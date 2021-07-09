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Федун — о серебряных медалях: «Хотелось бы, чтобы они были другого цвета»

09 июля 2021, 20:49

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал вручение команде серебряных медалей по итогам прошлого сезона РПЛ.

Конечно, очень приятно получать медали, но хотелось бы, чтобы они были другого цвета.

Для многих молодых ребят это первая серьезная награда. Надеюсь, не последняя.

Примите мои искренние поздравления, но теперь снимайте эти медали, убирайте подальше в ящик.

Впереди новый сезон. Пусть он станет для нас золотым. Вперед!

Ранее стало известно, при каких обстоятельствах бывший форвард команды Александр Кокорин получит свою медаль за второе место в РПЛ.

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Все комментарии
yrasikos22
yrasikos22 ответ Сп62 (раскрыть)
10 июля в 10:40, ред.
Недавно многие Эксперты в том числе Спартаковские,говорили что Чемпионство это очень мало и пшик и фигня, по сравнению в игре в Лч и выход из группы и тд,а оказываеться вы о них мечтаете уже 6 лет,как то двойственно...
bashnat013
bashnat013 ответ ermak6848 (раскрыть)
10 июля в 09:03
Это какого народа команда Гондураса!!!?смешной право
bashnat013
bashnat013
10 июля в 09:01
90 прошли когда вам медальки раздавали и за футбольным полем решали кто их получит
oFANATo
oFANATo
10 июля в 00:06
На юбилей Симоняна получили чемпионство, теперь Федун ждёт так же на юбилей клуба получить....
makkie
makkie ответ НИКИТА ТАРАСОВ (раскрыть)
09 июля в 23:38
Как у цска в этом сезоне? Даже не деревянные медали ))
Хиромант
Хиромант
09 июля в 23:18
Федун — о серебряных медалях: «Хотелось бы, чтобы они были другого цвета»

- Прекратите метания из стороны в сторону! Планомерно стройте новую атакующую команду, но тщательнее подбирайте игроков. И медали заблестят золотым оттенком в самое ближайшее время.
Жнец-158
Жнец-158
09 июля в 22:56
если уж на юбилей симоняна подарили безтрафейным чашку,то уж на юбилей точно подарят....
или всё таки шоколадные?!?
Igo0rek
Igo0rek ответ Garrincha58 (раскрыть)
09 июля в 22:56
А ты чего хочешь? Весь совок жил по олимпийской системе, с тремя комплектами наград. А очень многое от совка существует и сейчас в России.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
09 июля в 22:54
Не только цвет, но материал для изготовления будет другой - дерево!!!!!!
Жнец-158
Жнец-158 ответ ermak6848 (раскрыть)
09 июля в 22:45
Улыбнул.......
An Jo
An Jo
09 июля в 22:36
Коричневого.
Garrincha58
Garrincha58
09 июля в 22:31
в уважающих футбольных странах нет ни серебряных ни бронзовых есть только одно место первое и естественно золото и кубок и только мы как всегда хотим выделиться
Сп62
Сп62
09 июля в 22:28
Главное, поставить к старту игру. О золоте можно будет рассуждать только к весне. А мечтать никто не запрещает.
ermak6848
ermak6848
09 июля в 22:19
у Народной команды фк " СПАРТАК " Москва всё ещё впереди,
главное не хандрить и всё получится...
" СПАРТАК " - ЧЕМПИОН!!!
lotsman
lotsman ответ Ислам0926 (раскрыть)
09 июля в 22:17
Не знал. Я как то видел образец - коричневый.
makkie
makkie
09 июля в 22:00
но теперь снимайте эти медали, убирайте подальше в ящик.
___________________________

Словами Карреры заговорил Федун :)
Этот сезон, действительно, отпахали здорово. Особенно весной, на финише чемпионата. Вырвали серебро с зубами у зубастого Локо. Молодцы!

Главное теперь не расслабиться - впереди новый сезон и отбор в ЛЧ.
Ислам0926
Ислам0926 ответ lotsman (раскрыть)
09 июля в 22:00
Она бывает разной коричневой,темно -коричневой,черной и даже желтой все зависит от плотности
1-я конная
1-я конная
09 июля в 21:59
Коричневого? Будут, не переживай!
dok66
dok66
09 июля в 21:52
Так и не понял слова Лени . А что , у серебра бывает другой Цвет ? На золотой то не наиграли
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 июля в 21:50
Федуну мерещится зелёный цвет доллара.
13 RUS
13 RUS
09 июля в 21:44
Уже запел Лёня, видать успешно всех зарядил
stanichnik
stanichnik
09 июля в 21:41, ред.
Хочется возразить Леониду Арнольдовичу, что эти медали футболисты завоевали в честной конкурентной борьбе и достались они многим кровью и пОтом и поэтому нечего стыдиться и убирать их подальше в ящик не стоит, они должны висеть на самом видном и почётном месте и служить напоминанием, что для завоевания золотых надо ещё больше и усерднее работать на тренировках и тогда обязательно у них будет другой отлив! Всем добра! Болейте за своих, а не против чужих!
lotsman
lotsman ответ Ислам0926 (раскрыть)
09 июля в 21:40
Нефть коричневая.
League1
League1
09 июля в 21:36, ред.
А где баба? Стриптизёрша почему молчит? Сейчас ведь самые лёгкие девочки самого лёгкого поведения в спартаке главные.
МапС
МапС
09 июля в 21:30
Для Спартака нет места кроме первого, медалей кроме золотых!
Остальное не важно.
Ислам0926
Ислам0926
09 июля в 21:17
Федун думает что золото черного цвета как нефть
ABir
ABir
09 июля в 21:15
Серебро - это тоже очень почетно, есть к чему стремиться
Знатог
Знатог
09 июля в 21:10
ну покрась их
Little Caprice
Little Caprice
09 июля в 21:10
При тебе только если шоколадные. Радуйся и этому.
протон1
протон1
09 июля в 21:07
коричневого цвета?
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