ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

Дзюба обратился к Черчесову после его увольнения из сборной России

09 июля 2021, 15:20

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба на своей странице в инстаграме отреагировал на увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

Станислав Саламович, огромное спасибо за совместные годы работы! Спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы. Жаль, что так сложилось на Евро, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность. Желаю вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере!

Ранее стала известна позиция Кремля касательно возможного назначения иностранца на пост наставника сборной России.

Все новости
Зарема: «Твиттеру „Спартака“ смешно так прыгать на „Зенит“, как школьники»
Вчера, 21:29 Комментарии19
Кузяев — о четвёртом месте в группе на Евро: «Не считаю это катастрофой»
Вчера, 17:21 Комментарии53
Песков: «Башни Кремля в сторону футбола поворачиваться не будут»
Вчера, 13:52 Комментарии18
Сёмин: «Финал Евро очень понравился. Закономерно, что Италия победила»
Вчера, 11:19 Комментарии9
Дюпин: «Думаю, „Рубин“ заявит о себе громче, чем в прошлом чемпионате»
Вчера, 10:40 Комментарии6
Мирзов: «Мне интересно работать под руководством Витории»
Вчера, 10:10 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
bashnat013
bashnat013
10 июля в 09:06, ред.
Сказал:драчи как я пропиаришся может обратно возмут,а лучше ослу за...ди
112910415
112910415
10 июля в 07:17
Готовься следом, Артём!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
10 июля в 02:47
Не "общая", а твоя и Черчесова. Черчесова, за слепую веру в тебя, деревянного. Так что только ответственность на себя, онано-капитано. А, то понимаешь ли, как жар грести он один, а, как позор, то "общая". Неет дорогой. Так не бывает.
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
09 июля в 22:50
Тебе Дзюбелоид тоже пора бутсы повесить,но ты в отличии от ,,босса,, от компенсации не откажешься...
протон1
протон1
09 июля в 22:46
это их личное чуствы. никому тут не нужное. пусть пиво пьют теперь вдовем мне то что
Сп62
Сп62
09 июля в 22:42
Дзюба в знак солидарности с любимым тренером тоже подаёт в отставку.
sir_Alex
sir_Alex
09 июля в 22:41
Good bye, sweet prince)))
dok66
dok66
09 июля в 21:44
Расшаркался . И куда ж тебя сейчас занесет , родимый ...
13 RUS
13 RUS
09 июля в 21:38, ред.
Почему этот недокапитан вечно приплетает всю команду? Там же явно играли друзья усатого, вот так и надо говорить, а не за всех, про свою игру бы сказвл, чертов дзюбол
Ислам0926
Ислам0926
09 июля в 21:26
Я то думал что предложил вместе лысого погонять
pele1981
pele1981 ответ Чист (раскрыть)
09 июля в 21:22
Ты считаешь, что в нашем чемпионате есть топовые клубы??? Да, вы оптимист, батенька))))
161регион
161регион
09 июля в 21:16
Тот момент когда нех добавить....
Чист
Чист
09 июля в 21:11
Может если бы Дюба не играл -то играли бы намного интереснее -а так вроде бы даже не тренер руководил а он -надо не надо показывая что бы ему пасовали - так топ команды не играют -так могут во дворе играть или в любительских командах - ведь уровень Дзюбы очень далёк от Месхи и Роланду ну даже на них так не играют - вся вина на тренере
Хиромант
Хиромант
09 июля в 21:07
Надо было честно сказать: извини, "старик", но мы тебя "слили"...
311
311
09 июля в 20:40
Дзюба обратился к Черчесову после его увольнения из сборной России.
виктор бочарников
виктор бочарников
09 июля в 20:08
Хорошие слова,все было и хорошее и плохое,но в данном случае возмущает не результат сборной, а поведение тренера (или все-же чиновника?) Мог бы сам уйти, ну или как минимум найти нужные слова и извиниться ,но нет негоже перед холопами шапку ломать.
Шуnя771
Шуnя771
09 июля в 19:59
Жду ответного поздравления по этому же поводу!)
zooveterinar
zooveterinar
09 июля в 19:41
Стас,ты где?!!,Стас ка же я?!!! Ну хорош прикалываться, ну возвращайся, меня в сборную не возьмут!!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Давайте думать (раскрыть)
09 июля в 19:38
Во,что бы мазолей небыло, нужно Дзюбе использовать детские крема!!! В письме можно посоветовать!!!
Beka_byaka
Beka_byaka
09 июля в 19:31
Дзюбу надо не в атаку ставить, а в защиту. Причем ЦЗ. Уверен Вандейк будет отдыхать.
протон1
протон1
09 июля в 18:32
мне если честно не жалко его. если бы он изначально адекватно себя вел после провала. то да . жалко.
LAISMEN
LAISMEN
09 июля в 18:26, ред.
Что же он за "ПАПИКА" до увольнения горой не постоял, а за спину спрятался.....капитан сра....й
1bear
1bear
09 июля в 17:32
если будет хороший тренер ( сомневаюсь),то Артёмку поганой метлой погонит
Давайте думать
Давайте думать
09 июля в 17:27
Письмо Саламычу от Дзюбы:

Здравствуй уважаемый Саламович. Решил написать тебе письмо, пишу медленно. Знаю, что читаете не шибко быстро. Погода в Австрии хорошая. На прошлой неделе был дождь, два раза. Первый раз в начале недели и длился три дня, а второй раз в конце и длился четыре дня. Рука болит правая. Пока шел дождь заработал пару мазолей на правой ладони. Юрка Жирков смеется, говорит, подрастешь - поумнеешь. Короче, покоряю австрийский youtube, всего хорошего.

P.S. здесь на сборах все наши, ждем на шашлыки.
lobsterdam
lobsterdam ответ Q-J-G (раскрыть)
09 июля в 17:27
"Наша вина ... ", это о чем? Два деятели, погубившие имидж сборной, продолжают свое глумливое путешествие по сети и их обоюдные реверансы некоторые еще считают "достойным поступком" ? Достойным чего?Естественно, что никудышная древесина, верноподданно кланяется своему благодетелю, пригласившего его в сборную и назначившего "капитаном". Если кто не помнит, то Манчини в бытность тренером ссылал его в аренду, а не то, что в сборную брать. Ну авторитет Манчини, думаю, ни у кого не вызывает сомнений. Так что голову пеплом им обоим надо посыпать, каяться и просить у болельщиков прощения!
ywzexrf66hqm
ywzexrf66hqm ответ karnager (раскрыть)
09 июля в 17:14
Ни один мужчина за руку здороваться не будет с открытым 74ром,поэтому Черчесов на фото поступил благорозумно.
nikot
nikot
09 июля в 17:13
Пинка дали сверху,вот зюба и "прозрел",а так молчал бы до сих пор!
mat73
mat73
09 июля в 17:04
По этой фотографии можно сделать вывод (хотя да, в хронологическом порядке это будет неправильно)
Но!
Дзюба подбегает к Черчесову протягивая руку и ожидая рукопожатия итд. Но Черчесов "А ты этой рукой того..? Не давай так просто честь отдам!"
Q-J-G
Q-J-G
09 июля в 16:49, ред.
Как бы кто не относился к С.Черчесову, но поблагодарить надо, и то, что поблагодарил капитан сборной, это правильно, тем более, что он сделал акцент:
Жаль, что так сложилось на Евро, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность...

Достойный поступок А.Дзюбы.
Roger Young
Roger Young
09 июля в 16:44
Хорошие слова
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100