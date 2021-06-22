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Пиняев забил первый гол за «Крылья» через 1,5 минуты после выхода на поле

вчера, 21:39

Полузащитник Сергей Пиняев дебютировал за «Крылья Советов» в товарищеских матчах.

16-летний хавбек забил гол в товарищеском матче со «Спартаком» из Суботицы во втором тайме спустя полторы минуты после выхода на поле.

Напомним, что Пиняев прибыл на сбор «Крыльев Советов», однако в каком статусе – не уточняется.

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Все комментарии
dalex83
dalex83
сегодня в 00:29, ред.
Нападающий, который полузащитник ?
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 22:18
Надеюсь в 18 лет МЮ его заберет. Хоть за кого-то из наших порадоваться в Европе. Тем более из родного Чертаново.
True Story
True Story
вчера в 22:12
По старой самарской традиции скоро в РПЛ будет Спартаку банки отгружать
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:51
Этому Спартаку грех не забить.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:50
Черчесов свернул эту новость
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:48
Талантливый мальчонка однако
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:48
Новая опора Российской сборной растет, лишь бы не остался в рядах "вечно подающих надежды".
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