Холанд заплатил за ужин в Греции 500 тысяч евро

Форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд хорошо отдохнул в Греции. Утверждается, что футболист потратил на ужин, который длился 5-6 часов, 500 тысяч евро.
На ужине присутствовали Холанд и его друзья. Помимо еды, у компании было 4 бутылки шампанского Cristal Vintage по 70 тысяч за каждую. Норвежец в качестве чаевых оставил обсуживающему персоналу 30 тысяч евро.
В Греции вместе с Холандом отдыхал хавбек «Манчестер Сити» Рияд Марез.
Не могут люди быть такими глупыми. Хотя..
Не могут люди быть такими глупыми. Хотя..
Хотя Вы сами могли бы так жить , но , не хотите 🙂
Хотя Вы сами могли бы так жить , но , не хотите 🙂
Зависть - плохое качество человека
Зависть - плохое качество человека
Кто-то умирает с голоду, кто-то тратит дармовые деньги, безумно, бездумно...
Почему дармовые деньги?
Да потому что - зарплаты игроков лишены здравого смысла, и это не видит только, слепой, и не слышит об этой проблеме, только глухой...
Но всё течёт, всё меняется, только по этому поводу, ничего не изменяется!
Печально, но факт...
Кто-то умирает с голоду, кто-то тратит дармовые деньги, безумно, бездумно...
Почему дармовые деньги?
Да потому что - зарплаты игроков лишены здравого смысла, и это не видит только, слепой, и не слышит об этой проблеме, только глухой...
Но всё течёт, всё меняется, только по этому поводу, ничего не изменяется!
Печально, но факт...