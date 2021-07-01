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Радимов: «Мартинес лучше работает с Бельгией, чем Манчини с Италией»

01 июля 2021, 23:07
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 2Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2020 между сборными Бельгии и Италии.

Важную роль сыграет состояние здоровья Де Брюйне и Эдена Азара. Если они будут здоровы, то «на бумаге» Бельгия смотрится ярче. Это давно сыгранная команда, они находятся в таком возрасте, что им пора что-то выиграть. В целом это не совсем понятная пара, в игре мы увидим самый осторожный футбол.

Что касается сборной Италии, Манчини нужно еще доказывать и доказывать. Он провалил второй тайм матча с Австрией. Я считаю, что Мартинес намного лучше работает с Бельгией, и его работа — на протяжении многих лет.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
02 июля в 00:22
Родимый ты наш Владислав Радимов, если так как хорошо видишь сильные и слабые стороны главных тренеров Бельгии и Италии, то наверное ещё лучше разглядел их у тренера сборной России Станислава Саламовича Черчесова. Который решился собрать пресс-конференцию где можно ему все вопросы адресовать по поводу его работы и результатов показанной сборной командой под его руководством. А ещё  лучше зная и владея достаточно хорошим анализом работы перечисленных тренеров то возникает вопрос, может самому попробовать возглавить сборную России и сделать её лучше, чем это у Мартинеса и Манчини в своих командах и тем более чем у Черчесова. Удачи 
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
01 июля в 23:29
Физрука видно издалека (я про Радимова). Манчини сделал из своей команды машину, в не лучшие для Италии времена собрал отлично играющую сборную, а Мартинес как был средним тренером, так и остается. И Бельгия при нем как отскакивала от Японии на ЧМ с суперигроками, так и отскочила от Португалии снова.
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
01 июля в 23:21
Ему лишь бы пукнуть!
25процентный клоун
25процентный клоун
01 июля в 23:15
Бумажник. Ни Азар ни Кевин ключевыми не будут, другие решают
Ironigor
Ironigor
01 июля в 23:13, ред.
Сява ,да ты не прав !!! Завтра ты в этом сможешь убедиться воочию и что тогда скажешь интересного знать ???)
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