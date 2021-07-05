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Сайт для взрослых решил помочь «Барселоне» продлить контракт с Месси

05 июля 2021, 19:44

Сайт для взрослых Stripchat предложил «Барселоне» 10 млн долларов в качестве помощи для финансирования нового контракта с форвардом Лионелем Месси.

В обмен на это платформа хочет получить право называться официальным стриминговым партнером клуба.

Недавно стало известно, почему Месси до сих пор не продлил контракт с «Барселоной».

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aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER ответ Little Caprice (раскрыть)
06 июля в 16:23
И как раз твоя аватарка не даст соврать)
Little Caprice
Little Caprice
06 июля в 11:32
Проспонсировали очередные 2:8, так сказать. Формально, вложились в свой же контент :)
RaulReal
RaulReal
06 июля в 09:51
Ну последние 2-3 сезона Барсы лучше смотреть на сайте для взрослых, то что творили с ними немцы, англичани, итальянцы и мадритисты лучше детям не показывать)))
stromshik
stromshik ответ 311 (раскрыть)
06 июля в 07:26
С пепси-колой
амурец
амурец
06 июля в 02:20
ну для Барселоны такое партнёрство это нормально
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
06 июля в 00:48
Да ладно, главное чтоб 2астов не рекламировали
311
311
06 июля в 00:02
За 10 млн Лео даже контент подгонит со своим оседланием бутылки!)
Agamaga........
Agamaga........ ответ протон1 (раскрыть)
05 июля в 23:27
Эти сайты зарабатывают как топ-клубы))
Конечно дожили, когда капитан сб. Германии выходит на поле с радужной повязкой. Это куда всё идёт?
Стараются через самый массовый вид спорта продвигать и пиарить свои проекты.
Shafterhopf
Shafterhopf
05 июля в 23:26, ред.
Так то они уже реализовали свой план. Тут беспроигрышный вариант для них: Барса соглашается - для них отличная реклама. Барса откажется, а я уверен так и будет, они уже "заявили о себе" - это уже растиражировали большинство футбольных ресурсов (соккер.ру не стал исключением) с указанием названия этого сайта. А им больше и не надо, думаю трафик у них уже увеличился.
протон1
протон1
05 июля в 21:48
позор до чего дожили
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
05 июля в 21:40
"В обмен попросят садить их кукол на трибуны и показывать по телеку 2-3 раза в каждом тайме." )))
Van Vanovich
Van Vanovich
05 июля в 21:38
Возможно перепутали с Реалом или с Роналду.))
Van Vanovich
Van Vanovich
05 июля в 21:37
Если это правда, и Барса согласится, то это будет позор. Еще и за 10млн поведутся.
Ислам0926
Ислам0926
05 июля в 20:51
Если Дзюбе предложить контракт то он бросит играть в футбол,заберите его пожалуйста
ermak6848
ermak6848
05 июля в 20:47
Интересная идея ..
dzvinka
dzvinka
05 июля в 20:30, ред.
ахахаха, на фап-тяге будут бороться за продление месси, может местные сектанты тоже подключатся к набору просмотров?!))) ради месси же!
ДСА
ДСА
05 июля в 20:21
Нормальные деньги предлагают.
allemz
allemz ответ memphis (раскрыть)
05 июля в 20:17
Наверняка Артем преследовал цель привлечь потенциальных рекламных спонсоров из этой стези, руководство прикинуло, что если и туда выкладывать хайлайты матчей Зенита, возможно, просмотры и рейтинги клуба возрастут в разы нежели на их малоэффективном канале YouTube, всё-таки извращенцы - достаточно легкодоступный трафик, а недавняя "чемпионская" русско-иранская имитация в раздевалке Зенита только подтверждает их намерения
memphis
memphis
05 июля в 20:07
Дзюбе предложите, он и контент подгонит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июля в 19:59
Месси доведёт Барсу до цугундера. Порно сайты дают деньги со своими условиями. Потом производители резиновых женщин и мужиков предложат деньжат. В обмен попросят садить их кукол на трибуны и показывать по телеку 2-3 раза в каждом тайме. А что, деньги не пахнут.
Только нужны ли такие деньги такой солидной команде, как Барса?
Интересно так же, примет ли команда этот червонец лямов в баксах? Стоило бы как следует подумать...
Futurista
Futurista
05 июля в 19:50, ред.
Стрипчат для гномов в разделе "Нетрадиционное"...
25процентный клоун
25процентный клоун
05 июля в 19:48
Видимо после Дзюбы это стало мейнстримом
Q-J-G
Q-J-G
05 июля в 19:46, ред.
И так продлят, но 10 миллионов лишними не будут...
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