Радимов: «Мартинес лучше работает с Бельгией, чем Манчини с Италией»

Главный тренер «Зенита-2» поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2020 между сборными Бельгии и Италии.

Важную роль сыграет состояние здоровья Де Брюйне и Эдена Азара. Если они будут здоровы, то «на бумаге» Бельгия смотрится ярче. Это давно сыгранная команда, они находятся в таком возрасте, что им пора что-то выиграть. В целом это не совсем понятная пара, в игре мы увидим самый осторожный футбол.

Что касается сборной Италии, Манчини нужно еще доказывать и доказывать. Он провалил второй тайм матча с Австрией. Я считаю, что Мартинес намного лучше работает с Бельгией, и его работа — на протяжении многих лет.