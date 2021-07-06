«Спартак» получил от «Аталанты» меньше 50% суммы за воспитание Миранчука

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06 июля 2021, 11:45

«Спартак» получил от «Аталанты» два из пяти траншей выплат за участие в воспитании полузащитника сборной России

«„Аталанта“ платит академии. Выплаты разбиты на пять платежей, два уже выплачены», — приводит слова представителя «Спартака» источник.

В общей сложности «Спартак» должен получить от итальянского клуба 85,5 тысяч евро.

Алексей Миранчук находился в системе «Спартака» с 2010 по 2011 год вместе со своим братом Антоном, после чего перевёлся в футбольную школу «Локомотива».

Ранее появлялась информация, что Андреа Белотти может заменить Миранчука в «Аталанте».