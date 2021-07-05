Сайт для взрослых решил помочь «Барселоне» продлить контракт с Месси

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05 июля 2021, 19:44

Сайт для взрослых Stripchat предложил «Барселоне» 10 млн долларов в качестве помощи для финансирования нового контракта с форвардом .

В обмен на это платформа хочет получить право называться официальным стриминговым партнером клуба.

Недавно стало известно, почему Месси до сих пор не продлил контракт с «Барселоной».