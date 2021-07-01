Кудряшов — о провале России на Евро: «Не было инстинкта убийцы»

Защитник сборной России прокомментировал неудачное выступление национальной команды на Евро-2020.

Первые два дня были неприятными, было стыдно перед собой, родными, командой, тренерским штабом. Была проделана работа, но она оказалась коту под хвост. Что произошло? У нас не хватило лидеров. Да, есть Артём Дзюба, есть еще два-три человека, но нам надо еще два-три человека. Не хватило того, что не было инстинкта убийцы, мы его потеряли. У нас это было, но потом, когда ты какой-то навык приобретаешь и ты его не тренируешь, он пропадает. Где взять лидеров? Есть ребята, которые могут ими стать. Мухин — он такой, также надеюсь на Миранчука и Головина.