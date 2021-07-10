Спинаццола: «Буду на „Уэмбли“, чтобы подбадривать Италию своими костылями»

Защитник «Ромы» и сборной Италии Леонардо Спинаццола, получивший разрыв ахилла во время Евро-2020, рассказал, что будет поддерживать свою команду на «Уэмбли» в финальном поединке ЧЕ против Англии.
В субботу я буду в Лондоне с моими товарищами по команде.
Линекер призвал английских фанатов не освистывать наш гимн? Это будет очень сложный матч, особенно учитывая то, что он пройдёт на их стадионе. Но все эти насмешки только сильнее раззадорят нас.
Я буду на трибунах подбадривать команду своими костылями! Если Италия победит, мне придётся выскочить на поле и отпраздновать со всеми. Моя жена постоянно говорит мне соблюдать осторожность. Надеюсь, что допрыгаю туда на одной ноге.
Жена Спинаццолы показала, как травмированный футболист радовался победе Италии над Испанией в полуфинале Евро.
Желаю Италии победить!!!
Желаю Италии победить!!!
А Спенаццоле здоровья Надеюсь выйдет на пик формы после этой обидной травмы
А Спенаццоле здоровья Надеюсь выйдет на пик формы после этой обидной травмы