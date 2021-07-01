Зарема: «Урунову перепадает 10% зарплаты, остальное Газизов забирает»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о том, что полузащитник московского клуба отказался переходить в «Ференцварош» из-за низкой зарплаты.

Я предполагаю, что игрок даже не знает свою зарплату. Наверняка перечисляют зарплату на карту Шамиля Газизова. Ему перепадёт максимум 10%, остальное «папа» забирает. «Сынок» одет, обут, машина есть, кормят в «Спартаке» хорошо, «папа» навещает.

Но в первую команду его точно нельзя! Шамиль Газизов может через него узнавать тактические расстановки и сливать соперникам…За деньги. Что же он теперь так кинул игрока с потенциалом на 20-30 млн? Не занимается развитием его карьеры. Не по-отцовски как-то.