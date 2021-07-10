Королева Елизавета II обратилась к Саутгейту перед финалом Евро-2020

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к главному тренеру сборной Англии накануне финала Евро-2020 со сборной Италии.

Мистер Гарет Саутгейт. 55 лет назад мне посчастливилось побывать на чемпионате мира с Бобби Муром и увидеть, какое значение для футболистов и команды имела победа в финале главного турнира.

Хотелось бы передать поздравления от меня и членов моей семьи с прохождением в финал Евро и пожелать всего наилучшего в завтрашнем матче. Надеюсь, в историю войдёт не только результат, но также дух и гордость от вашей игры.