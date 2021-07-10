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Куман: «Гризманн очень важен для „Барселоны“»

10 июля 2021, 03:15

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба нападающего Антуана Гризманна, который оказался в центре расистского скандала.

Я собираюсь рассчитывать на всех игроков, которые у нас есть. Если в составе произойдут изменения, нам придётся смириться с этим, но это дело клуба.

Мы стараемся сделать эту команду лучше. Посмотрим, кто останется, а кто уйдёт. Есть много решений, которые мы не можем принять сегодня.

Что касается Гризманна, он очень важен, потому что доказывает свой класс. Это было отличное приобретение для «Барселоны», и я рассчитываю на всех футболистов, которые сейчас есть в команде.

Напомним, известная японская компания недавно расторгла контракт с Гризманном из-за скандального видео с участием французского форварда и его партнёра по клубу и национальной команде Усмана Дембеле.

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Все комментарии
3ton
3ton
10 июля в 11:07
Гризманн типичный Роналду .
Он будет забивать кучу голов только в том случае , если вся команда будет играть на его - транжиря кучу моментов
Cules2013
Cules2013 ответ Mangur (раскрыть)
10 июля в 10:31
Всего-то вместе с Дембеле назвали японский язык отсталым, а лица азиатов - уродливыми. И это в присутствии японцев, специально сказав это на французском, чтобы их не поняли. И зачем-то ещё сняли это на камеру.
Vladimir808
Vladimir808
10 июля в 07:22
Гризмана и Кумана я бы отправил на трансфер, для усиления Барселоны,)))
Василий 50
Василий 50
10 июля в 06:56
И чем же он важен?
Тем, что боится Месси?
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июля в 06:37
Куман: «Гризманн очень важен для „Барселоны“»
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
.....Но деньги от его продажи - важнее!!!
swed27
swed27
10 июля в 04:24
Гризманн никуда не уйдет
Mangur
Mangur
10 июля в 03:44
Что там такого криминального, в этом видео.
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