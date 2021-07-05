Сайт для взрослых решил помочь «Барселоне» продлить контракт с Месси

Сайт для взрослых Stripchat предложил «Барселоне» 10 млн долларов в качестве помощи для финансирования нового контракта с форвардом Лионелем Месси.
В обмен на это платформа хочет получить право называться официальным стриминговым партнером клуба.
Недавно стало известно, почему Месси до сих пор не продлил контракт с «Барселоной».
Конечно дожили, когда капитан сб. Германии выходит на поле с радужной повязкой. Это куда всё идёт?
Стараются через самый массовый вид спорта продвигать и пиарить свои проекты.
Конечно дожили, когда капитан сб. Германии выходит на поле с радужной повязкой. Это куда всё идёт?
Стараются через самый массовый вид спорта продвигать и пиарить свои проекты.
Только нужны ли такие деньги такой солидной команде, как Барса?
Интересно так же, примет ли команда этот червонец лямов в баксах? Стоило бы как следует подумать...
Только нужны ли такие деньги такой солидной команде, как Барса?
Интересно так же, примет ли команда этот червонец лямов в баксах? Стоило бы как следует подумать...