Джикия — Черчесову: «Спасибо, что дали возможность играть против лучших»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия обратился к Станиславу Черчесову после его отставки с поста главного тренера национальной команды.
Станислав Саламович, спасибо Вам, что дали возможность играть против лучших сборных мира! Искренне благодарен Вам за эти годы работы вместе с Вами и Вашим тренерским штабом!
Благодарю за то доверие, которое Вы оказали мне на протяжении 5 лет, как и в трудные времена моей карьеры, так и в хорошие!
Спасибо за поддержку во время моей карьеры перед ЧМ-2018, за каждый звонок с вопросом: как дома, как родители? Уважаю, с огромной благодарностью, Ваш Джикия!
Накануне известный инсайдер Нобель Арустамян назвал главного кандидата на должность тренера сборной России.