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Вейналдум выйдет с радужной повязкой на матч Евро-2020 со сборной Чехии

сегодня, 08:49

Полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум поддержит ЛГБТ-сообщество в матче 1/8 финала Евро-2020 со сборной Чехии.

По словам игрока ПСЖ, он выйдет на поле с радужной повязкой, а в случае оскорблений со стороны болельщиков, он готов увести своих партнёров по сборной Нидерландов с поля.

Ранее в сборной Нидерландов принимали решение не вставать на колено перед матчами Евро-2020.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 10:06
вот именно, пусть оставит свое мнение при себе или засунет в ж..., а он пропагандирует
barcamilan
barcamilan
сегодня в 10:02, ред.
гнилой поступок, буду болеть за чехов, спасибо что ушел из ливера, ты упал на моих глазах
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:47
Ежели шо , то ты обращайся . У нас парни отзывчивые , придут на помощь в любой момент милый Джорджиньо !!!)))
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 09:47
- Бэрримор, кто это там бегает по полю с радужными повязками?
- Пиapacы сэр
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 09:45
Это уже мешает футболу. Пусть открывают лигу для негров, гомосеков и делают, что хотят. Для меня Голландия теперь никто... уводить он с поля команду собрался, урод.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:44
Пусть выходит,Бог его за это накажет!
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 09:36
Тьфу, гомосеки!!!!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 09:10
а в случае оскорблений со стороны болельщиков, он готов увести своих партнёров по сборной Нидерландов с поля
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Судя по его предпочтениям, слово партнёры приобретает совсем другой смысл
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 09:08
Вот такой вот незатейливый каминаут игрока
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:05
Вот как это он уведет партнеров с поля??? А тренер уже не в счет??? А федерация??? Да я не верю , что все игроки поддерживают эти замашки. Приехал играть в футбол, так играй и незачем навязывать другим свои пристрастия.
Всем здоровья.
sv_1969
sv_1969 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:04
Очень похоже
YVG
YVG
сегодня в 09:02
Так скоро с ненакрашенными губами в футбол запретят играть.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:01
Нет в мире задачи первостепенней, чем заднеприводных поддержать. Срамота!
Futurista
Futurista
сегодня в 09:00
Просто читаем его фамилию наоборот...7нйев...
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 08:59
Забавно. Борьбу против расизма не поддержали, хотя защищать угнетаемых благородно, несмотря на довольно унизительный жест вставания на колено; а однополую любовь, которая противоестественна для человека по его природе, поддержали.
Вообще это всё мне напоминает средневековые войны из-за религии, которые и сейчас в некоторых странах происходят, хочешь - верь в бога, хочешь - будь атеистом. И то и другое - проявление личного мнения в одном и том же вопросе. Навязывание какой-либо точки зрения - это уже дискриминация человека и унижение его достоинства. Ровно тоже самое в вопросе толерантности к однополой любви. Ну, хочет часть населения вопреки сущности и здравому смыслу любить свой же пол - да чёрт с ними, пусть делают; но если другая часть населения с этим несогласна и это осуждает, то имеет на это полное право. Одни - за, другие - против. Это личное дело каждого и запрещать осуждать однополую любовь и высказываться негативно - никто не может.
Разочаровала Голландия этим действием.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:53, ред.
Задрали эти радужные. Ну, допустим, заднеприводный этот Джорджиньо. Имеет право на мнение. Но зачем рекламировать это движение, да ещё подставляя свою сборную ("в случае оскорблений со стороны болельщиков, он готов увести своих партнёров по сборной Нидерландов с поля")? Или там все такие радужные собрались?
Честное слово, противно смотреть футбол с такими закидонами. То перед неграми на колени встань, то голубеньких с розовыми уважь....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:53
Что то 47и совсем распоясались.
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