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Спинаццола: «Буду на „Уэмбли“, чтобы подбадривать Италию своими костылями»

10 июля 2021, 06:18
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Защитник «Ромы» и сборной Италии Леонардо Спинаццола, получивший разрыв ахилла во время Евро-2020, рассказал, что будет поддерживать свою команду на «Уэмбли» в финальном поединке ЧЕ против Англии.

В субботу я буду в Лондоне с моими товарищами по команде.

Линекер призвал английских фанатов не освистывать наш гимн? Это будет очень сложный матч, особенно учитывая то, что он пройдёт на их стадионе. Но все эти насмешки только сильнее раззадорят нас.

Я буду на трибунах подбадривать команду своими костылями! Если Италия победит, мне придётся выскочить на поле и отпраздновать со всеми. Моя жена постоянно говорит мне соблюдать осторожность. Надеюсь, что допрыгаю туда на одной ноге.

Жена Спинаццолы показала, как травмированный футболист радовался победе Италии над Испанией в полуфинале Евро.

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Все комментарии
протон1
протон1
10 июля в 21:51
давай италия разорви их. симулянтов.
shlomo
shlomo
10 июля в 08:39
Удачи Италия!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 июля в 08:20
Там и без тебя есть кому подббадривать!
mihaluch
mihaluch
10 июля в 07:59
Смелое решение на костылях.
beefs
beefs
10 июля в 07:45
Открытие чемпионата, скорейшего выздоровление...
Vladimir808
Vladimir808
10 июля в 07:18
Здоровья Леонардо!!!
Желаю Италии победить!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
10 июля в 07:01
Там муравьи будут всех подбадривать.
A.S.A
A.S.A
10 июля в 06:30
Лично для меня Леонардо стал одним из открытий ЧЕ. До этого он вроде как был на слуху,но на Евро просто проявил себя во всей красе. Надеюсь Итальянцы станут чемпионами
А Спенаццоле здоровья Надеюсь выйдет на пик формы после этой обидной травмы
Федор Паршунин
Федор Паршунин
10 июля в 06:29
Большая часть мира за Италию с эмоциональным красивым футболом против рациональной Англии, поддерживаемой системой ВАР.
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