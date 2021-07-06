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Гвардиола: «Ситуация с финансами в „Барсе“ критическая. Немного обеспокоен»

06 июля 2021, 09:31

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о финансовых проблемах «Барселоны».

Да, я немного обеспокоен. Я очень доверяю Лапорте и его людям. Однако, по-видимому, экономическая ситуация очень критична. Удивительно, что дело дошло до такой ситуации. Отчасти это связано с пандемией, но это не единственная причина.

Болельщики «Барселоны» должны набраться терпения. Нам будет тяжело в ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что сайт для взрослых решил помочь «Барселоне» продлить контракт с Лионелем Месси.

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pele1981
pele1981
06 июля в 18:01
Не фиг было столько платить "космическому" Месси - он уже давно из мега звезды футбола превратился в посмешище!
Баобаб
Баобаб
06 июля в 13:30
Чё гному додышали в одно место, сами в этом месте и оказались.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
06 июля в 12:39
Месси вытянул весь бюджет
Agamaga........
Agamaga........
06 июля в 10:38
Вам тяжело никогда не будет, пригретые огромными зарплатами.
RaulReal
RaulReal
06 июля в 09:43
Сайт для взрослых, что Месси теперь будет играть вместо лысого)))
beefs
beefs
06 июля в 09:34
ну и дела, и там чудеса....
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