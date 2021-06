Нападающий дортмундской «Боруссии» в своём твиттере прокомментировал новость о том, что он заплатил за ужин в Греции 500 000 евро.

...I think they forgot the main courses🤡🤦🏼‍♂️ Fake news https://t.co/sCYhKHCCzQ