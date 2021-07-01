Губерниев предложил кандидатуру Карпина на должность тренера сборной России

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, кто может стать новым главным тренером сборной России.

Кстати, если нужен новый тренер для сборной России по футболу! Если Черчесова, конечно, уволят! Либо Валерий Карпин, либо квалифицированный иностранец! Иначе опять по кругу.

Слуцкий? Дойдёт так и до Газзаева с Романцевым! Да и Анатолий Бышовец в хорошей форме!