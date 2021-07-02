Селюк: «Весь состав Техкомитета РФС надо попросить на заслуженную пенсию»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал решение Технического комитета РФС выразить поддержку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.
Мне очень нравится состав Техкомитета РФС, где собрались те, кому за 80, так называемые знатоки футбола. Я считаю, что их всех надо уже попросить на заслуженную пенсию, подарить им по бюсту при жизни и убрать из Техкомитета. Говорят, что причина провала в квалификации игроков, нужно ужесточить лимит.
Повторюсь, посмотрите на Украину! По лимиту у них не может быть больше семи легионеров одновременно на поле, а в заявке на матч у них лимита нет. И посмотрите на результаты: молодёжь Украины – чемпионы мира, основная сборная – в 1/4 чемпионата Европы. И выступает лучше, чем сборная России.
Ранее экс-наставник «Тоттенхэма» Харри Реднапп выразил мнение, что РПЛ стоит сократить лимит на легионеров до четырёх в заявке.