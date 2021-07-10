Бербатов посоветовал «Манчестер Юнайтед» подписать игрока «Лидса»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» считает, что «красным дьяволам» стоит присмотреться к полузащитнику «Лидса» .

Я ожидаю, что рано или поздно он уйдет из «Лидса» в топ-клуб. Предложения ему поступят после окончания Евро-2020. Он играет зрело, ловко, зная, когда двигаться с мячом, а когда отдавать пас. Я бы хотел, чтобы он подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».