Куман: «Гризманн очень важен для „Барселоны“»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба нападающего , который оказался в центре расистского скандала.

Я собираюсь рассчитывать на всех игроков, которые у нас есть. Если в составе произойдут изменения, нам придётся смириться с этим, но это дело клуба.

Мы стараемся сделать эту команду лучше. Посмотрим, кто останется, а кто уйдёт. Есть много решений, которые мы не можем принять сегодня.

Что касается Гризманна, он очень важен, потому что доказывает свой класс. Это было отличное приобретение для «Барселоны», и я рассчитываю на всех футболистов, которые сейчас есть в команде.