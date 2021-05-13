Сборная надежд России. Арсен Захарян и другие доморощенные таланты до 19 лет

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сегодня, 14:48

Пример полузащитника «Динамо» вдохновляет.

Страна подающих надежды футболистов

В российском футболе не принято заглядывать в паспорта молодым футболистам, поэтому у нас могут ходить в подающих надежды до 24-25 лет, а потом эти большие таланты оседают в составах команд «второй восьмерки» и низших лигах, продолжая верить в свой ничем не подтвержденный талант. Лишь единицы, достигнув дна, критически переоценивают себя и берутся за ум. Некоторым даже удается спасти карьеру.

Проблема перехода во взрослый футбол существует, и она заключается в том, что молодые игроки не готовы к конкуренции, не демонстрируют должной спортивной злости и в 19, 20, 21, 22 года все еще считают, что у них впереди еще много времени, чтобы заиграть. Печальные примеры Дениса Давыдова и Ивана Соловьева перед глазами, но даже эти неудачники в спортивном смысле успели неплохо устроить свою жизнь благодаря жирным контрактам на взлете.

Если ты раскрученный воспитанник большого клуба в России, то можешь без особых проблем заработать стартовый капитал даже без футбольных успехов. А если повезет, потом получать работу в клубах поменьше по инерции. Очень неумно развращать молодых деньгами в нежном возрасте, не требуя от них при этом сиюминутной отдачи. Российские таланты получают хорошие деньги сегодня за свои завтрашние свершения, которые зачастую так и остаются в планах.

Пример Захаряна должен стать заразительным

И вот сейчас мы видим парня, который в 17 лет играет в составе одного из ведущих клубов РПЛ , получает вызов сначала в молодежную, а потом и во взрослую сборную. Значит, все-таки необязательно ждать 23 лет, чтобы раскрыть свой футбольный талант в России? Арсен ведь выделяется не только футбольным мышлением и техникой — одаренных мальчишек в клубных академиях предостаточно, обращает на себя внимание тот факт, что Захарян физически готов к РПЛ .

А это уже следствие качественной и каждодневной работы над собой, тем более динамовец не обладает какими-то сумасшедшими антропометрическими данными. Пример Захаряна должен стать в хорошем смысле заразительным: и для молодых ребят, желающих поскорее оказаться на большой сцене, и для отечественных тренеров с «результатом во главе угла», и для клубов, которые должны выстраивать взаимовыгодные отношения на основании текущих достижений, а не будущих обещаний.

Не Арсеном единым. Сборная 19-летних россиян

Вратарь

Станислав Агкацев («Краснодар»; 19 лет)

Получает регулярную игровую практику в ФНЛ за «Краснодар-2» и уже успел дебютировать в РПЛ и плей-офф Лиги Европы. Если Матвей Сафонов в ближайшее время получит и примет вызов из топ-чемпионата, «быкам» вряд ли имеет смысл искать вратаря на стороне, ведь на подходе очередной талантливый выпускник клубной академии.

Защитники

( ЦСКА ; 18 лет)

С 17 лет привлекается к матчам за первую команду ЦСКА и не выглядит самым слабым защитником на фоне Васина, Дивеева, Магнуссона, а раньше — Шарлии и Гогуа. У Вадима уже 32 матча за «армейцев», он умеет играть в центре и на правом фланге.

(«Спартак»; 19 лет)

Хорошо проявил себя в «Спартаке-2», а Доменико Тедеско уже шесть раз выпускал Литвинова на замену в матчах РПЛ . Руслан может сыграть в опорной зоне и защите, импонирует своей смелостью: рубится за каждый мяч, идет в стыки и не признает авторитетов на поле.

(«Зенит»; выступает на правах аренды за «Сочи»; 19 лет)

У Прохина контракт с «Зенитом» до 2024 года, и в Петербурге рассчитывают на талантливого защитника. При этом прогресса Данила может добиться только через игры, поэтому уехал в двухлетнюю командировку в «Сочи», где в конце сезона отвоевал место в стартовом составе. В пяти матчах с Прохиным в старте «Сочи» добился 4 побед, проиграв только «Зениту», а защитник забил в гол в ворота «Уфы».

(«Ростов»; выступает на правах аренды за «Волгарь»; 19 лет)

В прошлом сезоне левый защитник принимал участие в матчах «Ростова», но потом уехал за постоянной игровой в родную Астрахань и неплохо себя проявляет в ФНЛ в составе «Волгаря». Учитывая большую кадровую текучку слева в обороне у «Ростова», возможно, в следующем сезоне Ведерников получит еще один шанс в клубе, с которым связан контрактом до 2024 года.

Полузащитники

(«Локомотив»; 19 лет)

Наравне с Захаряном — главное открытие весенней части сезона в РПЛ . Максим закрепился в основе «Локомотива», принял деятельное участие в 11-матчевой победной серии, уже успел дебютировать за сборную России и включен в расширенную заявку на Евро-2020.

(«Динамо»; 17 лет)

Через две недели Захаряну исполнится 18 лет, а последние три месяца получились самыми насыщенными в жизни Арсена. Талантливый хавбек дебютировал за «Динамо» и к этому моменту уже успел сыграть 12 матчей за «бело-голубых» (2 гола + 5 ассистов), съездил на молодежный Евро, а теперь попробует понравиться Черчесову, который тоже отметил прогресс Захаряна.

(«Зенит»; 18 лет)

У Даниила отличные данные, атакующий полузащитник показывал классную игру за дубль и «Зенит-2», в последнее время постоянно попадает в заявку главной команды, а на поле Сергей Семак выпускал его уже 8 раз. Шамкину важно не пересидеть за спинами классных конкурентов, как и Захаряну, ему было бы полезно уже сейчас окунуться в пекло матчей Премьер-Лиги.

Нападающие

(«Спартак»; 19 лет)

Доменико Тедеско использовал Оганесяна в парочке матчей, но в основном Степан играл за «Спартак-2», в котором стал редким светлым пятном в прошедшем сезоне. На счету Оганесяна 8 голов и 8 результативных передач в ФНЛ , и летом новый тренер «красно-белых» и спортивный директор Дмитрий Попов должны будут обсудить будущее талантливого вингера, чтобы его прогресс не застопорился.

(«Чертаново»; 16 лет)

Пиняев дебютировал в ФНЛ в 15 лет, а в сезоне-2020/21 сыграл 29 матчей, в которых отметился 2 голами и 5 ассистами. Сергей — особенный талант, и он уже оправдывает выданные ему авансы на поле.

(«Динамо»; 18 лет)

Тюкавин оказался как бы в тени Захаряна, что не вполне справедливо, ведь настырный юный форвард заслуживает отдельного признания хотя бы за матчи против «Уфы» и «Краснодара», а также за гол в ворота «Спартака» в кубковом матче. Константину только предстоит обрести стабильность, но это еще один парень, который не боится быть дерзким среди взрослых дядек. Именно поэтому у Кости уже 4 гола и 5 ассистов в 16 матчах за «Динамо».