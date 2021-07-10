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Бербатов посоветовал «Манчестер Юнайтед» подписать игрока «Лидса»

10 июля 2021, 09:11

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов считает, что «красным дьяволам» стоит присмотреться к полузащитнику «Лидса» Кельвину Филлипсу.

Я ожидаю, что рано или поздно он уйдет из «Лидса» в топ-клуб. Предложения ему поступят после окончания Евро-2020. Он играет зрело, ловко, зная, когда двигаться с мячом, а когда отдавать пас. Я бы хотел, чтобы он подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что игра Филлипса на чемпионате Европы привлекла внимание одного из самых известных клубов мира.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
10 июля в 14:25
Будет трудно его убедить сделать такой шаг, в свое время Кантона и Фердинанд сделали это, но сейчас Бьелса явно не захочет его отпускать. Был еще Алан Смит, Лидс тогда вылетал и ситуация вынуждала его продать. Скорее МЮ попробует подписать Райса, но сперва надо взять центрального защитника.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
10 июля в 09:41
В первую очередь нужен только защитник (лучше - 2).
STVA 1
STVA 1
10 июля в 09:23
Хороший игрок.. Должен пригодиться
ЮЗИК
ЮЗИК
10 июля в 09:15
Бербатов знает толк в талантах
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