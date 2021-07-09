Тарханов: «Иностранному тренеру будет ещё сложнее в сборной России»

Заслуженный тренер России прокомментировал отставку с поста наставника национальной команды страны.

Отставка Черчесова была ожидаема. Народ возмущался, поэтому то, что случилось, было прогнозируемо. Всё ясно: если нет результата, происходит отставка. Нечего к этому больше добавить. Наверное, какие-то ошибки были допущены при подготовке. По составу? Я не думаю, что сейчас кого-то лучше можно было найти.

Кто был бы достойным кандидатом? Даже не могу сказать. Но любому, кто придёт, будет сложно работать. Здесь нужно что-то делать с командной игрой. Мы смотрим на другие сборные — везде есть командная игра. У нас её нет. Если кто-то придёт с идеей о том, как выстроить у нас команду, — это одно. А если придёт просто тренировать, то, конечно, сложнее придётся.

Лёв, видимо, уже устал в сборной [Германии]. И с такой командой сейчас ничего не смог сделать. А если к нам приедет, здесь ждёт огромная работа. Но одно дело — работать с суперфутболистами, и совсем другое — с командами, где надо выстраивать игру, готовить для сборной футболистов. Это очень сложно. В принципе ЧМ -2018 у него пропал, Евро-2020 пропал. Поэтому не думаю, что он готов тренировать сборную.

Иностранцам ещё сложнее будет в нашей сборной: нужно адаптироваться к нашим условиям, к нашим игрокам. Из иностранцев у нас удалось добиться успеха только Хиддинку в 2008 году, но затем был провал. Остальные провалились, хотя все тренеры были супер. Сложно с иностранцами. Думаю, лучше будет обратиться к отечественному специалисту. Кто именно сможет справиться, — сложный вопрос.