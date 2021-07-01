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«Безумие». Баскетболисты НБА возмущены зарплатой Месси

01 июля 2021, 19:16

Некоторые баскетболисты НБА отреагировали на новость о завершении контракта Лионеля Месси с «Барселоной».

По данным СМИ, за четыре года в каталонском клубе Лео заработал 674 млн долларов, что возмутило ряд баскетболистов лучшей лиги мира. МVP (2014) и двухкратный чемпион НБА Кевин Дюрант в своём твиттере прокомментировал данную новость.

Безумие.

Бывший разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Айзея Томас с юмором отреагировал на новость о контракте Месси.

Боже мой! Я должен отдать своих детей на футбол.

Стоит отметить, что Кевин Дюрант, выступающий за «Бруклин Нэтс», имеет контракт на 164 млн долларов за четыре года.

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Все комментарии
Ikarus74
Ikarus74 ответ Project Pandora (раскрыть)
03 июля в 16:51
    Project Pandora
    Project Pandora
    02 июля в 22:01, ред.
    Прежде чем писать дичь, посмотри что, с кем и когда выигрывал ЛеБрон и до каких квалификаций добирался. А "ух-ха-ха", это на ветке, при чём в буквальном смысле.
    juvenale
    juvenale ответ Project Pandora (раскрыть)
    02 июля в 21:59, ред.
      juvenale
      juvenale ответ Project Pandora (раскрыть)
      02 июля в 21:58
      ухаха какие предпочтения)))я тебе еще раз говорю,джордан сделал из середняка Чикаго,которые были никем, в лучшую команду в истории НБА....человек изменил игру и вывел ее на другой уровень...какой может быть леброн...ты можешь написать про его большее количество очков в игре,но это ничего не значит вообще...пусть перейдет не в лейкерс и выиграет три титула подряд,потом на полтора года пропадет,а потом вернувшись снова выиграет три подряд...90 процентов успеха Чикаго,это Джордан...а вот успехи тех же Лейкерс это вряд ли леброн....как можно с этим спорить это же очевидные вещи..тебе сколько лет?если до 20,то разговор дальше не имеет смысла
      Project Pandora
      Project Pandora ответ juvenale (раскрыть)
      02 июля в 21:46
      И кто? Джордан уже давно не играет, это раз, а версии чьих-то предпочтений не могут тягаться с конкретными цифрами, это два. Я говорю не про статистику журналистских предпочтений.
      juvenale
      juvenale ответ Project Pandora (раскрыть)
      02 июля в 21:13
      Джеймс считается одним из величайших баскетболистов всех времён. В феврале 2016 года он занял пятое место по версии Sports Illustrated; в марте 2016 года он занял третье место по версии ESPN; в феврале 2017 года он занял второе место по версии CBS Sports; в декабре 2017 года он занял второе место по версии Fox Sports; в феврале 2018 года он занял второе место по версии Slam Magazine; а в 2019 году он занял второе место по версии Bleacher Report.первый догадаешься кто)
      juvenale
      juvenale ответ Project Pandora (раскрыть)
      02 июля в 21:08
      не лично я ,а большинство))ну конечно не берем детей,которым сечас лет 16-17)))Джордан пришел в середняк и сделал лучшую команду чемпиона в истории НБА,вывел НБА на совсем другой уровень.Всякие леброны и рядом не стояли,запомни это)это просто факт.Баскетбол это и есть Джордан,выйди на улицу и спроси у любого,кто лучший за всю историю баскетбола и из 100 человек,90 тебе скажут,что Джордан
      Project Pandora
      Project Pandora ответ juvenale (раскрыть)
      02 июля в 18:42, ред.
      Вы сами запутались. "Всё равно на статистику, но давайте считать чемпионства...", "лучший игрок всех времён", но цифры с ЛеБроном сравнивать не хотите. Нигде не раздваивается? Просто так и напишите, что лично Вы считаете его лучшим. Тут и спорить не придётся.
      juvenale
      juvenale ответ Project Pandora (раскрыть)
      02 июля в 18:14
      хаха да мне все равно на статистику))время разное.Пусть леброн возьмет три раза подряд чемпионство,потом не играя два года вернется и возьмет еще три подряд....Джордан по сути и сделал НБА такой,какой она сейчас есть,те мегапопулярной.
      Ант148
      Ант148
      02 июля в 16:32
      А как должен реагировать врач, с зарплатой 30 тыс. ?
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан ответ Мessi 10 (раскрыть)
      02 июля в 12:24, ред.
      Братан когда у тебя миллионы ,тебе такие вещи не интересны .Там если заходят в интернет то на час.И то до этого все было на уровне слухов ,а там ребята не на уровне поситителей соккера ,который каждый слух воспринимают за правду .Они сами спортсмены и знают что в 90 процентах случаях чушь пишут.Я тоже годами не знал ЗП Месси ,только на уровне слухов пока Бартамеу не слил инфу и не подтвердил ее
      Абдурахман Джантемиров 1
      Абдурахман Джантемиров 1
      02 июля в 12:20
      Чёрным платят меньше чем белым? Это же расизм! БЛМ скоро это исправят))
      Мessi 10
      Мessi 10 ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
      02 июля в 09:45
      У них нет интернета? Не читают новости? О его зарплате каждый год пишут.
      Знатог
      Знатог
      02 июля в 08:47
      А может быть... эти негры не знают что такое футбол, думают что Месси в баскетбол играет?
      Project Pandora
      Project Pandora ответ juvenale (раскрыть)
      02 июля в 08:45
      Открываем статистику и изучаем. Ле Брон Джордана давно обошёл почти по всем техническим показателям, что впрочем не умаляет достижений Майкла. Он один из величайших спортсменов в истории.
      Project Pandora
      Project Pandora ответ aventure61 (раскрыть)
      02 июля в 08:43
      Что запели, кто жалуется и при чём тут ваша любимая лига? Поподробнее, если можно.
      Project Pandora
      Project Pandora ответ Ikarus74 (раскрыть)
      02 июля в 08:40
      Если ты не знаешь великих баскетболистов современности, то в этом никто не виноват.
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ Per4ick (раскрыть)
      02 июля в 07:26
      Футбол - это в первую очередь бизнес, а потом спорт!
      Так вот, Месси зарабатывает такие деньги только потому, что на нём клуб зарабатывает ещё больше.
      Просто так никто не будет платить такие деньги.
      А за один пост в инстаграме Криш получает почти 1 млн евро, а если бы реклама не работала, то и ему бы не платили такие деньги.
      Черчесов вообще физрук, ему и 2 млн в год космические деньги.
      Заур-ЗВЕРЬ
      Заур-ЗВЕРЬ
      02 июля в 07:11
      а как возмущены шахтеры)))
      Знатог
      Знатог
      02 июля в 06:16
      А чё инженер в штатах получает больше меня?! Я возмущён!
      Per4ick
      Per4ick ответ Agamaga........ (раскрыть)
      02 июля в 05:43
      так зарплата у него действительно слишком большая когда результатов то нет, черчесов и месси чем то похожи получают до хрена ни делая собственно ни хрена получая за былые заслуги и за имя
      Ikarus74
      Ikarus74
      02 июля в 04:35
      А кто эти Дюрант и Томас такие? И что такое НБА?;)
      Думаю во всем мире фанов Барселоны в разы больше, чем фанов всех клубов НБА, МЛС, НХЛ и АФЛ вместе взятых.
      Agamaga........
      Agamaga........
      02 июля в 01:01
      Гений один, поэтому и сумма такая. Кристина и все остальные дружки негры позади.
      alexamit
      alexamit ответ Илья Пыркин (раскрыть)
      01 июля в 23:06
      Вы не видели как играл Боб Коуси и Уилт Чемберлен в Лужниках в1958 году!
      ermak6848
      ermak6848
      01 июля в 22:37
      Малыш Лео - знает своё дело хорошо, вот и зарплата высокая..
      sir_Alex
      sir_Alex
      01 июля в 22:26
      Это проблемы чёрных.
      League1
      League1
      01 июля в 22:19
      Всех удивляет, что барселона пиарит осасунчатого бездаря высокой зарплатой. Хотя все понимают, что за разгромы осасун платить такие большие деньги не только не разумно, но даже смешно.
      aventure61
      aventure61
      01 июля в 22:17
      запели максимки,завидуют,пусть пожалуются своим в блм,а лучше в лигу сексуальных реформ.
      juvenale
      juvenale ответ Илья Пыркин (раскрыть)
      01 июля в 21:50
      Запомни таких как Джордан больше не будет)величайший спортсмен за всю историю,независимо от вида спорта.Кстати рекомендую глянуть сериал последний танец от нетфликс
      juvenale
      juvenale ответ Илья Пыркин (раскрыть)
      01 июля в 21:46, ред.
      леброн хахах рассмешил ты меня))вот что время инcтаграмов делает)))твоему Леброну,до Джордана,как до китая ...
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