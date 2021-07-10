Уокер: «Англия очень высоко подняла планку для будущего поколения»

Защитник сборной Англии поделился мнением об успехах национальной команды на Евро-2020.

После чемпионата мира каждый из нас играл в больших матчах за свои клубы. На чемпионате мира же у нас была яркая, но молодая команда, в которой очень немногие на тот момент выиграли что-то серьезное или участвовали в топовых поединках. Так что все сводится к процессу развития.

Можно посмотреть на французскую команду — фантастические игроки, невероятное качество на ключевых позициях. Но им пришлось пройти через весь этот процесс, чтобы достичь того, чего они достигли. Надеюсь, теперь мы проходим тот же процесс. Мы прошли в полуфинал, теперь нас ждет финал, но это не может прекратиться сейчас.

Мы очень высоко подняли планку для будущего поколения, и надеюсь, что они смогут поддерживать эти стандарты вместе с теми опытными игроками, которые ведут нас за собой, толкают нас вперед.