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«Спартак» получил от «Аталанты» меньше 50% суммы за воспитание Миранчука

06 июля 2021, 11:45

«Спартак» получил от «Аталанты» два из пяти траншей выплат за участие в воспитании полузащитника сборной России Алексея Миранчука

«„Аталанта“ платит академии. Выплаты разбиты на пять платежей, два уже выплачены», — приводит слова представителя «Спартака» источник.

В общей сложности «Спартак» должен получить от итальянского клуба 85,5 тысяч евро.

Алексей Миранчук находился в системе «Спартака» с 2010 по 2011 год вместе со своим братом Антоном, после чего перевёлся в футбольную школу «Локомотива».

Ранее появлялась информация, что Андреа Белотти может заменить Миранчука в «Аталанте».

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Все комментарии
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
06 июля в 21:07
И тут федун в плюсе
dok66
dok66
06 июля в 18:28
Леня Федун просто в отчаянии . Как же залатать финансовую дыру в академии Спартака
ЧиП
ЧиП
06 июля в 18:19
Кстати ходили слухи о переходе второго брата в Спартак.
Врали?!
swed27
swed27
06 июля в 14:50
Маловато нынче воспитателям платят
Хиромант
Хиромант
06 июля в 14:35
- Сами заключали договор - сами и расхлёбывайте...

- Чего болельщиков-то напрягать?

- Или Газизов опять виноват?
Вoлхв
Вoлхв
06 июля в 13:23
Тяжелое финансовое положение...:)
Сп62
Сп62
06 июля в 13:09
Ну, что ж, на нескольких суторминых хватит.
Ravshan878
Ravshan878 ответ nikoladolgov (раскрыть)
06 июля в 12:53
Нужно спросить у Misses Zareme.☝️.)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ nikoladolgov (раскрыть)
06 июля в 12:52
Как воспитали - столько и получили)
nikoladolgov
nikoladolgov
06 июля в 12:26
Плохо воспитывали ?
А вот сколько получил Спартак за воспитание звезды нашего чемпионата Дзюбы ?
КЭТиК
КЭТиК
06 июля в 11:50
Насколько воспитали - настолько и получили.
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