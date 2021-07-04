Дорогущие российские футболисты – миф. Семак правильно назвал причину, но ошибся в выводах

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вчера, 17:01

Лимит влияет на среднюю цену и зарплаты, а талантов парадоксально дешевит.

Тренер чемпионов критикует лимит

Сергей Богданович выступил с очередным программным заявлением в стиле Виллаш-Боаша, который как раз ушел из-за резкой смены формулы лимита:

У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков, поскольку это очень дорого, сильные отечественные футболисты нужны всем. Иностранцев же мы не можем приглашать, так как у нас нет свободных мест в заявке. Я уже говорил, что изменения возможны только в случае ухода кого-то из легионеров.

Выпад Семака против лимита тоже абсолютно оправдан:

Лимит показал, что ничего хорошего в нем нет. Футбол стал слабее и на уровне клубов, и на уровне сборной.

Ограничения глупые и влияют на расходы на российских футболистов. «Зенит» платил двум десяткам россиян с минутами в РПЛ . И в молодежной команде тоже не за еду работают. Причем лимит повлиял на уровень зарплат.

Он неадекватный, заметно выше, чем в Бельгии, Голландии или Португалии. Но вот заявление Семака, что «Зенит» не в состоянии покупать сильных россиян из-за дороговизны – сомнительное. Тут есть несколько важных нюансов.

За россиян крайне редко много платят

Юный Головин легко поставил рекорд всех времен – 30 млн евро, но там перекладывание российских денег из одного кармана в другой. Аналогичная история с трансфером Жиркова в «Челси». Кокорин из «Динамо» в «Анжи» и обратно – трансфер с внутренними денежными потоками.

Лишь дважды в истории за российских футболистов больше 15 млн евро платили не местные миллиардеры. Речь о Павлюченко и Аршавине. Но «Тоттенхэму» можно всучить Ндомбеле за 60 млн евро, можно отдать Янссена за 22. А «канониры» Пепе оценили в 80 млн евро, им можно бревно продать за десятку.

Лишь за 13 россиян платили больше 10 млн евро. Где, интересно, Семак увидел «очень дорогих» российских игроков? «Зенит» вывалил немало за Бухарова, но петербуржцы никогда не отдавали за россиян по 25 млн евро, а для мирового футбола это высокая, но далеко не рекордная сумма трансфера.

Или тренер считает, что ему Сафонова, Баринова и Соболева просто подарят? И так дожили, что на вершине по рыночной стоимости одни иностранцы. Лимит наоборот топит ценность местных игроков. Будь Захарян англичанином, то стоил не 4 млн евро, а все сорок. Лимит скорее удорожил средних.

В России слабый игрок может стоить втрое дороже, чем такой же в Чехии или Дании. Вот где собака зарыта. И непонятно, где Семак увидел переоценку среди тех, кто может понадобиться «Зениту». Посмотрите, какие деньги клуб платил за иностранцев. Ракицкого оценили в 10 млн евро.

За Малкома отдали 40 млн евро. Уверены, что принесет больше пользы клубу, чем уже смогли Ерохин и Кузяев? Спокойно дали 23 млн евро за Паредеса, больше 20 за Вендела. У «Зенита» есть деньги на иностранцев. «Спартаку», «Краснодару» или «Локомотиву» остается перехватывать местных игроков.

Но если посмотрите на рыночные стоимости россиян, то увидите скромные числа. Например, Дениса Макарова оценивают в 4 млн евро. Был бы он голландцем – стоил 24 миллиона. Так что не сама стоимость трансфера, а зарплаты убивают РПЛ . Вот они всегда лимитные, ведь футболиста покупают реже, чем продлевать с ним контракт.

С лимитом и потолок зарплат не спасет

Предположим, за две недели правительство влезет в футбол и разработает систему ограничений по зарплате в РПЛ , как на днях грозились. Затем придут парни из ФИФА и УЕФА и накажут за вмешательство государства, чего Инфантино и Чеферин не любят. Они не против потолка зарплат, но за правовой процесс.

Как перепишете задним числом контракты Дзюбы, Джикии или Смолова? А если ограничить выплаты молодежи, где гарантии, что клубы не начнут платить окольными путями? Есть агенты, которые могут завести бизнес с клубами – «консультировать» по скаутингу. Плюс убогая практика «подъемных» для свободных агентов.

Темных историй хватало. Так что есть только один глобальный метод нормализации финансового рынка. Для начала открытые бюджеты всех государственных клубов, чтобы аудиторы могли видеть цифры и придираться к ним не постфактум, как с «Тамбовом» и другими усопшими.

Не будем писать сказки, что придут чиновники и начнут развивать массовый футбол, они не умеют созидать. Зато можно убрать лимит, чтобы растормошить болото. Важно увидеть рыночную стоимость приличных российских игроков. С лимитом это сделать невозможно.

Но неправильно заявлять, что именно лучшие россияне слишком дорогие. Футболисты в целом стоят слишком много, чтобы рынок остался здоровым. Ждем новых коллапсом в стиле «Барселоны». Причем менее популярные клубы их не переживут – им никто не одолжит 500 млн евро.

Если сейчас не действовать – будет поздно

Нет другого пути к финансовому оздоровлению РПЛ , нежели глобальные реформы. Отмена лимита – первый шаг. Ставка на сильных молодежных тренеров и скаутов не помешает. Российский футболист должен расти в цене для клубов топ-5. Но для этого его контракт стоит превратить в товар.

Семак правильно поступает, что критикует лимит. Осенью вы придете ругать «Зенит» за поражения в Лиге чемпионов. А где Сергей Богданович возьмет резерв, местных центрбеков, вратаря для плей-офф еврокубков, или нового центрального форварда?

«Зенит» заплатит, сколько скажут, но тут ведь еще вопрос качества. Не так много дорогих российских подписаний в футболе заиграли. Если уж Жирков в силу разных причин не стал звездой АПЛ , если Аршавина надолго не хватило, то нет доверия к выпускникам из РПЛ , если они не иностранцы.

Хотя и легионеров часто бракуют, ведь финансово лига нездоровая, что сказывается на мотивации приезжих. Рыночно плавно снизить зарплаты в будущем позволит только отмена лимита. Потому что клубам не придется бегать за агентами с «подъемными» и «комиссионными».

А если кому-то из россиян не понравится новая более низкая зарплата в РПЛ без лимита – предложат уехать в Европу, для сборной не пропадут. Зарплаты точно будут ниже в новых контрактах, а все остальные методы не сработают.

Искусственный потолок выплат, если оставят или ужесточат лимит, простой обойдут. Рынок годами перегрет, а рациональный подход непопулярен. Славно, что Семак поднял тему – не испугался перечить Дюкову, но не Сергей Богданович принимает решения.

Жаль, что вцепились в этот лимит, сосущий деньги, нервы и разжигающий поражение за поражением. На табло написано – эти ограничения точно не работают. И ни у кого нет духу, чтобы доложить во дворец, что пора взрослеть. Только рынок и конкуренция улучшат ситуацию.