Тошич назвал причину, по которой Россия неудачно выступила на Евро-2020

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.

Безусловно, я болел на Евро-2020 за сборную России. Жаль, что не смогли выйти из группы, но Дания и Бельгия оказались сильнее. Вы проиграли двум сильнейшим командам на этом Евро, в этом нет ничего страшного. Дания дошла до полуфинала, а Бельгия проиграла финалисту Евро.