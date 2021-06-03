Уверенные на поле не по годам. Топ-6 игроков, за которыми стоит следить на чемпионате Европы

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вчера, 22:58

Парни, для которых Евро может стать большим трамплином.

Чемпионат Европы стремительно приближается. Его перенос на один год с одной стороны огорчил фанатов, а с другой – позволил ряду молодых футболистов лучше раскрыться и завоевать место в заявках сборных на этот турнир. Не факт, что они оказались бы в заявке год назад. Еще одним фактором, который поспособствовал тому, что мы увидим на предстоящем турнире больше молодежи, чем могли бы, это расширение заявки.

Все привыкли, что в заявку попадают 23 футболиста, но на Евро-2020 будет сделано исключение. Опять же из-за коронавирусных особенностей. Поэтому каждая сборная сможет заявить 26 футболистов, а это расширит возможности для участия молодежи, ведь обычно именно молодых отсекают тренеры, когда делают окончательный выбор.

Теперь сложилось больше условий для того, чтобы кто-то из молодых блеснул на предстоящем турнире. А значит, болельщикам тоже необходимо более пристально наблюдать за теми, кто теоретически может учинить прорыв. Вот лишь несколько фамилий.

Джуд Беллингхэм (Англия)

В свои 17 лет полузащитник дортмундской «Боруссии» кажется не по годам взрослым. Его уже окрестили будущим Стивеном Джеррардом, что является большим авансом. Но игра Беллингхэма воспламенила Бундеслигу после его переезда в Дортмунд в прошлом году. 17-летний парень уже забивал за «Боруссию» в четвертьфинале Лиги чемпионов и закрепился в составе так, словно это уже опытный хавбек, познавший многое в игре. Универсальность, хладнокровие, трудолюбие – слишком уж хорош этот парень. На его счету уже три матча за сборную Англии, и он вполне может пробиться в стартовый состав. Многие в Англии уверены, что он должен играть в старте, несмотря на возраст. Да и Гарет Саутгейт уже заявил, что Беллингхэм поедет на чемпионат Европы не только для набора опыта.

Джамал Мусиала (Германия)

Большую часть детства Мусиала провел в академии «Челси», но увидел больше перспектив в Германии и перебрался в «Баварию», за которую в нынешнем сезоне в чемпионате провел уже 25 матчей. Джамал сумел пробиться в основной состав мюнхенских гигантов. Мусиала помог «Баварии» писать историю, стать в десятый раз подряд чемпионами Германии. В Бундеслиге на счету Мусиалы шесть забитых мячей, а еще прекрасный гол в ворота «Лацио» в Лиге чемпионов. Это уже не игрок на будущее – он способен помогать сборной уже сейчас. И ведь был шанс заиграть за сборную Англии, но Мусиала решил оставаться верным немецкому футболу и выбрал сборную Германии. Возможно, такого молодого азарта Германии и не хватает после ЧМ -2014.

Педри (Испания)

Можно много критиковать Рональда Кумана за работу в «Барселоне», но он не стесняется давать шанс молодым футболистам. И Педри получил возможность проявить себя благодаря этому. Испанец перешел в «Барселону» из «Лас-Пальмаса» в прошлом году и сыграл в Ла Лиге нынешнего сезона почти во всех матчах – кроме одного. Юноша сразу ворвался в мир большого футбола. Заработать место в составе, где есть Месси, Пьянич и Бускетс, это дорогого стоит. Кто-то уже успел сравнить 18-летнего парня по уровню таланта с Иньестой. Ну, в любом случае у Педри впереди много времени, чтобы это утверждение было подтверждено. Удачный перформанс на чемпионате Европы может этому помочь.

Райан Гравенберг (Нидерланды)

Вот уж кто никогда не испытывал дефицита в талантливой молодежи, так это сборная Нидерландов. Правда, не всегда тренерам удавалось раскрыть правильно этот потенциал. Поэтому в последние годы голландцы переживали не лучшие времена. Но сейчас все вроде как налаживается. Сейчас многие молодые футболисты, которыми располагает сборная Нидерландов, уже являются готовыми звездами. Их не воспринимаешь в качестве молодых и перспективных. А вот Гравенберг пока из числа таких. Академия «Аякса» не перестает генерировать достойных воспитанников. На Райана уже поглядывает «Манчестер Юнайтед», и в ближайшее время 19-летний хавбек может сменить клуб. Да так и будет. Вопрос времени. Чемпионат Европы процесс повышения может ускорить – нужно лишь проявить себя. В Нидерландах он считается одним из главных талантов своего возраста. В свои годы он набрался немалого опыта и будет полезен сборной, где дебютировал лишь в марте этого года.

Жереми Доку (Бельгия)

Вряд ли этот 19-летний форвард «Ренна» сможет претендовать на место в стартовом составе, учитывая подбор игроков и уровень сборной Бельгии, но сюрприз преподнести и ярко выстрелить он способен. Нам особенно интересно будет за ним наблюдать с учетом того, что Бельгия является соперником сборной России по группе. Доку будет прекрасным джокером, вариантом, когда потребуется неожиданное обострение, усиление в концовке. Он умеет играть везде в атаке. Уже забил два мяча в шести матчах за сборную. И не зря за ним следят пристально «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал». Но Доку идет последовательно наверх и в прошлом году предпочел из «Андерлехта» перебраться в «Ренн», где умеют доводить таланты до вершины. Впрочем, после удачного Евро-2020 Доку может все же перебраться и в топ-клуб.

Жуль Кунде (Франция)