Тошич назвал причину, по которой Россия неудачно выступила на Евро-2020

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.
Безусловно, я болел на Евро-2020 за сборную России. Жаль, что не смогли выйти из группы, но Дания и Бельгия оказались сильнее. Вы проиграли двум сильнейшим командам на этом Евро, в этом нет ничего страшного. Дания дошла до полуфинала, а Бельгия проиграла финалисту Евро.
Возможно, одна из причин, почему национальная команда провалилась на Евро-2020 — уровень чемпионата. По моему мнению, когда я играл в России, уровень РПЛ был выше, чем сейчас. Стоит только вспомнить состав ЦСКА, когда я играл за армейский клуб. Это были звезды. После ЧМ-2018 уровень лиги упал, но я все равно считаю РПЛ конкурентоспособным чемпионатом.
Ранее Тошич рассказал, где может продолжить карьеру полузащитник ЦСКА Никола Влашич.