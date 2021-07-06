«Анжи» не получил денег за трансфер Кокорина в «Фиорентину»

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил, что махачкалинский клуб не получил выплат солидарности после перехода нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».
Ничего не поступало, мы ждем платежа. У нас какие-то проблемы с банковским счетом. Общаемся с «Фиорентиной» по поводу корректного перечисления. Что касается сроков [разрешения сложившейся ситуации], вопрос уже решен, [остается] технический вопрос по переводу средств на наш валютный счет.
Агарагимов отметил, что «Анжи» должен получить от итальянского клуба 1,8 тысячи евро.
Кокорин перешел в «Анжи» в 2013 году, однако не сыграл за клуб ни одного матча. Махачкалинскому клубу полагается полпроцента от трансфера игрока.
Ранее появлялась информация, что Кокорин может покинуть «Фиорентину» летом.
Какие могут быть проблемы со счётом при зачислении, да ещё такой мизерной суммы?
Какие могут быть проблемы со счётом при зачислении, да ещё такой мизерной суммы?