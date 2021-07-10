Куман: «Гризманн очень важен для „Барселоны“»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба нападающего Антуана Гризманна, который оказался в центре расистского скандала.
Я собираюсь рассчитывать на всех игроков, которые у нас есть. Если в составе произойдут изменения, нам придётся смириться с этим, но это дело клуба.
Мы стараемся сделать эту команду лучше. Посмотрим, кто останется, а кто уйдёт. Есть много решений, которые мы не можем принять сегодня.
Что касается Гризманна, он очень важен, потому что доказывает свой класс. Это было отличное приобретение для «Барселоны», и я рассчитываю на всех футболистов, которые сейчас есть в команде.
Напомним, известная японская компания недавно расторгла контракт с Гризманном из-за скандального видео с участием французского форварда и его партнёра по клубу и национальной команде Усмана Дембеле.
Он будет забивать кучу голов только в том случае , если вся команда будет играть на его - транжиря кучу моментов
Он будет забивать кучу голов только в том случае , если вся команда будет играть на его - транжиря кучу моментов
Тем, что боится Месси?
Тем, что боится Месси?
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.....Но деньги от его продажи - важнее!!!
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.....Но деньги от его продажи - важнее!!!