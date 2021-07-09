Дзюба обратился к Черчесову после его увольнения из сборной России.

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба на своей странице в инстаграме отреагировал на увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.
Станислав Саламович, огромное спасибо за совместные годы работы! Спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы. Жаль, что так сложилось на Евро, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность. Желаю вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере!
Ранее стала известна позиция Кремля касательно возможного назначения иностранца на пост наставника сборной России.
https://youtu.be/3_Swle6f35s
Здравствуй уважаемый Саламович. Решил написать тебе письмо, пишу медленно. Знаю, что читаете не шибко быстро. Погода в Австрии хорошая. На прошлой неделе был дождь, два раза. Первый раз в начале недели и длился три дня, а второй раз в конце и длился четыре дня. Рука болит правая. Пока шел дождь заработал пару мазолей на правой ладони. Юрка Жирков смеется, говорит, подрастешь - поумнеешь. Короче, покоряю австрийский youtube, всего хорошего.
P.S. здесь на сборах все наши, ждем на шашлыки.
Здравствуй уважаемый Саламович. Решил написать тебе письмо, пишу медленно. Знаю, что читаете не шибко быстро. Погода в Австрии хорошая. На прошлой неделе был дождь, два раза. Первый раз в начале недели и длился три дня, а второй раз в конце и длился четыре дня. Рука болит правая. Пока шел дождь заработал пару мазолей на правой ладони. Юрка Жирков смеется, говорит, подрастешь - поумнеешь. Короче, покоряю австрийский youtube, всего хорошего.
P.S. здесь на сборах все наши, ждем на шашлыки.
Но!
Дзюба подбегает к Черчесову протягивая руку и ожидая рукопожатия итд. Но Черчесов "А ты этой рукой того..? Не давай так просто честь отдам!"
Но!
Дзюба подбегает к Черчесову протягивая руку и ожидая рукопожатия итд. Но Черчесов "А ты этой рукой того..? Не давай так просто честь отдам!"
Жаль, что так сложилось на Евро, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность...
Достойный поступок А.Дзюбы.
Жаль, что так сложилось на Евро, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность...
Достойный поступок А.Дзюбы.