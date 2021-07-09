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Тарханов: «Иностранному тренеру будет ещё сложнее в сборной России»

09 июля 2021, 07:49

Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста наставника национальной команды страны.

Отставка Черчесова была ожидаема. Народ возмущался, поэтому то, что случилось, было прогнозируемо. Всё ясно: если нет результата, происходит отставка. Нечего к этому больше добавить. Наверное, какие-то ошибки были допущены при подготовке. По составу? Я не думаю, что сейчас кого-то лучше можно было найти.

Кто был бы достойным кандидатом? Даже не могу сказать. Но любому, кто придёт, будет сложно работать. Здесь нужно что-то делать с командной игрой. Мы смотрим на другие сборные — везде есть командная игра. У нас её нет. Если кто-то придёт с идеей о том, как выстроить у нас команду, — это одно. А если придёт просто тренировать, то, конечно, сложнее придётся.

Лёв, видимо, уже устал в сборной [Германии]. И с такой командой сейчас ничего не смог сделать. А если к нам приедет, здесь ждёт огромная работа. Но одно дело — работать с суперфутболистами, и совсем другое — с командами, где надо выстраивать игру, готовить для сборной футболистов. Это очень сложно. В принципе ЧМ-2018 у него пропал, Евро-2020 пропал. Поэтому не думаю, что он готов тренировать сборную.

Иностранцам ещё сложнее будет в нашей сборной: нужно адаптироваться к нашим условиям, к нашим игрокам. Из иностранцев у нас удалось добиться успеха только Хиддинку в 2008 году, но затем был провал. Остальные провалились, хотя все тренеры были супер. Сложно с иностранцами. Думаю, лучше будет обратиться к отечественному специалисту. Кто именно сможет справиться, — сложный вопрос.

Инсайдер Нобель Арустамян вчера назвал имя главного кандидата на пост главного тренера сборной России.

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Федор Паршунин
Федор Паршунин
09 июля в 09:36, ред.
У Хиддинка в 2008 году была игра и полуфинал ЧЕ, у Черчесова заградительные редуты в матче с Испанией и наверное самый яркий матч с хорватами, в котором к сожалению уступили в серии пенальти. Но у Черчесова перед Хиддинком было преимущество - чемпионат мира был домашний. У себя дома, как говорится даже сборная Корея может четвертое место занять. Достижение Хиддинка поэтому считаю только реально заслуженным. Тем не менее у руля сборной можно посмотреть из российских тренеров Федотова и Черевченко (понятно, что Карпин и Слуцкий пойдут в отказ).
Caniggia
Caniggia
09 июля в 09:23
Если кандидатура Бердыева даже не рассматривается, то из наших реально могут потянуть только Черевченко, Юран, Федотов или Талалаев. Других нет (Карпин, Слуцкий и Семак в отказе).
ДСА
ДСА
09 июля в 09:00
Тут всё так не ясно...
Gahi
Gahi
09 июля в 08:56, ред.
Вот ещё один специалист Александр Тарханов предлагает обратиться к отечественным специалистам, кто именно сможет справиться в данной ситуации, а кого именно не предлагает - сложный вопрос? И после этого сразу возникает два извечных вопроса "Как быть?" и "Что делать?". Большинство из нас прекрасно знает что мы должны делать. Наша беда в том, что мы не хотим этого делать. Удачи
Знатог
Знатог
09 июля в 08:31
Дак может быть Заслуженного тренера России Александра Тарханова попробовать?
59bv85wr39fx
59bv85wr39fx
09 июля в 08:29
Бездарь бездаря выгораживает
Октябрь 1917
Октябрь 1917
09 июля в 08:23
Тарханов просто поболтал, в своё удовольствие
112910415
112910415
09 июля в 08:22
будут рулить в сторону иностранца. однозначно
Василий 50
Василий 50
09 июля в 08:19
Ни о чем
ЮЗИК
ЮЗИК
09 июля в 08:17
Согласен с таким мнением
STVA 1
STVA 1 ответ batog (раскрыть)
09 июля в 08:14
Любители пущай гоняют мячик
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 июля в 08:11
Все обсуждают и критикуют а конкретных предложений нет.
batog
batog
09 июля в 08:08
Давайте завяжем в РФ с футболом. Иностранные тренеры нам не нужны, а свои не хотят. Так ну его на ... этот Футбол, от него одни проблемы!!!
beefs
beefs
09 июля в 07:56
иностранец - это утопия...
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