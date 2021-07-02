«Крылья Советов» озвучили задачу на сезон РПЛ

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о задачах самарского клуба на новый сезон в РПЛ.
Какую-то турнирную задачу глава региона поставил? Эта тема также обсуждалась. Главный тренер и Дмитрий Игоревич на эту тему посмеялись, чтобы не сказать слишком высоко, но и не сказать слишком низко. Задача закрепиться в Премьер-Лиге, занять место не ниже 10-го.
Обсуждали ли Кубок? На сегодняшней повестке Кубок не обсуждался (улыбается).
Ранее Сергей Корниленко заявил, что члены самарского клуба готовы пройти вакцинацию от коронавируса.