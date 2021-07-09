ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

Джикия — Черчесову: «Спасибо, что дали возможность играть против лучших»

09 июля 2021, 20:46

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия обратился к Станиславу Черчесову после его отставки с поста главного тренера национальной команды.

Станислав Саламович, спасибо Вам, что дали возможность играть против лучших сборных мира! Искренне благодарен Вам за эти годы работы вместе с Вами и Вашим тренерским штабом!

Благодарю за то доверие, которое Вы оказали мне на протяжении 5 лет, как и в трудные времена моей карьеры, так и в хорошие!

Спасибо за поддержку во время моей карьеры перед ЧМ-2018, за каждый звонок с вопросом: как дома, как родители? Уважаю, с огромной благодарностью, Ваш Джикия!

Накануне известный инсайдер Нобель Арустамян назвал главного кандидата на должность тренера сборной России.

Все новости
Зарема: «Твиттеру „Спартака“ смешно так прыгать на „Зенит“, как школьники»
Вчера, 21:29 Комментарии19
Кузяев — о четвёртом месте в группе на Евро: «Не считаю это катастрофой»
Вчера, 17:21 Комментарии53
Песков: «Башни Кремля в сторону футбола поворачиваться не будут»
Вчера, 13:52 Комментарии18
Сёмин: «Финал Евро очень понравился. Закономерно, что Италия победила»
Вчера, 11:19 Комментарии9
Дюпин: «Думаю, „Рубин“ заявит о себе громче, чем в прошлом чемпионате»
Вчера, 10:40 Комментарии6
Мирзов: «Мне интересно работать под руководством Витории»
Вчера, 10:10 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Мага Шульман
Мага Шульман
10 июля в 07:52
С.С. дал вам возможность показать, какое вы 62о, по сравнению с лучшими сборными.
SAFqwer
SAFqwer
09 июля в 23:39
Правильнее было бы сказать: "Спасибо за то, что дали прочувствовать что такое джага-джага. Ваш Джикия"...
протон1
протон1
09 июля в 22:51
скажу так: спасибо что опозорили страну на евро
ildar_3871
ildar_3871 ответ brooks (раскрыть)
09 июля в 22:07
Он оказывается лизун !)
minai
minai
09 июля в 21:57
Остаётся только сопли по иплу размазывать.
brooks
brooks
09 июля в 21:49, ред.
Молодец. Джикия всегда был, есть, и будет порядочным человеком.
LAISMEN
LAISMEN
09 июля в 21:27
Благодарность тех кого пригласили в сборную понятна, а вот итоговый результат не понятен......
ildar_3871
ildar_3871
09 июля в 21:15, ред.
А причем тут Черчесов ? Это он выбирал Данию и Финляндию ? ))))
Ironigor
Ironigor
09 июля в 20:49, ред.
И Джикии и Черчесову респект !!! А РФС и Минспорту нужна реформа !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100