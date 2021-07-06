Гвардиола: «Ситуация с финансами в „Барсе“ критическая. Немного обеспокоен»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о финансовых проблемах «Барселоны».
Да, я немного обеспокоен. Я очень доверяю Лапорте и его людям. Однако, по-видимому, экономическая ситуация очень критична. Удивительно, что дело дошло до такой ситуации. Отчасти это связано с пандемией, но это не единственная причина.
Болельщики «Барселоны» должны набраться терпения. Нам будет тяжело в ближайшие годы.
Ранее сообщалось, что сайт для взрослых решил помочь «Барселоне» продлить контракт с Лионелем Месси.