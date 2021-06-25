Вейналдум выйдет с радужной повязкой на матч Евро-2020 со сборной Чехии

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сегодня, 08:49

Полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум поддержит ЛГБТ -сообщество в матче 1/8 финала Евро-2020 со сборной Чехии.

По словам игрока ПСЖ , он выйдет на поле с радужной повязкой, а в случае оскорблений со стороны болельщиков, он готов увести своих партнёров по сборной Нидерландов с поля.

Ранее в сборной Нидерландов принимали решение не вставать на колено перед матчами Евро-2020.