минуте, удаления и травмы. «Смертельная битва» Украины и Швеции
Вчера, 01:34Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии23
Лукаку в халате и издевательства над Зума. Лучшее из Сети
29 июняЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии1
Экс-вратарь сборной Германии основал «тиндер для футболистов»
27 июня Комментарии4
На щитках Роналду изображено совместное фото с Джорджиной
26 июня ФотоКомментарии8
Холанд отреагировал на новость о том, что он заплатил за ужин 500 000 евро
26 июня Комментарии14
Влашич получил в подарок футболку, сделанную из банок пива
26 июня ФотоКомментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
28 июня в 16:08
Хорошо, что матч Швеция-Украина будет в Глазко, а не в Париже.
А то как бы поговорка "Пролететь, как фанера над Парижем" не пришлась ко двору...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
28 июня в 15:50
Ибры не хватает на этом чемпионате, вот и пытается привлечь к себе внимание.
mihaluch
mihaluch
28 июня в 14:19
Прыжок достойный футболиста.
KoLyaNN
KoLyaNN
28 июня в 14:19
Имеет право!
BBK33
BBK33
28 июня в 14:16, ред.
Подождем. В следующем видео - новый челлендж: Ибра выпрыгивает из воды на яхту))
112910415
112910415
28 июня в 14:12
говорят, Черчесов отказался смотреть ! )
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100