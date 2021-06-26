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Холанд заплатил за ужин в Греции 500 тысяч евро

сегодня, 12:07

Форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд хорошо отдохнул в Греции. Утверждается, что футболист потратил на ужин, который длился 5-6 часов, 500 тысяч евро.

На ужине присутствовали Холанд и его друзья. Помимо еды, у компании было 4 бутылки шампанского Cristal Vintage по 70 тысяч за каждую. Норвежец в качестве чаевых оставил обсуживающему персоналу 30 тысяч евро.

В Греции вместе с Холандом отдыхал хавбек «Манчестер Сити» Рияд Марез.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 13:51
это его дело он же не украл их, как играет так и живёт! не то что наши кривоножки в Монако
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 13:39
Та ну.. Утка.
Не могут люди быть такими глупыми. Хотя..
Ozabot
Ozabot
сегодня в 13:23
Вполне обычное дело для клиентов Райолы.
mangox33
mangox33 ответ Hamman (раскрыть)
сегодня в 13:21
Ты конечно бы так и сделал , но их у тебя нет.. Чужими деньгами всегда легче рвспоряжаться))
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 13:15
После таких чаевых)
Василий Корнечук
Василий Корнечук
сегодня в 13:13
пятьсот тысяч евро на ужин в ресторане. пятьсот евро на помощь больным детям. пятьдесят евро пожертвований гражданам, которые потеряли имущество из-за войны
ProKop92
ProKop92
сегодня в 13:13
Дурной пример заразителен
3ton
3ton ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 13:01
А пока он живет в кайф и на Ваше мнение ему безразлично.
Хотя Вы сами могли бы так жить , но , не хотите 🙂
3ton
3ton ответ Hamman (раскрыть)
сегодня в 12:59
В чем проблема стать футболистом или просто заработать млрд. ? Который Вы отдали бы больным и нищим.
Зависть - плохое качество человека
Futurista
Futurista ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 12:43
Государство это ты и есть)...не в прямом смысле конечно...немецкие налогоплательщики например...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 12:39
Когда масштабы голода разрастутся, когда запасы планеты истощатся, таких как Холланд первыми раскулачат .
juvenale
juvenale ответ Hamman (раскрыть)
сегодня в 12:39
государство пусть отдаст
Futurista
Futurista ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 12:30
Futurista
Futurista ответ волгодон 2 (раскрыть)
сегодня в 12:24
Тут рабочим 30 тыс. € перепало за 5 часов)...
Futurista
Futurista
сегодня в 12:22
Как обычно...на выпивку ушла большая часть суммы...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 12:22, ред.
"Кучеряво жить не запретишь!"

Кто-то умирает с голоду, кто-то тратит дармовые деньги, безумно, бездумно...

Почему дармовые деньги?

Да потому что - зарплаты игроков лишены здравого смысла, и это не видит только, слепой, и не слышит об этой проблеме, только глухой...

Но всё течёт, всё меняется, только по этому поводу, ничего не изменяется!

Печально, но факт...
Hamman
Hamman
сегодня в 12:14
Мозгов нет. Эти деньги тяжело больным детям отдать бы, а он фактически в сортир их смыл...
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 12:14
А в это время ошибки рабочего на заводе все обсуждают.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:13
Это просто дикость
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:13
По поступкам Холанд очередной 12ник
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