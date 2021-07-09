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Бувач: «Бальбуэна поможет „Динамо“ быть стабильнее в обороне»

09 июля 2021, 10:54

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал подписание центрального защитника Фабиана Бальбуэны.

Бальбуэна — отличный центральный защитник с опытом игры в лигах Парагвая, Бразилии и Англии.

Благодаря своим качествам он поможет нам быть стабильнее в обороне, а также добавит вариативности тактическим и игровым возможностям «Динамо».

Ранее о сильных сторонах Бальбуэны высказался главный тренер динамовцев Сандро Шварц.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf ответ He_JIe4I_Menya (раскрыть)
10 июля в 01:59
Грузина пока на вырост покупка, а в Динамо-2 его нельзя. Он лег. В той лиге их нельзя.
Армянина - можно. Армяне не леги.
Но их не зря брали, пристрют куда надо и будут следить.
He_JIe4I_Menya
He_JIe4I_Menya ответ gentlewolf (раскрыть)
09 июля в 18:13
Звучит очень неожиданно, как мне кажется, найти клуб для трудолюбивого (пусть и ограниченного технически) Слая, у которого остался всего год по контракту, должно быть куда проще, чем найти покупателя на ужасно ленивого Нжи, с довольно высокой зарплатой. Да и не понимаю я, зачем нужен Нжи в контрпрессингующем футболе Шварца, ведь камерунец при потере мяча просто стоит на месте, даже не пытаясь обозначить отбор. Ужасный футболист. Единственный плюс как мне кажется, можно выпускать на последние 20-30 минут в надежде что он убежит в контратаке куда то, ну и тот факт что в 4-3-3 может сыграл как левого инсайда так и правого, хотя на этих позициях в Динамо вообще дефицита игроков не наблюдается.
Я так понимаю, молодого грузина отправляют в обратную аренду? Если так, то очень жаль.
gentlewolf
gentlewolf ответ He_JIe4I_Menya (раскрыть)
09 июля в 16:47, ред.
На Н'Жье есть покупатели, его просто еще не отдают.
Нет желающих от слова совсем на Игбуна и Плиева.
Еще Кардозу наш пока, лег, но его Белененсеш похоже заберет.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
09 июля в 16:08
Да, Курбан за руку водил защитников по штрафной и рассказывал как надо действовать!!!!
He_JIe4I_Menya
He_JIe4I_Menya
09 июля в 15:54
В ассиметричном 4-3-3 у Шварца должен хорошо смотреться, тем более что и левая нога вполне себе "не для ходьбы". Очень хорош 1 в 1, довольно силен позиционно, с очень приличным первым пасом, в общем очень полезен будет. Важно что опыт есть игры в ТОП чемпионате, чтобы Евгеньев рос ему необходим опытный партнер на рядом и Бальбуэна безусловно поможет в этом плане, добавит характера команде.
Теперь бы еще избавиться от "наследия" Орещука в лице Игбуна и Нжи, и подписать на их место качественного правого латераля и форварда, было бы и вовсе отлично. Жаль только этот Нжи и даром никому не нужен.
На право было бы очень круто у Сассуоло забрать турка Мюльдюра вместо Варелы, жаль только турок вряд ли согласится ехать в РПЛ.
Еще ждем что Бувач хорошо обработает Фулхем и Митровича и таки привезет последнего в Динамо.
Ironigor
Ironigor
09 июля в 11:51, ред.
Перед началом чемпионата России, трансферная политика и точечные приобретения клуба Динамо выглядят на мой взгляд самыми перспективными и качественными. Подписание очень добротного центрального защитника в лице Бальбуэна тому яркое подтверждение. Для Динамо это будет не просто усиление состава, а закрытие проблемной зоны. Я думаю в новом сезоне чемпионата России, Динамо будет одним из претендентов на тройку лучших.
Пожелаю Удачи Фабиану и Динамикам! Всем Добра !!!
Capral
Capral ответ Vladimir808 (раскрыть)
09 июля в 11:43
Привет, Володя!!!!!!!
Конечно помню!!! Отличный малый, техничный!!! Правда, часто увлекался обводкой, во вред командным действиям, и передерживал мяч. Я сужу о качестве обороны по работе Курбана. Он, из самых захудалых оборонцев делал непроходимую защиту!!! А Шварц думает, что только наличие сильных игроков прикроют его бездарность....
Vladimir808
Vladimir808
09 июля в 11:40
Хорошее приобретение.
Удачи и успехов Фабиану вместе с Динамо!!!
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
09 июля в 11:38
Салют!!!
Бывают исключения!!! Помнишь Вальбуену, этому мастеру не смог показывать красивый Футбол, даже самоупертый Саламыч.)))))) Позитива и здоровья тебе, Дружище!!!!
Capral
Capral
09 июля в 11:27
Бувач, главного не понимает. Если оборона- неогранизована, не построена правильно, никакой, даже самый качественный игрок не поможет.
David Young
David Young
09 июля в 11:08
Думаю что усиление действительно значительное.
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