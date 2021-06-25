Вейналдум выйдет с радужной повязкой на матч Евро-2020 со сборной Чехии

Полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум поддержит ЛГБТ-сообщество в матче 1/8 финала Евро-2020 со сборной Чехии.
По словам игрока ПСЖ, он выйдет на поле с радужной повязкой, а в случае оскорблений со стороны болельщиков, он готов увести своих партнёров по сборной Нидерландов с поля.
Ранее в сборной Нидерландов принимали решение не вставать на колено перед матчами Евро-2020.
Вообще это всё мне напоминает средневековые войны из-за религии, которые и сейчас в некоторых странах происходят, хочешь - верь в бога, хочешь - будь атеистом. И то и другое - проявление личного мнения в одном и том же вопросе. Навязывание какой-либо точки зрения - это уже дискриминация человека и унижение его достоинства. Ровно тоже самое в вопросе толерантности к однополой любви. Ну, хочет часть населения вопреки сущности и здравому смыслу любить свой же пол - да чёрт с ними, пусть делают; но если другая часть населения с этим несогласна и это осуждает, то имеет на это полное право. Одни - за, другие - против. Это личное дело каждого и запрещать осуждать однополую любовь и высказываться негативно - никто не может.
Разочаровала Голландия этим действием.
Вообще это всё мне напоминает средневековые войны из-за религии, которые и сейчас в некоторых странах происходят, хочешь - верь в бога, хочешь - будь атеистом. И то и другое - проявление личного мнения в одном и том же вопросе. Навязывание какой-либо точки зрения - это уже дискриминация человека и унижение его достоинства. Ровно тоже самое в вопросе толерантности к однополой любви. Ну, хочет часть населения вопреки сущности и здравому смыслу любить свой же пол - да чёрт с ними, пусть делают; но если другая часть населения с этим несогласна и это осуждает, то имеет на это полное право. Одни - за, другие - против. Это личное дело каждого и запрещать осуждать однополую любовь и высказываться негативно - никто не может.
Разочаровала Голландия этим действием.