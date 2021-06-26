Холанд заплатил за ужин в Греции 500 тысяч евро

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сегодня, 12:07

Форвард «Боруссии» хорошо отдохнул в Греции. Утверждается, что футболист потратил на ужин, который длился 5-6 часов, 500 тысяч евро.

На ужине присутствовали Холанд и его друзья. Помимо еды, у компании было 4 бутылки шампанского Cristal Vintage по 70 тысяч за каждую. Норвежец в качестве чаевых оставил обсуживающему персоналу 30 тысяч евро.

В Греции вместе с Холандом отдыхал хавбек «Манчестер Сити» Рияд Марез.