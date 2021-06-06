Народная команда без россиян. Зарема Салихова права – «Спартак» упускает своих ребят 

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вчера, 13:21

Разбираем селекцию «красно-белых».

«За два года один качественный русский новичок»

Салихова развлекается, стартовав со своим ТГ-каналом, но к футболу относится серьезно. Уровень погружения куда выше, чем у обычной жены миллиардера. А генеральное на данный момент заключение важно для «Спартака» и российского футбола.

В условиях лимита, ярой противницей которого является, «Спартак» за два года взял одного качественного местного игрока с перспективами. Речь не о Кокорине, а о Соболеве. Причем помним — ЦСКА почти подписал Александра.

Позже «армейцы» взяли рослого Гайча, теперь – крепкого Заболотного. Игрока аля-Дзюба искали давно. Как и «Спартак», ведь метод в РПЛ работает, крепкие форварды часто играют успешно. Но Соболева перехватили случайно.

Зарема вспомнила, что Фомин, Лесовой, Самошников, Макаров и Глебов были рядом, но их забраковали. В этом месте приходят злые фанаты и начинают спрашивать, кого в основе они должны заменить? Никого, но вспомните «Зенит».

Там есть Караваев, Оздоев, Кузяев, Мостовой, Ерохин, Чистяков, Сутормин и Круговой. Были Шатов, Смольников, Кокорин, Анюков и Чернов. И многие другие. В условиях лимита на дистанции нужен костяк из россиян, чтобы не терять очки против «Уфы», «Сочи» и «Урала».

Это пять матчей прошлого сезона, минус 12 пунктов, а отрыв «Зенита» лишь восемь. Макаров прибивает «Урал», Кузяев играет лучше Хендрикса – обыгрывают «Сочи», а Ерохин забивает намного больше, чем Урунов – вот и победы над «Уфой» с «золотом» РПЛ .

Академию забросили, хотя в нее вложили миллиарды

«Спартак» тратит на развитие молодежного футбола более 200 миллионов рублей в год. Помножим на десять лет и получим 2 миллиарда. При этом «красно-белые» не базовый клуб сборной. И зачем тогда лимит? Чтобы хулигана Гулиева кормить и внуков Шюррле?

У сборной слева Жирков, Юрий начал играть еще в СССР . Заменить в центре некем ветерана-левшу Кудряшова, которого «Спартак» не раскрыл, хотя тот числился в клубе семь лет. И неплохо, что на горизонте появилась женщина, что может сказать правду.

«Спартаку» нужно пересмотреть подготовку молодежи. Зобнин из Академии им. Коноплева, раскачанный «Динамо». Кутепов тоже не свой с пеленок, Илья ведь пришел в 19 лет. Максименко забрали из Ростова-на-Дону, Игнатова переманили из школы ЦСКА .

Большой клуб, хотя может ставить на российских деток, или отдает их другим клубам, или бракует. Маслов и Бакаев — исключения, хотя это как раз не старые игроки для того самого резерва. Но скольких упустили вместе с выгодой, очками и трофеями?

Не выстроили жесткие отношения с агентами россиян

На молодежный футбол идет в год 200 миллионов, а на отчисления агентам – 850. Хотя во второй сумме указаны также комиссионные за легионеров, весь миллиард под вопросом. Например, у «Спартака» сразу пять игроков первого состава (Зобнин, Максименко, Соболев, Умяров и Селихов) у одного агента.

«Спартак», хотя могущественный, не пользуется силой в интересах клуба. Возьмите самую очевидную историю – уход Дзюбы. Чисто для «Спартака» выгоднее было продлить контракт, выжать из Артёма максимум на поле, а на пике популярности в 2018-м отправить куда-то на запад.

Не в «Тоттенхэм», конечно, но в «Вест Хэм» — легко. В таком случае «Зенит» мог не стать чемпионом. Или стал бы, но в тяжелой борьбе без голов и ассистов Дзюбы. Джикия пришел при Каррере, Зобнин еще раньше.

Максименко – редчайшая удача. Маслову много надо работать, чтобы закрепиться в основе у Витории. А если схема станет «4-3-3», то Павлу светит лавка. Там он увидит россиян, ведь лимит, но в основе будут покупные, а не свои, спартаковские. Федун прав – воспитывать игроков дорого, нет гарантий.

Но если сообща написать конкурентные правила, если клубы перестанут жить под диктовку посредников, то молодые перестанут бегать из клуба в клуб за лимитными деньгами. Воспитывать – великое искусство, и плохо, что «Спартак», где исторически много великих своих, потерял один из источников вдохновения.

Вот нужен опорник, а его нет в школе, нет на лимитном рынке – ЦСКА забрал Мухина. Разве что Баринова перехватят. Но там заломят такую цену, что можно взять двух Норманнов и бразильца на десерт. Салихова права, менеджеры «Спартака» последних десятилетий недорабатывали.

Допускали ошибки, поэтому нет подпитки из школы. Гулиев показал, как относятся к работе воспитанники, которым годами доверял Федун, оплачивая безбедную жизнь. А таких, как Соболев, в 9 случаях из 10 перехватывают конкуренты. Не забывайте, что Зобнин сам отказал «Зениту», а многие выбрали северян.

«Спартак» не смог разглядеть ни Головина, ни Миранчуков

Плохо, когда нет преемственности в клубе со столетней историей. Максименко из Ростова-на-Дону, Кутепов из Ставрополя. Зелимхан Бакаев случайно попал в «Спартак», забракованный «Локомотивом». А его младшего брата Солтмурада уже потеряли за копейки.

Или вот Головин, фанат «Спартака» с детства. Отец привез Сашу в 11 лет в Москву в школу «красно-белых». Там сказали – неперспективный, не разглядели. А через десять лет «красно-белым» не помешали бы 30 млн евро за трансфер.

Тем более, Салихова знает Рыболовлева лично, называет «Монако» любимой европейской командой из-за него. Вот так упускают огромную выгоду, трофеи до этого и замедляют развитие всего российского футбола. Причем часто за ваши деньги.

Лимит кормят всей страной. Чем чаще будут об этом говорить, обращая внимание, что нет грамотной селекции местных игроков даже у «Спартака» — тем ближе перемены. Салихова подчеркнула, что в клубе чаще всего слышит: «Абсолютно средний игрок, наши лучше».

Где эти «наши»? На горизонте есть талантливые россияне. Но даже если «Спартак» их перехватит, может получиться история «русского Месси» Дениса Давыдова. Салихова представляет «красно-белых», поэтому она за трансферы крутых россиян в клуб.

Но если подумать о будущем игрока, а в чем выгода для Караваева, Самошникова, Дивеева, Головина, Мухина, Баринова, Макарова или того же Дзюбы от игры за клуб, где директора и тренеры меняются так часто? «Спартак» — непоследовательный, ему отказывали не раз.

При этом 500 тысяч на Хендрикса нашли, как и миллион на Урунова. А если бы на эти же деньги развили двух своих – выиграл бы и клуб, и сборная. Причем наперед знаем, что претензии Салиховой встретят в штыки работники «Спартака». Там теплое место с деньжищами.

А результат не требуют, годами не выпускают сильных людей из академии. Мелкадзе, Ломовицкий, Рассказов, Тимофеев, Зуев, Кротов, Давыдов и Митрюшкин не сделали клуб вечным чемпионом. Баду тоже не сделал, а Миранчуки выигрывали с «Локомотивом», ведь в «Спартаке» их сочти «слишком слабыми».