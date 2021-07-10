Спинаццола: «Буду на „Уэмбли“, чтобы подбадривать Италию своими костылями»

Защитник «Ромы» и сборной Италии , получивший разрыв ахилла во время Евро-2020, рассказал, что будет поддерживать свою команду на «Уэмбли» в финальном поединке ЧЕ против Англии.

В субботу я буду в Лондоне с моими товарищами по команде.

Линекер призвал английских фанатов не освистывать наш гимн? Это будет очень сложный матч, особенно учитывая то, что он пройдёт на их стадионе. Но все эти насмешки только сильнее раззадорят нас.

Я буду на трибунах подбадривать команду своими костылями! Если Италия победит, мне придётся выскочить на поле и отпраздновать со всеми. Моя жена постоянно говорит мне соблюдать осторожность. Надеюсь, что допрыгаю туда на одной ноге.