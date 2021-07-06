«Анжи» не получил денег за трансфер Кокорина в «Фиорентину»

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06 июля 2021, 11:20

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил, что махачкалинский клуб не получил выплат солидарности после перехода нападающего из «Спартака» в «Фиорентину».

Ничего не поступало, мы ждем платежа. У нас какие-то проблемы с банковским счетом. Общаемся с «Фиорентиной» по поводу корректного перечисления. Что касается сроков [разрешения сложившейся ситуации], вопрос уже решен, [остается] технический вопрос по переводу средств на наш валютный счет.

Агарагимов отметил, что «Анжи» должен получить от итальянского клуба 1,8 тысячи евро.

Кокорин перешел в «Анжи» в 2013 году, однако не сыграл за клуб ни одного матча. Махачкалинскому клубу полагается полпроцента от трансфера игрока.

Ранее появлялась информация, что Кокорин может покинуть «Фиорентину» летом.