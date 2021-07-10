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Королева Елизавета II обратилась к Саутгейту перед финалом Евро-2020

10 июля 2021, 21:52
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту накануне финала Евро-2020 со сборной Италии.

Мистер Гарет Саутгейт. 55 лет назад мне посчастливилось побывать на чемпионате мира с Бобби Муром и увидеть, какое значение для футболистов и команды имела победа в финале главного турнира.

Хотелось бы передать поздравления от меня и членов моей семьи с прохождением в финал Евро и пожелать всего наилучшего в завтрашнем матче. Надеюсь, в историю войдёт не только результат, но также дух и гордость от вашей игры.

Ранее о сильных сторонах сборной Англии высказался наставник итальянской команды Роберто Манчини.

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112910415
112910415
вчера в 14:23
результат по справедливости
An Jo
An Jo ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 05:53
Пущщай дальше простолюдином живёт, не дорос ещё)
pomor45
pomor45 ответ Знатог (раскрыть)
11 июля в 16:19
гейт — суффикс, используемый в английском и некоторых других языках для названия публичных скандалов по аналогии с Уотергейтским скандалом, например Ирангейт, Моникагейт...
sir_Alex
sir_Alex
11 июля в 14:41
Молодец, старуха!
Знатог
Знатог ответ pomor45 (раскрыть)
11 июля в 11:33
Гейт по английски ворота. Гаррет Южныеворота.
cska1948
cska1948
11 июля в 11:13
Тренер Альф Рамсей за победу на ЧМ 1966 года получил титул "СЭР". Вполне возможно, что и Гарета Саутгейта королева пожалует в "СЭРЫ", в случае победы на Евро.
berda2003
berda2003
11 июля в 11:06
англосаксы с помощью негров и судей победят, т.к. играют дома. на большее они не способны. поэтому с 1966 г. НИЧЕГО не выигрывали и не выиграют вне стен уэмбли.
13 RUS
13 RUS
11 июля в 09:03
Надеюсь на хороший финал и отличный вечер
161регион
161регион
11 июля в 08:04, ред.
Буду топить за Италию!!! Так как Англия испортила все впечатления от полуфинала своим не честным нырком в штрафной, это был 100% не пенальти!!! Англичан за уши втянули в финал.... Теперь одно презрение и не приязнь к этой команде.... Бог не Тимошка, видит немножко!!! Желаю Италии выграть этот финал на Уэмбли, да будет так, вангую!!!
Klaus-S
Klaus-S ответ Бен Зопилой (раскрыть)
11 июля в 07:28
Элтон Джон гениальный музыкант. Ориентация тут не при чем. ) К тому же Фергюсон и Далглиш тоже получили титул. И явно не за ориентацию.
Но Рахиму вряд ли дадут когда нибудь. )
ABir
ABir
11 июля в 06:49
Бразильцы тоже думали, что победят в финале дома, а вон как все вышло
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 июля в 03:50
Бабуся Лиза также обратилась к судьям.
Бен Зопилой
Бен Зопилой ответ старина (раскрыть)
11 июля в 01:29
Без определенной ориентации "сэра" просто так не дадут.
Надо быть как Элтон Джон :)
An Jo
An Jo
11 июля в 01:15
Ныряйте говорит старушка.
Евгений Сербин
Евгений Сербин
11 июля в 00:53
Спичмейкер постарался.) После такого и в смертельном бою будет не так жалко свою жизнь положить на алтарь истории футбола. Саутгейт обязан в раздевалке это повторить.)
minai
minai
11 июля в 00:08
Старуха чует душок от полуфинальной игры с Данией, по-этому такие пространные речи о какой-то там гордости англичашек.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
11 июля в 00:02
Королеве-респект. Италии- удачи!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
11 июля в 00:01, ред.
Ее Величество забыла добавить it's coming home из известной английской песни про сб. Англии.Надеюсь Кайперс отсудит непристрастно, и если Англия и победит это будет честно.
Ironigor
Ironigor
10 июля в 23:53
Королева 👑Елизавета 2 обратилась в Министерство спорта России для оказания помощи в "справедливом судейсве" финала Чемпионата Европы по футболу!!! И выделить для VAR фартового судью как Тофик Бахрамов азербайджанский футбольный судья, приобретший известность благодаря засчитанному им голу в финале чемпионата мира 1966 года, в котором сборная Англии победила сборную Германии!!!
Требуя повторения банкета !!!
Kosmos58
Kosmos58
10 июля в 23:34
Если, не дай бог, победит инглиш, это будет в высшей степени не справедливо!!! Италия, напихай этим сэрам и сирам по самые!..
Gahi
Gahi
10 июля в 23:09, ред.
В этом году Елизавета Александра Мария в апреле месяце отметила свои 95 лет, а в следующем году исполнится 70 лет как она взошла на престол и стала Английской Королевой Елизаветой II. Она много видела матчей и много знает о футболе, и сама со своей семьёй присутствовала на многих матчах. И то что именно при ней Англия впервые стала Чемпионом Мира в 1966 году и теперь есть блестящая возможность стать свидетелем триумфа своих подданных на Чемпионате Европы. Поэтому такое обращение от её Величества к главному тренеру команды Англии, офицеру Ордена Британской империи, мистеру Гарету Саутгейту как напутствие победы сравнимой 55 летний давности которой она стала свидетельницей, и надеется что через полвека она увидит ещё раз этот триумф своей команды. Но как это получится на самом деле мы увидим уже скоро в финальном матче Италия - Англия. Хорошего футбольного матча, чтобы победил сильнейший и ничто не омрачило этот праздник. Удачи
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта ответ Q-J-G (раскрыть)
10 июля в 23:08
Как только англичане слили Супер Лигу, я сразу написал, что им организуют английский финал ЛЧ и будут тянуть их сборную к очередному липовому трофею. Надеюсь, что Италия, вопреки всему админбеспределу, всё таки хлопнет лжеродоначальников футбола в финале.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
10 июля в 23:05
Надеюсь на честное судейства а не как в матче с Дании с левыми пеньками нырками
Futurista
Futurista
10 июля в 23:00, ред.
Папа Римский благословил Манчини...капец британцам...
старина
старина
10 июля в 22:50
Надо было к Рахимчику обратиться.Пообещать ему титул Сэра
Rheinfall
Rheinfall
10 июля в 22:35
Похоже судейки уже заряжены .... Италии успеха !
Q-J-G
Q-J-G
10 июля в 22:26, ред.
....Надеюсь, в историю войдёт не только результат, но также дух и гордость от вашей игры...

НАДЕЮСЬ, В ИСТОРИЮ ВОЙДЁТ НЕ ТОЛЬКО РЕЗУЛЬТАТ, НО И КАКИМ ОБРАЗОМ, С ЧЬЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПОМОЩЬЮ, СБОРНАЯ АНГЛИИ ОКАЗАЛАСЬ В ФИНАЛЕ -ЕВРО-2020!

Три матча группового турнира - Лондон, Уэмбли. Три матча плей-офф, два из трёх, Лондон, Уэмбли, Финал-Лондон, Уэмбли.... Один-единственный матч Украина-Англия, Италия, Рим...

Лазером в глаза киперу сборной Дании (пенальти) не видим.
Второй мяч на поле, когда атака на ворота сборной Дании, не заметили.

Пенальти в ворота сборной Дании, которого не было, заметили, увидели все, и главное, что увидели на ВАРе.

Главный судья, 1/2 финала Англия-Дания, Нидерланды.
Главный судья финала Англия-Италия....................................Нидерланды!

Вы верите в случайности??? Лично я, нет!!!

И ЗАЧЕМ ТАКИЕ "ЧЕМПИОНЫ"- Евро-2020...???!!!

P.S. АНГЛИЯ НЕ СМОЖЕТ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ И ВАР - ПОМОЖЕТ!!!
Ironigor
Ironigor
10 июля в 22:26
Самая знаменитая болельщица сборной Англии по футболу Королева 👑 Елизавета 2 готовится к завтрашнему матчу !!!)))
LogvinovSerj
LogvinovSerj
10 июля в 22:22, ред.
Италия их игоаюче вынесет этих судьелюбимых, если конечно не случится удаления уже на 10 минуте.
волгодон 2
волгодон 2
10 июля в 22:22
Домашний турнир чудесным образом получился у нагло-саксов.
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