ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

«Он ведёт себя трусливо». Боярский раскритиковал Черчесова

01 июля 2021, 18:17

Народный артист РФ Михаил Боярский раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который назвал уровень мастерства игроков национальной команды недостаточным.

О том, что у нас не самые сильные футболисты, знают все. Но возникает вопрос к тренеру, а ты тогда для чего нужен? Это никак не должны служить оправданием главному тренеру сборной, особенно, когда он не берет вину на себя, тем самым подставляя своих же игроков.

Лучшие тренеры мира всегда просят винить себя, а не игроков, а Черчесов ведёт себя трусливо. В Австрии он подготовил команду очень хреново, там они кураж и потеряли. Тренер должен быть громоотводом, чтобы футболисты за него бились.

Если он называет лучшим матчем поражение от Дании, то самым лучшим для него станет разгром от Хорватии 8:1? Но, надеюсь, он все-таки не будет руководить командой в этом матче.

Ранее сообщалось, что Техкомитет РФС выразил поддержку Черчесову.

Все новости
Чистяков — о камбэке «Зенита»: «Сегодня получились два разных тайма»
Вчера, 23:58 Комментарии1
Чалов: «В полуфинале Англия — Дания буду переживать за датчан»
Вчера, 18:36 Комментарии9
Голикова: «В Петербурге из-за Евро повышается рост заболеваемости ковидом»
Вчера, 17:54 Комментарии33
Широков — о тренере сборной: «Я лучше бы рассмотрел Кунца, а не Лёва»
Вчера, 17:07 Комментарии14
Президент «Урала»: «Не сумели убедить всех игроков клуба пройти вакцинацию»
Вчера, 16:10 Комментарии12
Корнаухов: «Хочется, чтобы сборную России тренировал русский тренер»
Вчера, 15:35 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd
01 июля в 23:01
Ну к сожалению у нас без ВВП даже вопрос отставки тренера решить не могут... При этом Капелло сняли за неудачное выступление на ЧМ, куда мы не пробивались 12 лет без итальянца и где мы только в самой концовке пропустили от Бельгии, которая тогда была на сумасшедшем ходу, а не играла в полноги, как на Евро 2020
Garrincha58
Garrincha58
01 июля в 22:36
мы тоже всё меньше и меньше надеемся на то что он не будет тренером сборной по ходу на самом верху у него крыша и всё и дальше будет как было и от этого становится совсем грустно
Шуnя771
Шуnя771
01 июля в 22:15
А Боярский то не из робкого десятка!
pomor45
pomor45
01 июля в 20:51
Круто Миша по обладателю ордена Александра Невского прошёлся. Уверен, что нажил себе кровного врага.
Землянин
Землянин
01 июля в 20:23
Всегда таким и был, всегда искал козлов отпущения и в предыдущих поражения и неудачах на клубном уровне. Сколько ветеранов слил, чтобы оправдаться и у кормушки остаться
ЮЗИК
ЮЗИК
01 июля в 19:59
Раньше надо было Миши такие комментарии давать и про капитана сборной вспомнить, а по ходу перебуваться не стоит
Владимир 77
Владимир 77
01 июля в 19:42
На этот раз говорящая шляпа дело говорит
Федор Паршунин
Федор Паршунин
01 июля в 19:40
Черчесова с Дюковым на шампур мушкетера! Никогда шашлыки не выглядели так заманчиво!
морозз
морозз
01 июля в 19:37
Судьба тренера всегда зависит от результата и это аксиома…есть результат - ты на коне, нет результате - до свидания!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
01 июля в 19:28
Мушкетёр может быть адекватным без 100 гр).
МапС
МапС
01 июля в 19:23
Михуил расстроен, что чабан его лишил возможности съесть свою шляпу.
xysan_8181
xysan_8181 ответ d_fincher (раскрыть)
01 июля в 19:07
Чабан нюх денег хороших учуел.теперь на бездарь сваливает.его ремесло овец пасти!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Василий 50 (раскрыть)
01 июля в 19:06, ред.
Согласен с тобой , что РФС ведет себя трусливо. Они были готовы озвучить , что оставляют Черчесова , но.....вчерашнее выступление Президента старперам спутало все карты. Вот они сейчас и чешут свои репы и не только репы ...).
Василий 50
Василий 50
01 июля в 18:57
Трусливо себя ведёт РФС
STVA 1
STVA 1
01 июля в 18:52
А вот тут Мише браво!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
01 июля в 18:50
Он ведёт себя нагло...
Остапчук 67
Остапчук 67
01 июля в 18:48
Черчесов за пять лет не добился ничего...
На основании чего его оставляют на месте?
Caniggia
Caniggia
01 июля в 18:45
Ну наконец-то и шляпа что-то адекватное сказала. А несколько дней назад ещё говорил, что типа, Черчесов мужик и уйдёт сам. Как же можно было такое сказать про зажравшегося остолопа, которого теперь трактором не сдвинешь с золотого контракта и стула в сборной?
d_fincher
d_fincher
01 июля в 18:31
Миша не понимает, что за Черкесом Соломоновичем стоит его любимый Газпром?
112910415
112910415
01 июля в 18:23
вот и Михаил приблизился к очевидной истине
Стасодзюб
Стасодзюб
01 июля в 18:22
Как ни как,но Миша прав.
волгодон 2
волгодон 2
01 июля в 18:21
Куда вас сударь к черту занесло? Неужто вам покой не по карману?
Ironigor
Ironigor
01 июля в 18:18
Да вы два сапга пара , - "Канальи"!!!))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 июля в 18:18
Да ему пофик...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100