Гвардиола: «Ситуация с финансами в „Барсе“ критическая. Немного обеспокоен»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о финансовых проблемах «Барселоны».

Да, я немного обеспокоен. Я очень доверяю Лапорте и его людям. Однако, по-видимому, экономическая ситуация очень критична. Удивительно, что дело дошло до такой ситуации. Отчасти это связано с пандемией, но это не единственная причина.

Болельщики «Барселоны» должны набраться терпения. Нам будет тяжело в ближайшие годы.