Дзюба обратился к Черчесову после его увольнения из сборной России.

Нападающий «Зенита» и сборной России на своей странице в инстаграме отреагировал на увольнение с поста главного тренера национальной команды.

Станислав Саламович, огромное спасибо за совместные годы работы! Спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы. Жаль, что так сложилось на Евро, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность. Желаю вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере!