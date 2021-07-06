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«Анжи» не получил денег за трансфер Кокорина в «Фиорентину»

06 июля 2021, 11:20

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил, что махачкалинский клуб не получил выплат солидарности после перехода нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

Ничего не поступало, мы ждем платежа. У нас какие-то проблемы с банковским счетом. Общаемся с «Фиорентиной» по поводу корректного перечисления. Что касается сроков [разрешения сложившейся ситуации], вопрос уже решен, [остается] технический вопрос по переводу средств на наш валютный счет.

Агарагимов отметил, что «Анжи» должен получить от итальянского клуба 1,8 тысячи евро.

Кокорин перешел в «Анжи» в 2013 году, однако не сыграл за клуб ни одного матча. Махачкалинскому клубу полагается полпроцента от трансфера игрока.

Ранее появлялась информация, что Кокорин может покинуть «Фиорентину» летом.

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Все комментарии
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
06 июля в 21:08
    dok66
    dok66
    06 июля в 18:25
    Насколько знаю санкции Евросоюза были введены против Ахмата . Может тамошние функционеры запутались в нашей географии , и перепутали Ахмат и Анжи ? Тогда Анжи вообще может не дождаться своих 1.8 тыс. евро
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    06 июля в 15:07
    Тебе бы впору почитать.что такое "Эзопов язык",термин "ирония" и "сарказм".Но я понял,что ты тоже ЛГБТ не приемлешь...А у меня с Явропой свои личные счёты,ибо она (одна из авиакомпаний" отменила мой рейс в июне 2020 г,предложила возврат-и с концами до сих пор.Так что читай,и не наезжай.
    Хиромант
    Хиромант
    06 июля в 14:40
    Да! Искренне жаль бедолагу! Бедный Кокорин - столько клубов в "непонятки" загнал! И все на него "зубы точат"!
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ Союзник противников (раскрыть)
    06 июля в 14:33
    А ты смелый, раз в открытую такое говоришь. Я лучше без бабок, чем к таким ходить...
    Союзник противников
    Союзник противников
    06 июля в 14:18
    Цэ Явропа.Она такая просвещённая,что хоть в Лигу защиты ЛГБТ беги за бабками...
    протон1
    протон1
    06 июля в 14:08
    пришел и развалил анжи. денисов был такой.
    НИКИТА ТАРАСОВ
    НИКИТА ТАРАСОВ
    06 июля в 14:01
    И пострадавшему от стула корейцу тоже процент причитается
    zooveterinar
    zooveterinar
    06 июля в 13:54
    Непереживайте Уважаемое руководство фк.Анжи , счет обязательно вам пришлют,несомненно,счета за ,Сашины попойки,за посещение борделей,за возможно даже аллименты, ждите ,год еще непрошел!!!
    112910415
    112910415
    06 июля в 13:54
    всё получится, потерпеть надо
    Дoбрыня
    Дoбрыня
    06 июля в 13:28
    Скорее всего и не получит
    Сп62
    Сп62
    06 июля в 13:25, ред.
    Ещё нужна доплата на молоко за переживания.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Аксинья (раскрыть)
    06 июля в 12:47
    Аксинья физкультпривет. Чуть-чуть добавлю мальчик золотой и + bik Alfonso to in Rashen.🤴.)))
    STVA 1
    STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    06 июля в 12:30
    Конечно разочаровано!Прикинь во всех кафе табуретки прикручивать придется))
    Аксинья
    Аксинья
    06 июля в 12:26
    Ну прямо "золотой" мальчик
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    06 июля в 11:46
    Сумма в 1,8 тысяч евро сопоставима с бюджетом «Анжи» на следующий сезон.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    06 июля в 11:44
    Кокоша всем принёс проблемы.
    ДСА
    ДСА
    06 июля в 11:43
    Для Фиорентины - это просто копейки, не заметили.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    06 июля в 11:43
    "Фиорентина" вместо денег за Кокорина решила отправить в Махачкалу самого Кокорина. Руководство "Анжи" еще никогда в жизни не было так разочаровано.
    баск
    баск
    06 июля в 11:38
    У них там банковскими счетами обезьяны чтоль занимаются..

    Какие могут быть проблемы со счётом при зачислении, да ещё такой мизерной суммы?
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    06 июля в 11:37
    Оказывается если Кокорин не играет то для команды пользы больше!)
    Василий 50
    Василий 50
    06 июля в 11:26
    Очередная порция кала за Кокориным всплыла
    drug01
    drug01
    06 июля в 11:26
    Это следовало ожидать
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    06 июля в 11:25
    Возьмите налом,первый раз чтоли!
    Igo0rek
    Igo0rek
    06 июля в 11:25
    Опять бедную Фиорентину на бабки разводят xD
    Cat01
    Cat01
    06 июля в 11:25
    Вот беда большая
    Ironigor
    Ironigor
    06 июля в 11:25
    И видимо ещё не скоро это произойдёт !!!
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