Пиняев забил первый гол за «Крылья» через 1,5 минуты после выхода на поле

Полузащитник дебютировал за «Крылья Советов» в товарищеских матчах.

16-летний хавбек забил гол в товарищеском матче со «Спартаком» из Суботицы во втором тайме спустя полторы минуты после выхода на поле.

Pinyaev off the bench for the 2nd half in a friendly for Krylia today, nabbed himself a goal and assist.



Here’s his goal 90 seconds after coming on. pic.twitter.com/mOCBqCZPux