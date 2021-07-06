«Спартак» получил от «Аталанты» меньше 50% суммы за воспитание Миранчука

«Спартак» получил от «Аталанты» два из пяти траншей выплат за участие в воспитании полузащитника сборной России Алексея Миранчука
«„Аталанта“ платит академии. Выплаты разбиты на пять платежей, два уже выплачены», — приводит слова представителя «Спартака» источник.
В общей сложности «Спартак» должен получить от итальянского клуба 85,5 тысяч евро.
Алексей Миранчук находился в системе «Спартака» с 2010 по 2011 год вместе со своим братом Антоном, после чего перевёлся в футбольную школу «Локомотива».
Ранее появлялась информация, что Андреа Белотти может заменить Миранчука в «Аталанте».
Врали?!
Врали?!
- Чего болельщиков-то напрягать?
- Или Газизов опять виноват?
- Чего болельщиков-то напрягать?
- Или Газизов опять виноват?
А вот сколько получил Спартак за воспитание звезды нашего чемпионата Дзюбы ?
А вот сколько получил Спартак за воспитание звезды нашего чемпионата Дзюбы ?