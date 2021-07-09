Бувач: «Бальбуэна поможет „Динамо“ быть стабильнее в обороне»

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал подписание центрального защитника Фабиана Бальбуэны.
Бальбуэна — отличный центральный защитник с опытом игры в лигах Парагвая, Бразилии и Англии.
Благодаря своим качествам он поможет нам быть стабильнее в обороне, а также добавит вариативности тактическим и игровым возможностям «Динамо».
Ранее о сильных сторонах Бальбуэны высказался главный тренер динамовцев Сандро Шварц.
Пожелаю Удачи Фабиану и Динамикам! Всем Добра !!!
Пожелаю Удачи Фабиану и Динамикам! Всем Добра !!!