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У Англии феерит убойное поколение. Топ-15 молодых игроков с внушительными ценниками

вчера, 18:40
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Рэшфорд Маркус
Рэшфорд Маркус
Нападающий
Санчо Джейдон
Санчо Джейдон
Полузащитник
Александер-Арнольд Трент
Александер-Арнольд Трент
Защитник
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Футбольная Англия снова на пике. Три из четырех финалистов двух главных еврокубков представляют АПЛ. «Соккер.ру» — о том, за кем будущее родины футбола.

Когда «Манчестер Сити» стал заваливать рынок деньгами, многие поставили крест на перспективах молодежи «горожан». Когда на «Челси» наложили санкции, на клубе поставили крест. Но жизнь снова показывает, что пути талантов к вершине могут быть самыми разными. Сейчас одним из ключевых игроков «Сити» является Фоден, хвалебных слов о котором Хосеп Гвардиола не жалеет. А в «Челси» выросла целая группа молодых англичан, на которых клубу пришлось опираться, когда нельзя было расчехлить кошелек на рынке. И теперь «Сити» с «Челси» встречаются в финале Лиги чемпионов. Есть повод посмотреть на всех молодых англичан, которые младше 23 лет и стоят от 30 миллионов евро и больше.

Джейдон Санчо (21 год, «Боруссия» Д) – 100 млн евро (здесь и далее – по оценкам Transfermarkt)

Самый дорогой молодой англичанин, за которого уже разворачивается настоящая война. «Боруссии» повезло вовремя ухватить Санчо, на него теперь претендуют все ведущие английские клубы, претендующие на возвращение Джейдона. Санчо провел в нынешнем сезоне 45 матчей, забил 17 мячей и сделал 21 голевую передачу. Статистика впечатляет, особенно для 21-летнего парня.

Маркус Рэшфорд (23 года, «Манчестер Юнайтед») – 85 млн евро

Кажется, что Рэшфорд на виду уже сто лет. Но нет, ему всего лишь 23 года. Тем не менее он успел себя зарекомендовать как неотъемлемая часть атаки МЮ. В этом сезоне Рэшфорд провел 59 матчей, что подчеркивает значимость Маркуса для команды. В этих матчах он забил 22 гола и сделал 15 голевых передач.

Фил Фоден (21 год, «Манчестер Сити») – 80 млн евро

Складывается впечатление, что в ближайшее время стоимость Фодена будет только расти. Но вместе с тем вряд ли кто-то сможет его выкупить у «Сити». Таким образом, имеем в потенциале лидера одного из сильнейших клубов мира на ближайшие годы как минимум. Даже с учетом активной ротации Гвардиолы Фоден провел 55 матчей в этом сезоне, забил 18 мячей, сделал 12 голевых передач и сотворил массу чудес на поле.

Трент Александер-Арнольд (22 года, «Ливерпуль») – 75 млн евро

Единственный в нашем рейтинге, чья стоимость упала. Это объясняется скорее спадом в игре «Ливерпуля», который не сумел повторить свои пиковые достижения последних лет. Игра самого Трента тоже не всегда была такой блистательной, как он приучил. Но ему всего 22 года.

Мэйсон Маунт (22 года, «Челси») – 75 млн евро

Если у «Сити» главным молодым англичанином является Фоден, то у «Челси» эту роль исполняет Маунт. Мэйсон невероятный работяга, исполнительный полузащитник, который делает на поле многое, но ярче всего заметен в наступлении, в создании атак. Из нашего рейтинга Маунт провел больше всех матчей в нынешнем сезоне – 63. Забил 12 мячей и сделал девять голевых передач. Его противостояние с Фоденом может стать принципиальным в финале Лиги чемпионов.

Деклан Райс (22 года, «Вест Хэм») – 65 млн евро

Первый представитель не топовой команды в нашем рейтинге. Возможно, это ненадолго. Не нахождение в рейтинге, а принадлежность к скромному «Вест Хэму». Райс относится к редкой категории универсальных надежных опорных полузащитников, которые всегда в цене. Это не самая «дорогая» позиция, и присутствие в списке самых дорогих молодых англичан 22-летнего опорника – очень большое достижение.

Бакайо Сака (19 лет, «Арсенал») – 65 млн евро

На «Арсенал» принято смотреть со снисхождением, даже с болью. Но Сака моложе 20 лет и остается одним из немногих в стане «канониров», к которому отношение благоприятное. Когда смотришь на игру Сака, тяжело обвинить его в недостаточной самоотдаче. Он всегда выкладывается по максимуму и заметен на поле. Семь голов и 11 голевых передач – неплохо за 50 матчей для крайнего защитника.

Джуд Беллингхэм (17 лет, «Боруссия» Д) – 55 млн евро

Как-то повезло «Боруссии» ухватить британскую молодежь. В свои 17 лет он провел за дортмундцев 48 матчей и тоже является желанным новичком для английских клубов, которые как-то умудрились проморгать Беллингхэма. Это самый юный представитель молодых англичан в нашем рейтинге наиболее дорогих.

Мэйсон Гринвуд (19 лет, «Манчестер Юнайтед») – 50 млн евро

Если о Рэшфорде принято говорить как о состоявшейся звезде атаки МЮ, то Гринвуд близок к этому статусу. Но он и моложе. Потому и оценивается так высоко. Гринвуд в этом сезоне успел провести 53 матча, забил 12 мячей и сделал шесть голевых передач. Мейсон не играет на острие, его чаще используют на краю атаки, но он на глазах наращивает универсальность.

Тэмми Абрахам (23 года, «Челси») – 40 млн евро

У Абрахама тоже 12 голов и шесть голевых передач, но в 34 матчах. Хотя он и старше Гринвуда на четыре года. Абрахам стал палочкой-выручалочкой «Челси» в ситуации, когда клуб оказался в тяжелом положении из-за запрета на регистрацию новичков. Во многом на Абрахама легла голевая нагрузка. Когда «Челси» стало полегче, Абрахам чуть отодвинулся на второй план. Но в силу возраста и прогресса «синих» Тэмми еще высоко котируется.

Рис Джеймс (21 год, «Челси») – 40 млн евро

Еще один представитель «Челси», которых в этом рейтинге больше всего (благодаря санкциям). Джеймс в основном играет роль футболиста ротации, но в нынешнем сезоне провел 52 матча. Это активный крайний защитник типажа Саки, чуть уступающий в исполнительском классе Александер-Арнольду. Занятно, что в Англии выросло такое поколение крайних правых защитников примерно одного возраста и одного типажа.

Аарон Ван-Биссака (23 года, «Манчестер Юнайтед») – 40 млн евро

Вот подтверждение сказанного выше. Еще один молодой и талантливый крайний защитник. Правда, у Ван-Биссаки немного экзотическое происхождение. Он не только англичанин, но и конголезец. Тем выносливее. В этом сезоне Аарон провел 54 матча, забил дважды и сделал шесть голевых передач, как и Джеймс.

Каллум Хадсон-Одои (20 лет, «Челси») – 35 млн евро

Очередной представитель «Челси». Хадсон-Одои получал чуть больше шансов, когда «Челси» переживал кризис. Сейчас, когда «синие» прикупили себе новичков, Каллум чаще выступает в роли игрока ротации. Но ему всего лишь 20 лет, что оставляет у него огромные перспективы. Да и выходя на поле, он часто вносит серьезный вклад в результат.

Харви Барнс (23 года, «Лестер») – 35 млн евро

Барнса «Лестеру» не хватило в решающий момент сезона. Харви стал одним из открытий в нынешнем чемпионате. «Лисы» благодаря Барнсу обрели дополнительную креативность, динамику и эффективность в атаке. В 36 матчах он забил 13 мячей и сделал четыре голевые передачи, а количество созданных им острых моментов вообще не счесть.

Кертис Джонс (20 лет, «Ливерпуль») – 30 млн евро

Завершает рейтинг 15 самых дорогих молодых англичан полузащитник «Ливерпуля», которому пришлось себя проявлять во многом из-за больших потерь в составе «красных». Беда одних – шанс для других. И Джонс неплохо себя проявил в 37 матчах, забив пять мячей и сделав пять голевых передач.

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Все комментарии
Медив
Медив ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 22:38
Эти дико распиаренные англичане провели по 60 игр, как указывалось про Маунта. Понятно, что пропинавшая буи пол сезона сборная Франции из ПСЖ намного физически более подготовлена к ЧЕ. Посмотрим, как сыграют зимой в Катаре
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 21:08
Райс английский Билялетдинов . молодой капитан
Roman73
Roman73
вчера в 21:06, ред.
Однажды родившись на британских островах футбол двинул в мир и завоевал его . Теперь поднадоев Старой Европе он возвращается домой . Лучший футбол, лучшее, что есть в футболе возвращается туда, где народ по -прежнему сильно его любит и проявляет прежний интерес .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ vlad_vietnam (раскрыть)
вчера в 21:06
Все перечисленные тобой англичане как минимум в третьем поколении. Они родились и выросли в Британии, как их их родители, у них менталитет как у всех англичан. Нельзя людей различать по цвету кожи. Также как5 и по цвету полос. Разве рыжий не может быть русским, или евреем?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:02
Задрать ценник дело нехитрое...
Nazi
Nazi
вчера в 20:30
На Евро разберемся сколько стоят эти обычно самими же англичанами дико распиаренные англичане :)

Не думаю, что они смогут предложить что то, кроме своего излюбленного унылого футбола и вылета до большого финала, куда их тупо метят каждые 2 года уже лет 50...
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:08
У всех конечно свое мнение, но больше Фил Фоден впечатляет своей игрой
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:39
Гринвуд 50 лямов,во загнули!
vlad_vietnam
vlad_vietnam
вчера в 19:21
Хадсон-Одои, Ван-Биссака, Абрахам, Сака, Санчо и Рэшфорд чернее ночи
Какое уж тут поколение у англичан..
Тут скорее представители негроидной расы в 21 веке наконец то научились играть в соккер
Ибо в 20 веке кроме джорджа веа и пары граждан из суринама и вспомнить некого
3_DEIVID
3_DEIVID
вчера в 19:16
А Томори чего не добавили, который выдал отличные полсезона в Серии А. Уж всяко больше заслуживает здесь находиться чем тупой бегунок Одои или Гринвуд.
3_DEIVID
3_DEIVID
вчера в 19:14
Бездарное существо Одои прям феерит? Ну да, ну да.
Медив
Медив
вчера в 19:10
И при этом можно хоть 11 легов выставить на поле, было бы желание
Over 9000
Over 9000
вчера в 18:55
калич кривоногий рэшфорд 85 млн. мир сошёл с ума
Брулин
Брулин
вчера в 18:48, ред.
Могут даже замахнутся на ЧЕ!
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