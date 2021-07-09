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Ганчаренко — о Черчесове: «С сожалением отношусь, когда тренеров увольняют»

09 июля 2021, 14:15

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко прокомментировал увольнение Станислава Черчесова из сборной России.

У меня всегда огорчение от того, что увольняют тренеров. Знаю сам, насколько это тяжело все дается: и добиться результата, и чтобы футболисты развивались, и общение постоянно с руководством. Масса нюансов, которые надо учитывать.

Если у тебя есть какие-то договоренности и они где-то в какой-то мере не соблюдаются, и тебя увольняют... То есть масса факторов, я сейчас ни на кого не намекаю. Просто говорю, какие ситуации могут быть. Поэтому я всегда с сожалением отношусь, когда тренеров увольняют.

Единственное, что надо тренеру тоже оценивать – не пошел ли ты с горы. Может быть, ты забрался на пик и идешь вниз. Тогда уже, наверное, ты должен сам это в первую очередь понимать.

Ранее стала известна позиция Кремля касательно возможного назначения иностранца на пост наставника сборной России.

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Все комментарии
протон1
протон1
09 июля в 18:55
если нету результатов обязаны уволить. в случае с провалом сборной
batog
batog
09 июля в 18:52
Хорошо сказал и со смыслом.
STVA 1
STVA 1 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
09 июля в 14:45
Наигрывание на Зюбу уже оказалось бесполезным так как других схем не оказалось!
Аксинья
Аксинья
09 июля в 14:32, ред.
Ну а если тренер без пинка под зад не хочет увольняться применяется эта радикальная мера - счастливого спуска с вершины...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
09 июля в 14:29, ред.
Интересно, а сам Ганчаренко как себя ощущает? Идущим под гору или катящимся с горы? Понятно, что с ЦСКА у него не все задуманное получилось, в том числе и по некоторым независящим от него причинам (проблемы с комплетованием состава, травмы), но все же...
Что касается Черчесова, есть такое ощущение, что выбранный им путь (ставка на ветеранов, не всегда объяснимый спортивными причинами выбор состава, выбор примитивной тактики навесов) был тупиковым. Он шел по самому простому пути, рассчитанному на сиюминутный результат, но который на самом деле оказался тупиковым. Наигрывание тактики навесов на Дзюбу окажется бесполезным когда уйдет Дзюба (а это не за горами). Половина состава в предпенсионном возрасте и скоро повесит бутсы на гвоздь. В некотором смысле путь Черчесова в сборной - это отражение пути всего российского футбола, где никто не отвечает ни за что, никому нет дела до перспектив и всех интересует только текущий момент
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 июля в 14:29
А страна радуется!
Сидор новый
Сидор новый
09 июля в 14:16
Такова тренерская доля
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