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«Крылья Советов» озвучили задачу на сезон РПЛ

02 июля 2021, 10:59

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о задачах самарского клуба на новый сезон в РПЛ.

Какую-то турнирную задачу глава региона поставил? Эта тема также обсуждалась. Главный тренер и Дмитрий Игоревич на эту тему посмеялись, чтобы не сказать слишком высоко, но и не сказать слишком низко. Задача закрепиться в Премьер-Лиге, занять место не ниже 10-го.

Обсуждали ли Кубок? На сегодняшней повестке Кубок не обсуждался (улыбается).

Ранее Сергей Корниленко заявил, что члены самарского клуба готовы пройти вакцинацию от коронавируса.

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Все комментарии
dok66
dok66
02 июля в 17:59
Да хоть 13-14 место займите , и это будет хорошо . Кого вы там из первой десятки хотите потеснить , ума не приложу ?
nautilus163
nautilus163
02 июля в 13:53
У нас, как всегда, МУТНО!
nikoladolgov
nikoladolgov
02 июля в 13:40
Со Слуцким и Ростехами тоже задачу озвучивали - быть в Кубке УЕФА, а в итоге вылетели в Пердив !
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
02 июля в 11:36
Закрепиться на месте не ниже 15, вот задача на сезон
mihaluch
mihaluch
02 июля в 11:16
Задача вполне выполнимая.
Ironigor
Ironigor
02 июля в 11:15
Удачи Крылышкам, очень симпатичная команда по игре !!!
ДСА
ДСА
02 июля в 11:13
Озвучить - озвучили, но на самом деле не вылететь бы...
1bear
1bear
02 июля в 11:12
если будут играть как в прошлом сезоне,то могут подняться и выше!!!
Cat01
Cat01
02 июля в 11:10
Только вперёд к вершине
Федор Паршунин
Федор Паршунин
02 июля в 11:02
Место в первой десятке - для первого года - нормально. Задача - избавиться от статуса команды-лифта.
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