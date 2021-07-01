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Губерниев предложил кандидатуру Карпина на должность тренера сборной России

01 июля 2021, 17:28

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, кто может стать новым главным тренером сборной России.

Кстати, если нужен новый тренер для сборной России по футболу! Если Черчесова, конечно, уволят! Либо Валерий Карпин, либо квалифицированный иностранец! Иначе опять по кругу.

Слуцкий? Дойдёт так и до Газзаева с Романцевым! Да и Анатолий Бышовец в хорошей форме!

Ранее Карпин ответил на вопрос о работе со сборной России.

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Все комментарии
Renton36
Renton36
02 июля в 06:40
У карпа рожа по жизни недовольная,хорошо что его редко видно.
Gorasul
Gorasul
01 июля в 23:49
Представлю его прессухи - игра была равна, играли два г. и т.д. Карпин - быдляк и разговаривает сквозь зубы, ну или с успехом строит имидж гопника переростка с семками.
Шуnя771
Шуnя771
01 июля в 22:13
Можно и Карпина...
RamonCSKA
RamonCSKA ответ zooveterinar (раскрыть)
01 июля в 22:07
Вот именно все было на тоненького, их никто не знал, они зажгли на евро и после этого решили что таланливое поколение, я считаю что нынешний подбор футболистов не хуже, во многом и лучше тогда был выбор гораздо скромнее, просто Тренер не имеет ни тактик в запасе, ни установок, он играет одной моделью и одним и тем же составом , независимо от формы , а его модель только под слабые сборные подходит
zooveterinar
zooveterinar ответ RamonCSKA (раскрыть)
01 июля в 21:38
Уважаемый,как же ,а победа хорват?!!! Которая нас вывела на евро 08г.!! А растрел Сафонова, Меле против троих и гол!!! И так три гола,четвертый непонятный,возможно и голкипер прозевал!! В 2018г. Незабывайте всетаки фактор домашних трибун, испанцы немного начудили, а вот у хорватов надо было выигрывать ,класса нехватило,мне кажется сборники 08года обыграли их!!
nikoladolgov
nikoladolgov
01 июля в 21:30
Спортивный комментатор канала «Россия 2» Дмитрий Губерниев заявил, что его нелицеприятные высказывания в перерыве матча «Спартак» – ЦСКА (2:2) не касались голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева.

«Могу лишь извиниться. Идиоматические выражения – это плохо в эфире. Я говорил про вратаря сборной Дании. Там разве что-то было про вратаря «Зенита»? Ему еще надо место в основе завоевать», – передает слова Губерниева BaltInfo.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ zooveterinar (раскрыть)
01 июля в 21:19
Это не фортануло , до до соревнований никто не знал, а там они раскрылись во всей красе, у нас не менее талантливое поколение Сейчас
RamonCSKA
RamonCSKA ответ nikoladolgov (комментарий удален) (раскрыть)
01 июля в 21:18
За тобой уже выехали
dok66
dok66
01 июля в 21:05
"Футбольный эксперт Губерниев" скоро станет именем нарицательным , как и его кот . Сказал , просто чтобы что-то сказать И чтобы его не забывали . Вдруг новой Бузовой не скоро будет
pomor45
pomor45
01 июля в 20:40
Удружил Карпину. Лучшей компрометации кандидата, чем предложение его Губерниевым, не придумать.
25процентный клоун
25процентный клоун
01 июля в 19:41
Я губерниева, черданцева и ко поменял бы уральские пельмени, разницы не будет в плане освещения основных событий но поржать иногда можно будет
Знатог
Знатог ответ 112910415 (раскрыть)
01 июля в 19:33
и что Кот насчёт тренера думает?
112910415
112910415
01 июля в 18:57
мнение кота более интересно
YVG
YVG
01 июля в 18:51
Шило на мыло поменять?
Kosmos58
Kosmos58
01 июля в 18:49
Карпин не дурак, который полезет в это болото!
karnager
karnager ответ Jeck Denielse (раскрыть)
01 июля в 18:47
Пожелал всем удачи и пошёл дальше пилить?)
Rattlehead
Rattlehead
01 июля в 18:46, ред.
Странно, что не предложил кандидатуру своего суперкота.
zooveterinar
zooveterinar ответ Jeck Denielse (раскрыть)
01 июля в 18:44
В том и дело ,Гуссу и Адвокату просто фартонуло ,было талантливое поколение,отсюда и достижения относительные!!!
particular
particular
01 июля в 18:42
Биатлонный балабол, возомнивший себя мега-комментатором, опрометчиво думает, что его прозорливость и 14коватость окажутся полезными в выборе тренера по футболу...
zooveterinar
zooveterinar
01 июля в 18:40
Этот куда специалист професси-онал вякает ,он с биатлоном связан был,или уже на професси-аналил,поперли ,здесь решил применить ,свои широкие знания!!!
Gahi
Gahi
01 июля в 18:35
Губерниев так увлёкся выяснением отношений с Ольгой Бузовой, что всё знающий комментатор пропустил информацию от Валерия Карпина где он даёт чётко понять что на данный момент он связан контрактом и работает в Ростове,  уходить из клуба тем более не входит в его планы. Удачи
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 июля в 18:34, ред.
Фамилия, гражданство, опыт тренера тут не важны.....
Новому тренеру всё равно из игроков РПЛ дружину собирать....
А это как в сугробах подосиновики искать....можно...но нежелательно....))

Систему надо менять...смена тренера при существующей системе - формальность, не требующая даже нашего драгоценного внимания....

А смена системы всего нашего футбола - процесс длительный....и практически фантастический....ибо никто просто так не перенаправит поток бабосов из своего кармана в чужой, ради улучшения результатов наших игроков....
Тут также как с дорогами и асфальтом.....
Чем хуже дела тем больше выделят средств на улучшение...
А плохо класть асфальт и показывать плохие результаты в футболе - можно бесконечно.....
Всё равно за это не наказывают....
Богатей себе...да лепи отмазки на конференциях раз в 2 года....

Всем удачи !!!!!
GooSe25
GooSe25
01 июля в 18:33
Этот двуличный клоун понял, что основные деньги в футболе. До этого он высказывался, что футбол ненавидит, но сейчас в каждой бочке затычка.. правильно Рома Павлюченко написал, пусть комментирует биатлон.. а то шустро он переключился..
berda2003
berda2003
01 июля в 18:25
гламурная болонка в части интервью похлеще чабана: умнее, остроумнее, коммуникабелен... а как тренеры они (наши) все одинаковые - плохо обученные, короче физруки...
Ironigor
Ironigor ответ LAISMEN (раскрыть)
01 июля в 18:21
А к кому ещё, вариант один - шлюпка Канделаки !!!)
Мага Шульман
Мага Шульман
01 июля в 18:19
Что-то мне подсказывает, что мнение этого персонажа для Дюкова и компании ничуть не дороже, чем мнение любого из нас , здесь, на Соккере.
КЭТиК
КЭТиК
01 июля в 18:12
Валера сможет, верим!
kasyak7
kasyak7
01 июля в 18:12
Черевченко подойдёт к сборной ,он если смотреть его биографию неплохой тонер,к тому же умеет из какули конфетку сделать.
juvenale
juvenale ответ kts99 (раскрыть)
01 июля в 18:11
за млн полтора пойдет
juvenale
juvenale
01 июля в 18:10
что-то слишком много этого клоуна стало
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