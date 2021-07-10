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Тошич назвал причину, по которой Россия неудачно выступила на Евро-2020

10 июля 2021, 10:27

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.

Безусловно, я болел на Евро-2020 за сборную России. Жаль, что не смогли выйти из группы, но Дания и Бельгия оказались сильнее. Вы проиграли двум сильнейшим командам на этом Евро, в этом нет ничего страшного. Дания дошла до полуфинала, а Бельгия проиграла финалисту Евро.

Возможно, одна из причин, почему национальная команда провалилась на Евро-2020 — уровень чемпионата. По моему мнению, когда я играл в России, уровень РПЛ был выше, чем сейчас. Стоит только вспомнить состав ЦСКА, когда я играл за армейский клуб. Это были звезды. После ЧМ-2018 уровень лиги упал, но я все равно считаю РПЛ конкурентоспособным чемпионатом.

Ранее Тошич рассказал, где может продолжить карьеру полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

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Все комментарии
протон1
протон1
10 июля в 21:43
мы говорили вот. аршавинизм. кержаковизм. а то время была самая оказалось сильная сборная при хидинке. теперь у нас мусор
протон1
протон1
10 июля в 21:42
чётко . коротко. и умно выложил.
YVG
YVG
10 июля в 11:17
Абсолютно прав, сейчас одни Чаловы ходят по полю.
Остапчук 67
Остапчук 67
10 июля в 11:00
Игроки - безвольные слабаки.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
10 июля в 10:51
Надо сокращать РПЛ до 8-10 команд и играть в четыре круга.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
10 июля в 10:42
Если коротко, то игроки - помойка
drug01
drug01
10 июля в 10:41
Зато отчёты тренера успешны
Cat01
Cat01
10 июля в 10:40
Причин много... Главное мастерство
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 июля в 10:34
А мы то и не в курсе...
sv_1969
sv_1969
10 июля в 10:28
Все все знают...
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