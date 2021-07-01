«Безумие». Баскетболисты НБА возмущены зарплатой Месси

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01 июля 2021, 19:16

Некоторые баскетболисты НБА отреагировали на новость о завершении контракта с «Барселоной».

По данным СМИ , за четыре года в каталонском клубе Лео заработал 674 млн долларов, что возмутило ряд баскетболистов лучшей лиги мира. МVP (2014) и двухкратный чемпион НБА Кевин Дюрант в своём твиттере прокомментировал данную новость.

Безумие.

Бывший разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Айзея Томас с юмором отреагировал на новость о контракте Месси.

Боже мой! Я должен отдать своих детей на футбол.

OMG. I gotta put my kids in Futbol lol https://t.co/SofUGhPrVe — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) June 30, 2021

Стоит отметить, что Кевин Дюрант, выступающий за «Бруклин Нэтс», имеет контракт на 164 млн долларов за четыре года.