Джикия — Черчесову: «Спасибо, что дали возможность играть против лучших»

Защитник «Спартака» и сборной России обратился к после его отставки с поста главного тренера национальной команды.

Станислав Саламович, спасибо Вам, что дали возможность играть против лучших сборных мира! Искренне благодарен Вам за эти годы работы вместе с Вами и Вашим тренерским штабом!

Благодарю за то доверие, которое Вы оказали мне на протяжении 5 лет, как и в трудные времена моей карьеры, так и в хорошие!