Губерниев предложил кандидатуру Карпина на должность тренера сборной России

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, кто может стать новым главным тренером сборной России.
Кстати, если нужен новый тренер для сборной России по футболу! Если Черчесова, конечно, уволят! Либо Валерий Карпин, либо квалифицированный иностранец! Иначе опять по кругу.
Слуцкий? Дойдёт так и до Газзаева с Романцевым! Да и Анатолий Бышовец в хорошей форме!
Ранее Карпин ответил на вопрос о работе со сборной России.
Новому тренеру всё равно из игроков РПЛ дружину собирать....
А это как в сугробах подосиновики искать....можно...но нежелательно....))
Систему надо менять...смена тренера при существующей системе - формальность, не требующая даже нашего драгоценного внимания....
А смена системы всего нашего футбола - процесс длительный....и практически фантастический....ибо никто просто так не перенаправит поток бабосов из своего кармана в чужой, ради улучшения результатов наших игроков....
Тут также как с дорогами и асфальтом.....
Чем хуже дела тем больше выделят средств на улучшение...
А плохо класть асфальт и показывать плохие результаты в футболе - можно бесконечно.....
Всё равно за это не наказывают....
Богатей себе...да лепи отмазки на конференциях раз в 2 года....
Всем удачи !!!!!
Новому тренеру всё равно из игроков РПЛ дружину собирать....
А это как в сугробах подосиновики искать....можно...но нежелательно....))
Систему надо менять...смена тренера при существующей системе - формальность, не требующая даже нашего драгоценного внимания....
А смена системы всего нашего футбола - процесс длительный....и практически фантастический....ибо никто просто так не перенаправит поток бабосов из своего кармана в чужой, ради улучшения результатов наших игроков....
Тут также как с дорогами и асфальтом.....
Чем хуже дела тем больше выделят средств на улучшение...
А плохо класть асфальт и показывать плохие результаты в футболе - можно бесконечно.....
Всё равно за это не наказывают....
Богатей себе...да лепи отмазки на конференциях раз в 2 года....
Всем удачи !!!!!