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Кудряшов — о провале России на Евро: «Не было инстинкта убийцы»

01 июля 2021, 21:43

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов прокомментировал неудачное выступление национальной команды на Евро-2020.

Первые два дня были неприятными, было стыдно перед собой, родными, командой, тренерским штабом. Была проделана работа, но она оказалась коту под хвост. Что произошло? У нас не хватило лидеров. Да, есть Артём Дзюба, есть еще два-три человека, но нам надо еще два-три человека. Не хватило того, что не было инстинкта убийцы, мы его потеряли. У нас это было, но потом, когда ты какой-то навык приобретаешь и ты его не тренируешь, он пропадает. Где взять лидеров? Есть ребята, которые могут ими стать. Мухин — он такой, также надеюсь на Миранчука и Головина.

Ранее появилась информация о том, что Кудряшов может продолжить карьеру в ЦСКА.

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Все комментарии
Давайте думать
Давайте думать ответ Capral (раскрыть)
02 июля в 08:55
Стокгольмский синдром)))
mars6791
mars6791
02 июля в 08:37
А вот Черчесов говорит , что игроки у нас Ху....е, и ничего здесь не сделать, терпеть и работать.
112910415
112910415
02 июля в 07:39
пустые словеса
Мага Шульман
Мага Шульман
02 июля в 07:16
Кто бы говорил! Кудряшовы объясняют причины провала. Дожились!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ LAISMEN (раскрыть)
01 июля в 23:26
Рукастых лидеров не бывает, если подыграл рукой то ногами уже не сможешь
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Gahi (раскрыть)
01 июля в 23:25
Если что, Кудряшов ту игру не играл, чтобы стыдиться лично, а как гражданину ему по барабану, как и всем нам
25процентный клоун
25процентный клоун
01 июля в 23:22
Шайка по отмыванию денег, лучше хуже все равно
Gahi
Gahi
01 июля в 22:34
Хорошо хоть стыд остался у Кудряшова за ту игру, что показала сборная команда на Евро 2020. А для того чтобы не было стыдно нужно днём и ночью работать над собой развивать в себе бойцовские качества с физической мощью быть выносливыми даже когда придётся играть дополнительные таймы. Но зачем превращать себя в животное и искать в себе инстинкт убийцы, чтобы побеждать и в этом видеть основную  причину плохого выступления сборной на этом турнире. Оказывается нужно очень многое изменить в команде, чтобы привести её в порядок, чтобы она отвечала уровню игры своих соперников. Удачи 
LAISMEN
LAISMEN
01 июля в 22:21
Чушь полная....лидеры, убийцы какие то . Не надо умничать, а надо прямо говорить прос..ли как сказал один из ваших "лидеров"
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
01 июля в 21:57
"не было инстинкта убийцы, мы его потеряли. У нас это было"

Чет я смотрел как Мальта вас катает или Турция как тело выносит, и мало видел этот инстинкт. Или ты про Саудовскую Аравию на ЧМ...
Parma1972
Parma1972
01 июля в 21:57
Велика Россия, а играть в футбол некому...
STVA 1
STVA 1
01 июля в 21:56
Да, есть Артём Дзюба
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1265973/kudryashov-fedor-rossiya

Всё занавес(((
Capral
Capral
01 июля в 21:53
Был инстинкт жертвы.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
01 июля в 21:51
игры у вас не было, а не инстинктов
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