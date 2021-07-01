«Безумие». Баскетболисты НБА возмущены зарплатой Месси

Некоторые баскетболисты НБА отреагировали на новость о завершении контракта Лионеля Месси с «Барселоной».
По данным СМИ, за четыре года в каталонском клубе Лео заработал 674 млн долларов, что возмутило ряд баскетболистов лучшей лиги мира. МVP (2014) и двухкратный чемпион НБА Кевин Дюрант в своём твиттере прокомментировал данную новость.
Безумие.
Insane https://t.co/B8LQpmZl5e— Kevin Durant (@KDTrey5) June 30, 2021
Бывший разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Айзея Томас с юмором отреагировал на новость о контракте Месси.
Боже мой! Я должен отдать своих детей на футбол.
OMG. I gotta put my kids in Futbol lol https://t.co/SofUGhPrVe— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) June 30, 2021
Стоит отметить, что Кевин Дюрант, выступающий за «Бруклин Нэтс», имеет контракт на 164 млн долларов за четыре года.
Так вот, Месси зарабатывает такие деньги только потому, что на нём клуб зарабатывает ещё больше.
Просто так никто не будет платить такие деньги.
А за один пост в инстаграме Криш получает почти 1 млн евро, а если бы реклама не работала, то и ему бы не платили такие деньги.
Черчесов вообще физрук, ему и 2 млн в год космические деньги.
Так вот, Месси зарабатывает такие деньги только потому, что на нём клуб зарабатывает ещё больше.
Просто так никто не будет платить такие деньги.
А за один пост в инстаграме Криш получает почти 1 млн евро, а если бы реклама не работала, то и ему бы не платили такие деньги.
Черчесов вообще физрук, ему и 2 млн в год космические деньги.
Думаю во всем мире фанов Барселоны в разы больше, чем фанов всех клубов НБА, МЛС, НХЛ и АФЛ вместе взятых.
Думаю во всем мире фанов Барселоны в разы больше, чем фанов всех клубов НБА, МЛС, НХЛ и АФЛ вместе взятых.