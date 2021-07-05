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Федун: «В России у детских тренеров нет задачи вырастить футболистов»

05 июля 2021, 17:38

Владелец «Спартака» Леонид Федун раскритиковал систему подготовки молодых футболистов.

У нас в стране футболом занимаются около миллиона человек. Сотни футбольных школ и академий, однако зарплата там нищенская. Ребята, которые там тренируют, берут по две-три группы, платные группы, торгуют формой... Все, чтобы как-то заработать на жизнь.

И у них нет задачи вырастить футболистов, потому что они с этого ничего не получают. Простой пример: мы до сих пор ничего не получили с трансфера Миранчука в «Аталанту», хотя участвовали в его подготовке.

Нужна система солидарности, которую я пытаюсь пять лет внедрить в нашем футболе. За каждого подготовленного игрока, чья карьера пошла в рост, его детские и юношеские тренеры должны получить копейку. У нас эта система, к сожалению, работает только когда игрок уезжает за границу, когда вступают в силу правила ФИФА.

Мое предложение было простым: 1-2-3-4 процента от фонда заработной платы игрока отдавать на солидарные выплаты. Говорят, нельзя. Почему? Нет рекомендаций ФИФА и УЕФА. Платить безумные деньги агентам – до 10% от трансфера – можно, а детским тренерам – нельзя.

Получили бы тренеры в Омске, Воронеже, Барнауле, где-то еще несколько сотен тысяч рублей солидарных выплат, для них это был бы большой стимул. И стремились бы не первенство водокачки выиграть, а готовить игроков. Сейчас такой цели нет. Есть цель – выиграть локальный турнир.

И это ведь доходит до Премьер-лиги, где есть задача, чтобы определенный клуб стал чемпионом. Каким образом – никого не волнует.

Есть клубы, которые сидят в ФНЛ и не хотят выходить в РПЛ. Им ничего не надо, они осваивают бюджет. Полно клубов, осваивающих крошечные бюджеты в ПФЛ, где нет никакой системы, никакой подготовки.

При этом большинство тех, кто выходит в РПЛ, набирают всех в аренду на сезон, а что дальше? Дальше остаются только руины. А зарабатывают на всех этих операциях агенты. Они срубают свои миллионы и уходят. Эта система не меняется годами.

Ранее Федун заявил, что в РПЛ не нужно отменять лимит на легионеров.

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112910415
112910415
06 июля в 07:25
Слова его разумны
ABir
ABir
06 июля в 00:46
Агенты - самое большое зло, которое может существовать в футболе. Если бы откаты агентам паразитам пустить на зарплату детским тренером, толку для развития футбола было бы в разы больше
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
05 июля в 20:37
Федун изобразил себя жертвой, вспомнив Миранчука)))). Кого выпустила твоя академия за твоё время правления?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
05 июля в 20:00, ред.
Давайте начнём с того - кто тренирует наших детей? ! Михалычи ,Василичи , Григоричи ,Палычи -всякие слесари ,токари и преподаватели физкультуры !!! Чему они могут научить ? Да ничему ! А должны этим делом заниматься профессионалы своего дела . Вместо того ,чтобы тренировать подрастающее поколение ,действительно учить их премудростям футбола ,наши бывшие профи пытаются попасть в струю и срубить бабла ,занимая первые должности в РПЛ И ФНЛ . Для первых команд у них кишка тонка ,а вот для детских школ - в самый раз . Представляете какой багаж получили бы наши дети ,если их тренировали Титовы ,Аленичевы ,Ананки ,Евсеевы ,Рахимовы , Юраны ,Черчесовы , Игнашевичи ,Березуцкие , Мостовые и др. ??? Дайте им достойную оплату труда и пусть работают . Тогда нам и легионеры будут не нужны ! А сейчас ,пардон , без легов никуда !!!!
протон1
протон1
05 июля в 19:19
я вам коротко скажу. эти тренеры получают зарплату по 10 к в месяц. что они могут дать?
протон1
протон1
05 июля в 19:17
а зарема будет комментировать ?
ЮЗИК
ЮЗИК
05 июля в 18:57
Перевелись тренеры и воспитатели
1-я конная
1-я конная
05 июля в 18:43
Непонятно зачем существует академия Спартака, ведь "...в России у детских тренеров нет задачи вырастить футболистов..."
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
05 июля в 18:36
Это система прогнила, а гниль выкидывают. Чтобы его выкинуть нужна сила воли, крепкий кулак. Такая *опа в нашем футболе. Если кратко, это 🕸️.Все все понимают, но десятками лет росфутбол стоит на месте. Значит, это выгодно кому-то, значит присосались так, что по другому не могут и не хотят.
gentlewolf
gentlewolf
05 июля в 18:20
Дело говорит.
ermak6848
ermak6848
05 июля в 18:20
Государству - то есть России лучше выдать российский паспорт африканцу, чем в своих ребят вкладываться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июля в 18:11
Федун отчасти правду говорит, только решений не предлагает.
Отменить лимит вообще, но с условием, что за каждого лега клуб должен будет выплатить СВЕРХ его стоимости определённый процент. И деньги эти должны пойти на детские школы.
Установить потолок зарплат для наших пешеходов (именно наших, патамушта толковых легов в наш чемп можно заманить только хорошими деньгами).
Обязать клубы выпускать в своём составе своих воспитанников, не важно, какого возраста.
Ну и ещё что нибудь можно придумать , если поразмыслить...
Ironigor
Ironigor
05 июля в 18:08
А почему бы и нет. Правильно сказал. Нет выхлопа из детского футбола ⚽. Их вроде бы и много строится ещё и академии при клубах, а в итоге из миллиона детей доходит до клубов РПЛ десяток более или менее качественной молодёжи, которой потом как кирпич на голову падает контракт с миллионами. И вот это ещё один психологический барьер с которым молодой организм справиться бывает не в силах. Вот и получаем мы в пять шесть лет в итоге одного условного Головина или Миранчука . Полный крах в системе детского футбола ⚽ - один из основных причин не внятных выступлений наших клубов в Евро турнирах и соответственно сборной России !!! И пока не изменится отношение к детскому футболу, не чего хорошего ждать не приходится. Как то так. Всем Добра !!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
05 июля в 18:04
Потому и вырастают Кокорины
Василий 50
Василий 50
05 июля в 18:01
Ты об этом скажи в РФС
karnager
karnager
05 июля в 17:47
Нет., Лёня. Давай поименно всех членов аферы. И себя не забудь в центр паутины
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