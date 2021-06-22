Пиняев забил первый гол за «Крылья» через 1,5 минуты после выхода на поле

Полузащитник Сергей Пиняев дебютировал за «Крылья Советов» в товарищеских матчах.
16-летний хавбек забил гол в товарищеском матче со «Спартаком» из Суботицы во втором тайме спустя полторы минуты после выхода на поле.
Pinyaev off the bench for the 2nd half in a friendly for Krylia today, nabbed himself a goal and assist.— Russian Football News (@RusFootballNews) June 22, 2021
Here’s his goal 90 seconds after coming on. pic.twitter.com/mOCBqCZPux
Напомним, что Пиняев прибыл на сбор «Крыльев Советов», однако в каком статусе – не уточняется.