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Зарема: «Урунову перепадает 10% зарплаты, остальное Газизов забирает»

01 июля 2021, 21:31

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о том, что полузащитник московского клуба Остон Урунов отказался переходить в «Ференцварош» из-за низкой зарплаты.

Я предполагаю, что игрок даже не знает свою зарплату. Наверняка перечисляют зарплату на карту Шамиля Газизова. Ему перепадёт максимум 10%, остальное «папа» забирает. «Сынок» одет, обут, машина есть, кормят в «Спартаке» хорошо, «папа» навещает.

Но в первую команду его точно нельзя! Шамиль Газизов может через него узнавать тактические расстановки и сливать соперникам…За деньги. Что же он теперь так кинул игрока с потенциалом на 20-30 млн? Не занимается развитием его карьеры. Не по-отцовски как-то.

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Все комментарии
Caliostro
Caliostro
06 июля в 21:18
Урунов и тактические схемы????? Он вообще слово тактика слышал по телеку от комментаторов!
Зарема сама очень высокого мнения об этом недофутболисте.....во всех матчах за Спартак он выходил и просто чудил на поле, наверное в мини-футбол он играет неплохо, но здесь он никакой!
Супервайзер
Супервайзер
02 июля в 10:19
Опять Зарема зажигает. Складывается впечатление, что она говорит то, что не может сказать Федун в силу своего статуса. Хотя, может быть, я не прав.
bacek15
bacek15
02 июля в 09:29
А может быть сам Л.Федун говорит устами спартаковской дамы? А что, очень удобно, можно таким образом доносить свои мысли, которые напрямую не высказал бы публично никогда.
makkie
makkie
02 июля в 07:57
А разве может действующий гендиректор быть одновременно и агентом игроков? По-хорошему бы проверить Шамиля. Там очень много мутных схем.

Ну а тем, кто позвал хитрого башкира в Спартак - сделать выговор. Ибо они причастны к бардаку с участием Шамиля. В том числе и сама Зарема.
112910415
112910415
02 июля в 07:36
тяжелый случай
mat73
mat73
02 июля в 07:09
Уберите Зарему из футбола, она же тоже всё всем выдает, что на уме, то на языке, ваще без язык без тормозов!
726ymqc86djr
726ymqc86djr
02 июля в 04:50
Зарема, а мне нравится ход выших мыслей!
pnkx3mut48ef
pnkx3mut48ef ответ Raul-Ossetia (раскрыть)
02 июля в 01:52
Сплетница владельца спартака фердуна.
n4sdgb75t748
n4sdgb75t748
02 июля в 00:21
Зарема , ай да Молодца! Вот ее в РПЛ вместо Псов Дюковых толку будет в разы больше!
ABir
ABir
02 июля в 00:20
Зарема в теме откатов. Скоро ещё и не такое раскроется
Raul-Ossetia
Raul-Ossetia
02 июля в 00:11
Что за Зарема?! Каждый день что-то от нее постят
dzvinka
dzvinka
01 июля в 22:47
она че, аж на 1 день перестала спамить ))) и тут пошло опять, вроде же говорила что больше ни-ни)) ахахаха
Ironigor
Ironigor ответ RamonCSKA (раскрыть)
01 июля в 22:45, ред.
А и не надо, пусть феерит !!!)))
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
01 июля в 22:38
.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
01 июля в 22:36
Зарема, а я переживал куда же ты делась?
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Ironigor (раскрыть)
01 июля в 22:25
Зачем? Без нее скучно станет
Ironigor
Ironigor
01 июля в 22:24
Кто же её теперь остановит ?!!)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 июля в 22:13
А разве на данной территории бывает по-другому ???
Певцы поют - принося деньги продюсеру...
Игроки играют - кормя агентов....
капитализм...однако....
STVA 1
STVA 1
01 июля в 22:11
Вот и снова здорова
Ислам0926
Ислам0926
01 июля в 22:09
Как я и говорил даже неделю не протянула,господин Федун у меня такое ощушение что вашей спутнице не хватает мужского внимание, обратите свои взор на нее,деньги не все решают
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
01 июля в 21:54
Отлично, балаган лимитед продолжается.

Сегодня узнаем, что директор (а Зарема была директором на момент прихода Газизова) и президент "Спартака" якобы ничего не значат в собственном клубе, раз Газизов смог так легко их облапошить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 июля в 21:53
Зарема разворошит это осиное гнездо...
...под названием Спартак...
Иван Тасминский
Иван Тасминский
01 июля в 21:50
Скандалы. Секреты. Сокрытия. Салихова. Спартак.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
01 июля в 21:49
Скоро заремочка расскажет сколько процентов отдают федуну.
ildar_3871
ildar_3871
01 июля в 21:41
Молодец Зарема !
Трезвый повар
Трезвый повар
01 июля в 21:38
Хорошо что от Заремы можно узнать правду. Она ради этого даже вышла из совета директоров что бы иметь возможность так высказываться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 июля в 21:33
Зарема всех разоблачит!
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