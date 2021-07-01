«Он ведёт себя трусливо». Боярский раскритиковал Черчесова

Народный артист РФ Михаил Боярский раскритиковал главного тренера сборной России , который назвал уровень мастерства игроков национальной команды недостаточным.

О том, что у нас не самые сильные футболисты, знают все. Но возникает вопрос к тренеру, а ты тогда для чего нужен? Это никак не должны служить оправданием главному тренеру сборной, особенно, когда он не берет вину на себя, тем самым подставляя своих же игроков.

Лучшие тренеры мира всегда просят винить себя, а не игроков, а Черчесов ведёт себя трусливо. В Австрии он подготовил команду очень хреново, там они кураж и потеряли. Тренер должен быть громоотводом, чтобы футболисты за него бились.

Если он называет лучшим матчем поражение от Дании, то самым лучшим для него станет разгром от Хорватии 8:1? Но, надеюсь, он все-таки не будет руководить командой в этом матче.