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Паредес: «Неймар знает, что в финале я постараюсь свести его с ума»

10 июля 2021, 07:56
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Леандро Паредес в интервью TyC Sports поделился ожиданиями от противостояния со своим одноклубником Неймаром в финальном матче Кубка Америки с Бразилией.

Неймар любит, когда его преследуют на поле. Ему нравится контакт, но игроки часто бьют его по ногам.

Опекать его чертовски сложно. Ты никогда не знаешь, куда он побежит. Это относится к нему и Лео [Месси]. Даже если вы хорошо их знаете, всё равно есть что-то ещё. Они быстрее мыслят и двигаются.

Нужно как можно плотнее опекать Неймара и как можно меньше бить его по ногам. Он знает, что я постараюсь свести его с ума, и сказал мне, что мы будем драться весь матч, если это случится.

Легендарный парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт в преддверии финала Кубка Америки заявил, что аргентинской команде будет противостоять не только сборная Бразилии, но и судейская бригада.

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Все комментарии
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112910415
10 июля в 14:13
Хотелось бы это увидеть!
Барeт Гейл
Барeт Гейл
10 июля в 11:08
Неймар не любит когда его бьют по ногам и поэтому его не нужно бить по ногам? Я думаю Паредеса лучше оставить на скамейке, иначе из-за дружеских чувств он может не доигрывать против Неймара, а это плохо кончится для Аргентины.
Gahi
Gahi
10 июля в 09:54, ред.
Как это будет выглядит мы узнаем об этом уже скоро. Но финал обещает быть интересным и как Паредес будет держать Неймара и тем самым помогать Лионелю Месси чтобы наконец выиграть с командой Кубковый трофей. Это будет уже четвёртым финалом для Месси в Кубке Америки и если не сейчас то когда, с каждым разом становится тяжело проходить такие команды как Чили, Колумбию, Перу и другие команды. А возраст даёт о себе знать даже когда ты на поле можешь делать лучше чем все остальные, и с каждым разом ты понимаешь с каким трудом тебе это все достаётся. Может в этот раз бывший игрок Зенита Паредес сможет нейтрализовать Неймара или хотя бы мешать ему вовремя игры показать всё на что он способен, то возможно тогда и получится выиграть у Бразилии? Хотя Фонбет и ставит свои котировки в пользу Аргентины 2.15 против 3.60 Бразилии. Так что удачи Паредесу чтобы помочь Лионелю Масси и самому себе выиграть наконец Кубок Америки. Удачи
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
10 июля в 09:36
Он просто себя восхваляет, а тот его и не заметит (в игре).
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июля в 08:51
Не того ты уровня паря, чтоб свести Неймара с ума. Я хоть болею за Аргентину , но Неймара рядом с Паредесом не поставлю.
swed27
swed27
10 июля в 08:09
Весело будет на Маракане
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 июля в 08:04
Скоро всё узнаем...
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