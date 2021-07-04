ГлавнаяБлогиФутбол и деньгиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Дорогущие российские футболисты – миф. Семак правильно назвал причину, но ошибся в выводах

вчера, 17:01
00:00 / 00:00

Лимит влияет на среднюю цену и зарплаты, а талантов парадоксально дешевит.

Тренер чемпионов критикует лимит

Сергей Богданович выступил с очередным программным заявлением в стиле Виллаш-Боаша, который как раз ушел из-за резкой смены формулы лимита:

У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков, поскольку это очень дорого, сильные отечественные футболисты нужны всем.

Иностранцев же мы не можем приглашать, так как у нас нет свободных мест в заявке. Я уже говорил, что изменения возможны только в случае ухода кого-то из легионеров.

Выпад Семака против лимита тоже абсолютно оправдан:

Лимит показал, что ничего хорошего в нем нет. Футбол стал слабее и на уровне клубов, и на уровне сборной.

Ограничения глупые и влияют на расходы на российских футболистов. «Зенит» платил двум десяткам россиян с минутами в РПЛ. И в молодежной команде тоже не за еду работают. Причем лимит повлиял на уровень зарплат.

Он неадекватный, заметно выше, чем в Бельгии, Голландии или Португалии. Но вот заявление Семака, что «Зенит» не в состоянии покупать сильных россиян из-за дороговизны – сомнительное. Тут есть несколько важных нюансов.

За россиян крайне редко много платят

Юный Головин легко поставил рекорд всех времен – 30 млн евро, но там перекладывание российских денег из одного кармана в другой. Аналогичная история с трансфером Жиркова в «Челси». Кокорин из «Динамо» в «Анжи» и обратно – трансфер с внутренними денежными потоками.

Лишь дважды в истории за российских футболистов больше 15 млн евро платили не местные миллиардеры. Речь о Павлюченко и Аршавине. Но «Тоттенхэму» можно всучить Ндомбеле за 60 млн евро, можно отдать Янссена за 22. А «канониры» Пепе оценили в 80 млн евро, им можно бревно продать за десятку.

Лишь за 13 россиян платили больше 10 млн евро. Где, интересно, Семак увидел «очень дорогих» российских игроков? «Зенит» вывалил немало за Бухарова, но петербуржцы никогда не отдавали за россиян по 25 млн евро, а для мирового футбола это высокая, но далеко не рекордная сумма трансфера.

Или тренер считает, что ему Сафонова, Баринова и Соболева просто подарят? И так дожили, что на вершине по рыночной стоимости одни иностранцы. Лимит наоборот топит ценность местных игроков. Будь Захарян англичанином, то стоил не 4 млн евро, а все сорок. Лимит скорее удорожил средних.

В России слабый игрок может стоить втрое дороже, чем такой же в Чехии или Дании. Вот где собака зарыта. И непонятно, где Семак увидел переоценку среди тех, кто может понадобиться «Зениту». Посмотрите, какие деньги клуб платил за иностранцев. Ракицкого оценили в 10 млн евро.

За Малкома отдали 40 млн евро. Уверены, что принесет больше пользы клубу, чем уже смогли Ерохин и Кузяев? Спокойно дали 23 млн евро за Паредеса, больше 20 за Вендела. У «Зенита» есть деньги на иностранцев. «Спартаку», «Краснодару» или «Локомотиву» остается перехватывать местных игроков.

Но если посмотрите на рыночные стоимости россиян, то увидите скромные числа. Например, Дениса Макарова оценивают в 4 млн евро. Был бы он голландцем – стоил 24 миллиона. Так что не сама стоимость трансфера, а зарплаты убивают РПЛ. Вот они всегда лимитные, ведь футболиста покупают реже, чем продлевать с ним контракт.

С лимитом и потолок зарплат не спасет

Предположим, за две недели правительство влезет в футбол и разработает систему ограничений по зарплате в РПЛ, как на днях грозились. Затем придут парни из ФИФА и УЕФА и накажут за вмешательство государства, чего Инфантино и Чеферин не любят. Они не против потолка зарплат, но за правовой процесс.

Как перепишете задним числом контракты Дзюбы, Джикии или Смолова? А если ограничить выплаты молодежи, где гарантии, что клубы не начнут платить окольными путями? Есть агенты, которые могут завести бизнес с клубами – «консультировать» по скаутингу. Плюс убогая практика «подъемных» для свободных агентов.

Темных историй хватало. Так что есть только один глобальный метод нормализации финансового рынка. Для начала открытые бюджеты всех государственных клубов, чтобы аудиторы могли видеть цифры и придираться к ним не постфактум, как с «Тамбовом» и другими усопшими.

Не будем писать сказки, что придут чиновники и начнут развивать массовый футбол, они не умеют созидать. Зато можно убрать лимит, чтобы растормошить болото. Важно увидеть рыночную стоимость приличных российских игроков. С лимитом это сделать невозможно.

Но неправильно заявлять, что именно лучшие россияне слишком дорогие. Футболисты в целом стоят слишком много, чтобы рынок остался здоровым. Ждем новых коллапсом в стиле «Барселоны». Причем менее популярные клубы их не переживут – им никто не одолжит 500 млн евро.

Если сейчас не действовать – будет поздно

Нет другого пути к финансовому оздоровлению РПЛ, нежели глобальные реформы. Отмена лимита – первый шаг. Ставка на сильных молодежных тренеров и скаутов не помешает. Российский футболист должен расти в цене для клубов топ-5. Но для этого его контракт стоит превратить в товар.

Семак правильно поступает, что критикует лимит. Осенью вы придете ругать «Зенит» за поражения в Лиге чемпионов. А где Сергей Богданович возьмет резерв, местных центрбеков, вратаря для плей-офф еврокубков, или нового центрального форварда?

«Зенит» заплатит, сколько скажут, но тут ведь еще вопрос качества. Не так много дорогих российских подписаний в футболе заиграли. Если уж Жирков в силу разных причин не стал звездой АПЛ, если Аршавина надолго не хватило, то нет доверия к выпускникам из РПЛ, если они не иностранцы.

Хотя и легионеров часто бракуют, ведь финансово лига нездоровая, что сказывается на мотивации приезжих. Рыночно плавно снизить зарплаты в будущем позволит только отмена лимита. Потому что клубам не придется бегать за агентами с «подъемными» и «комиссионными».

А если кому-то из россиян не понравится новая более низкая зарплата в РПЛ без лимита – предложат уехать в Европу, для сборной не пропадут. Зарплаты точно будут ниже в новых контрактах, а все остальные методы не сработают.

Искусственный потолок выплат, если оставят или ужесточат лимит, простой обойдут. Рынок годами перегрет, а рациональный подход непопулярен. Славно, что Семак поднял тему – не испугался перечить Дюкову, но не Сергей Богданович принимает решения.

Жаль, что вцепились в этот лимит, сосущий деньги, нервы и разжигающий поражение за поражением. На табло написано – эти ограничения точно не работают. И ни у кого нет духу, чтобы доложить во дворец, что пора взрослеть. Только рынок и конкуренция улучшат ситуацию.

Зарема: «Урунову перепадает 10% зарплаты, остальное Газизов забирает»
01 июля Комментарии26
«Безумие». Баскетболисты НБА возмущены зарплатой Месси
01 июля Комментарии77
СлухиИспанская налоговая потребовала удерживать зарплату Анчелотти в «Реале»
29 июня Комментарии9
Карасёв сравнил гонорары судей в Европе и Российской Премьер-Лиге
29 июня Комментарии24
СлухиЗарплата Газизова в «Спартаке» составляла 6,65 млн рублей в месяц
23 июня Комментарии17
Олимпийская чемпионка по гандболу: «Зобнин получает 26 млн рублей в месяц!»
23 июня Комментарии83
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
David Young
David Young ответ KotMaks (раскрыть)
сегодня в 09:38
Интересное и основательное мнение. Совет лично от меня - разбивайте текст на абзацы, так читать его будет легче. Понимаю что это иногда бывает скучновато делать, но это хорошо для зрительного восприятия.

Не могу сказать что согласен со всем что вы написали, но мне очень нравится ваш комментарий. Буду рад видеть другие комментарии в таком стиле от вас.
Sunchees
Sunchees
сегодня в 09:00
Семак имел в виду не стоимость игроков, а зарплаты. Так что никакого "мифа о дорогих игроках" нет.
KotMaks
KotMaks
сегодня в 08:55
Страна заинтересована в сильной Сборной. Сильная Сборная возможна только при условии, что игроки этой Сборной играют в Сильных чемпионатах. РПЛ далеко не самый сильный чемпионат. Следовательно необходимо принять решение, которое стимулировало игроков РПЛ уезжать в другие чемпионаты. Тут есть два мнения - одно простое, другое правильное. Простое - это отмена лимита. Его сторонники говорят, что это создаст конкуренцию и заставит наших лучше тренироваться. НЕТ. Это решение приведет к тому, что клубы перестанут заниматься развитием своих школ, потому что всегда проще купить готовый "продукт" с известными свойствами. чем вкладываться в детские площадки, тренеров, участвовать в детских соревнованиях и платить за то, что незвестно какой принесет результат. А конкуренция среди наших есть даже при лимите, потому что они конкурируют между собой.Не каждый ведь может подписать контракт с Зенитом только потому, что у него есть Российский паспорт. Правильное решение - это ввести потолок зарплат для российских игроков в РПЛ и ФНЛ. Потолок должен зависить, например, от последнего выступления Сборной на ЧЕ и ЧМ, и действовать следующие 2 года. Соотвтетственно контракты также будут заключать на этот период. Наверно никто не против, если Чемпионы будут получать хоть 10 млн. Евро в год. Но если они заняли 20 место, то разделите этот потолок на 20, итого красная цена лучшему российскому игроку 500 тыс. Евро в год. (это лишь пример, цифры конечно же надо обсуждать). В любом случае это заставит многих задуматься об отъезде.
2-е решение - это сохранение лимита, причем не более 5-ти легионеров в клубе. Но обязательное условие, чтоб в стартовом составе были как минимум 2 игрока до 21 года. Если вышел один, то легионеров максимум 4 на поле. Если вообще таких нет, то максимум 3 легионера. РПЛ это все-таки базовое соревнование для подготовки наших футболистов, и не надо превращать его в чемпионать Восточной Европы и стран Африки. Повторюсь, что это не уничтожит конкуренцию, поскольку наши будут конкурировать с нашими.
3-е решение - для ФНЛ. Здесь лимит на легионеров - не более 2-х в клубе, и в стартовом составе не менее 4-х наших до 21 года, и не менее 2-х наших до 19-ти лет. Причем должен быть полный запрет на наших игроков в ФНЛ старше 27 лет, поскольку если игрок в 27 лет не играет даже в РПЛ, не говоря уже о зарубежных чемпионатах, то он просто не проф пригоден. Эти решения заставят клубы развивать свои школы футбола напрямую, или косвенно, поскольку молодых игроков нужно откуда-то брать. Причем все это в условиях потолка зарплат, который для молодых тоже должен быть свой.
4-решение - это изменить регламент РПЛ. Невозможно смотреть, как Зенит играет с Тамбовом. Кому нужны такие матчи и кого они готовят ? Необходимо разбить 16 команд на 2 группы по 8-мь ( условно, четные и нечетные места от результатов прошлого сезона) . В 1-ом круге каждая команда играет по 2 матча с каждой из своей группы - итого 14 туров. По результатам 1-го круга 8-мь лучших команд (по 4-ре из каждой группы) образуют новую группу, и играют во втором круге (также 14 туров) за чемпионство и за выход на Еврокубки, а 8-мь худших (также по 4-ре из каждой группы) играют за возможность остаться в РПЛ. Это позволит командам играть большинство встреч с адекватными по силе соперниками ( 6 туров в 1-м круге и 14 туров во 2-м - итого 20 туров из 28; вместо 14 из 30 , как сейчас есть)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ steelhead (раскрыть)
вчера в 23:36
Давай по порядку. Если ты про ЦСКА, то он на 30% частный. на 70% гос сейчас. Далее. Я про любой клуб говорю одинаково. Госфинансирования проф футбола быть не должно. Далее. Я не топлю за ЦСКА, мне этот клуб близок и интересен. Я первый раз был на футболе в питере в 1961 году на игре Зенит-ЦСКА и с тех пор слежу за этим клубом, но не топлю и мне футбол интересен не с фанатской колокольни, а как явление. А успехи нашего футбола в 60-80- годы на международной арене я помню отлично и помню , что в каждом дворе и возле школ пацаны гоняли мяч. Массовость - всегда залог успеха.
steelhead
steelhead ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:21
Ну это пурга откровенная, про лихие 90-е и успехи совка в спорте. Вообще на94 на совок, у любого человека должен быть выбор, чего совок в принципе лишал. Если не поймешь этого, вообще ничего про жизнь не поймешь. И топишь за клуб, который на госфинансировании, и бывший реальный владелец которого уголовник, на котором клеймо не где ставить. Разруха в головах.
Правда тут
Правда тут ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:18
в том то и дело никаких клубов за счет гос бюджета даже близко не должно быть....в европе на это с дикостью смотрят...пускай клубы ищут спонсоров меценатов и т д крутятся как могут ...и потом уже покупают легов...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
вчера в 22:57
Отвечу коротко. В Европе нет лимита, но там нет и госфинансирования профессионального футбола. Их нужно отменять одновременно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Правда тут (раскрыть)
вчера в 22:55
И содержать в каждой команде 10-15 легов за счет бюджета? Человек, ратующий за рыночную экономику , первым делом потребует убрать госфинансирование профессионального футбола в стране, а не отмену лимита. Подумай!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Vyatcheslav (раскрыть)
вчера в 22:53
И где в этой связи успехи нашей сборной на ЧМ по хоккею? Отъезд за границу - это не самоцель. Надо поднимать массовый спорт, детский футбол и хоккей. В Советские времена были Золотая шайба и Кожаный мяч. И миллионы мальчишек играли по всей стране и в футбол , и в хоккей. И были успехи и в хоккей и в футболе. Золото Е - 60, бронза ЧМ-66. золото Олимпиады 88 - это все футбол. А потом пришли лихие 90-е и массовый спорт умер и до сих пор не возрожден. А сейчас проще на бюджетные деньги купить готового мозеса, или малкома, или камано, чем возиться с пацанами.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сергей Комлев 1 (раскрыть)
вчера в 22:48
А что это за" руководитель клуба", который платит бешеные деньги игрокам ИЗ СВОЕГО КАРМАНА? Платить любые деньги из бюджета, т.е. не свои, а государственные ни большого ума, ни благородства, ни щедрости не надо. В этот то и суть. Убрать госденьги из профессионального футбола, тогда реальные владельцы будут платить за игру, а не за имя.
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 22:26
Да это вам не Сутормина за 50 тыщь покупать. С автором согласен,не может стоить дорого то,чего в принципе нет. Из за лимита у нас очень и очень переоценен средний игрок,а хроших и уж тем более топ нет и вовсе. Ну и поскольку во всем этом учавствуют гос деньги все это покрыто толтым слоем коррупции.
Vyatcheslav
Vyatcheslav ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
вчера в 22:01
Глянул Ваш профиль и понял почему Вы так реагируете на ужесточение лимита - Вы не из России и Вам надо куда-то продавать своих папуасов. А я хочу смотреть матчи российских пацанов и радоваться и огорчаться вместе с ними. Да, успехи не сразу будут, но если развиваться, то и результат придёт. А для развития достаточно иметь рядом 2-3 примера более классых игроков. А если будет жёсткий лимит, то клубам не выгодно будет покупать Ваших средненьких папуасов. Будут покупаться качественные игроки. А увеличившееся количество мест для российских игроков автоматически снизит цену на них. Плохо, если Вы не понимаете простейших вещей в экономике (чем больше предложение - тем меньше цена). Для сборной выбор тоже значительно увеличится.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Vyatcheslav (раскрыть)
вчера в 21:06, ред.
Очередной "лимитчик"?) Какую-то чушь написал, ей-богу)) Каким образом повысится качество легионеров и за счёт чего вырастет уровень российских футболистов? Тебе же ясно разжевали что надо убирать лимит чтобы ввести потолок зарплат, и тогда российские футболисты и легионеры в частности перестанут ходить пешком по полю, а начнут выкладываться в каждом матче, перестанут "получать" зарплаты, а начнут их "зарабатывать"... ну а если деньжат маловато будет - милости просим в матушку-Европу...а там и рост уровня и прогресс.. Правда и пахать там нужно будет))
Нужна естественная конкуренция, а не "лимитная". Неважно легионер ты или россиянин - если ползаешь по полю, то сиди на лавке.
nikot
nikot
вчера в 20:54
Семак не побоялся..,не смешите,этот деятель слова не вякнет без спроса!
Правда тут
Правда тут
вчера в 20:43
Ой спасибо за такую статью. Всегда говорил и буду говорить лимит (как кстати и любое ограничения для рыночной экономики ) это ЗЛО. Отменить!!!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:23
Нет лимита, но у Зенита есть дЭньги. Он скупает иностранцев - Зенит чемпион! А остальные подождут?.
Vyatcheslav
Vyatcheslav
вчера в 20:20
Я уже не раз писал, что надо брать пример с хоккея - в матче принимают участие не более четверти команды - пятеро легионеров. И наши хоккеисты каждый год уезжают в нхл. Так и в футболе надо - в матче принимать участие должны 2, максимум 3 легионера. Тогда и качество легионеров повысится и мест в командах для российских футболистов больше станет, а соответственно и возможностей играть станет больше, набираться опыта. На тренировках опыта не наберешься. Тогда и уровень российских игроков расти будет. А пока российские игроки будут дополнять на поле легионеров сборная будет играть как на евро 2021 и наши игроки не будут прогрессировать, за редким исключением.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:50
Вот они то точно лучше знают, как лучше !!!)
Многопрофильные специалисты ,гордость нации !!!
neukomm
neukomm ответ nubom (раскрыть)
вчера в 19:44
Приглашать иностранцев в сборную, чтобы показать, что лимит "работает"!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 19:19
Забудьте про футбол в России!
112910415
112910415
вчера в 18:59
лимит вредит радикально
nubom
nubom
вчера в 18:45, ред.
Вложить все деньги в иностранцев, чтобы наши лучше играли… Браво!
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
вчера в 18:39, ред.
На редкость адекватная статья... Респект! Хочется надеяться что кто-нибудь из наших футбольных чиновников её прочтёт )
Сергей Комлев 1
Сергей Комлев 1
вчера в 18:30
Если руководитель клуба платит бешеные деньги русским игрокам, значит это выгодно всем и ни кто от этой кормушки не откажется, там околофутбольных людей море, система давно прогнила
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:05
"Зенит платил двум десяткам россиян с минутами в РПЛ."
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1266409/semak-sergey.
Странно рассуждает Семак. Сейчас в Зените 8 легов. Отменят лимит, будет условных 12-15. Ясно, что некоторые из них тоже минуты будут играть. Им разве платить не надо?
Не с того конца заходишь гр. Сережа. Делайте Зенит, Локо, Динамо, Ростов, Рубин частными и отменяйте лимит пожалуйста. А кормить из госбюджета заезжих госарбайтеров совсем ни к чему. Как только госденьги уйдут из профессиональных клубов, так можно отменять лимит. А сажать на бюджет всяких малкомов. венделов и прочих азмунов нельзя.
1-я конная
1-я конная
вчера в 17:58, ред.
У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков, поскольку это очень дорого, сильные отечественные футболисты нужны всем.

===============================================

Это шутка такая? По-моему в этом плане у Зенита конкурентов нет - сколько надо денег на з/п Миллер столько и насыпет
Futurista
Futurista
вчера в 17:39
particular
particular ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 17:35, ред.
В очередной раз преклоняюсь перед простотой изложения и глубиной рассмотрения темы... Пример с лепёшкой островитянина - блеск!
Т.е. понимание есть - осталось подождать, когда вслед за прозрением наступит долгая и безуспешная эпоха преобразований...
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 17:30
Приведу простой пример, который у меня перед глазами. Любительский клуб из одного провинциального города. Когда-то играл в третьей лиге, теперь влачит жалкое существование. На базе клуба была футбольная секция для пацанят. Принимали всех на общих началах, но особое внимание оказывали детям местных директоров чего-нибудь или детям начальников каких-то государственных структур. Вот они потом входили в состав клуба, вырастая. Мальчишка, который на поле был сильнее на две головы, но из простой семьи - никуда не входил, отправлялся в армию и после неё шёл работать на завод или куда-то ещё - он был неинтересен никому в секции и клубе.
Полагаю, такое практически во всех клубах влоть до лучшей лиги мира - ФНЛ. В ней ещё может быть посерьёзнее приклубные секции, называемые академиями, но, боюсь, что и там не всё однозначно.
А теперь вопрос - откуда возьмутся сильные игроки с российским паспортом, если их никто не ищет, а в тех случаях, когда они находятся прямо перед глазами, на них просто не обращают внимание? Робинзон Крузо посадил в первый год 30-ть семян, потом несколько лет собирал каждое зёрнышко в новом урожае и садил снова, и только через несколько лет смог позволить себе испечь лепёшку хлеба. А мы футбольными семенами разбрасываемся, не замечаем, и предпочитаем им крупицы золота. Но из золота хлеб не испечёшь, как и из детей, устроенных по блату, сильных игроков не вырастишь.
Legend 6
Legend 6
вчера в 17:19
Российские футболисты - миф.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100