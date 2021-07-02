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Селюк: «Весь состав Техкомитета РФС надо попросить на заслуженную пенсию»

02 июля 2021, 01:20

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал решение Технического комитета РФС выразить поддержку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

Мне очень нравится состав Техкомитета РФС, где собрались те, кому за 80, так называемые знатоки футбола. Я считаю, что их всех надо уже попросить на заслуженную пенсию, подарить им по бюсту при жизни и убрать из Техкомитета. Говорят, что причина провала в квалификации игроков, нужно ужесточить лимит.

Повторюсь, посмотрите на Украину! По лимиту у них не может быть больше семи легионеров одновременно на поле, а в заявке на матч у них лимита нет. И посмотрите на результаты: молодёжь Украины – чемпионы мира, основная сборная – в 1/4 чемпионата Европы. И выступает лучше, чем сборная России.

Ранее экс-наставник «Тоттенхэма» Харри Реднапп выразил мнение, что РПЛ стоит сократить лимит на легионеров до четырёх в заявке.

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Все комментарии
dok66
dok66
02 июля в 18:10
Девиз собрания пенсионеров (то бишь техкомитета) : "Мы всегда за !" Лишь бы второй пенсии не лишили
galem72
galem72
02 июля в 10:53
На счёт тех'комитета сказано правильно, но очевидно же, что он ничего не решает. Сверху указа не было убрать черчеса, вот он до сих пор шевелит своими усами в сборной. А этих пережитков из совка однозначно нужно расформировывать, потому что ничего дельного и современного они не смогут сообразить.
Аксинья
Аксинья
02 июля в 08:43
У немцев они доморощенные (родились в Германии) а у Селюка отловленные в саваннах и джунглях))
Ислам0926
Ислам0926
02 июля в 08:11
Селюк иногда говорит разумные вещи вот сейчас например но забыл добавить вместе с техническим комитетом и РФС надо разогнать
Kuvkil
Kuvkil
02 июля в 07:55
Техкомитет не справился, как и Черчесов. Поэтому всех в отставку.
stromshik
stromshik
02 июля в 07:26
Он что, и в технический комитет РФС своих негров хочет пристроить?
Мага Шульман
Мага Шульман ответ Аксинья (раскрыть)
02 июля в 07:14
А немцы ими не брезгуют, почему-то. И играют не хуже нас, как минимум.
xysan_8181
xysan_8181
02 июля в 07:10
Усатого и эту шайку гнать и не подпускать.близко к футболу.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
02 июля в 03:05
В последнее время некоторого г-на Селюка что-то стало слишком много. К чему бы это?
Аксинья
Аксинья
02 июля в 02:35
Главный критерий - отсутствие чернокожых ))
Ironigor
Ironigor
02 июля в 01:34
Пенсионный футбольный ⚽ фонд России !!!)))
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