Паредес: «Неймар знает, что в финале я постараюсь свести его с ума»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины в интервью TyC Sports поделился ожиданиями от противостояния со своим одноклубником Неймаром в финальном матче Кубка Америки с Бразилией.

Неймар любит, когда его преследуют на поле. Ему нравится контакт, но игроки часто бьют его по ногам.

Опекать его чертовски сложно. Ты никогда не знаешь, куда он побежит. Это относится к нему и Лео [Месси]. Даже если вы хорошо их знаете, всё равно есть что-то ещё. Они быстрее мыслят и двигаются.

Нужно как можно плотнее опекать Неймара и как можно меньше бить его по ногам. Он знает, что я постараюсь свести его с ума, и сказал мне, что мы будем драться весь матч, если это случится.