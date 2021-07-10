В Шотландии Манчини сравнили с героем «Храброго сердца» Уильямом Уоллесом

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10 июля 2021, 12:09

В Шотландии надеются, что сборная Италии выиграет Евро-2020.

В одной из шотландских газет перед финальной встречей чемпионата Европы со сборной Англии главного тренера сборной Италии сравнили с главным героем фильма «Храброе сердце» Уильямом Уоллесом, роль которого исполнил известный актёр Мел Гибсон. По сюжету картины Уоллес боролся за независимость Шотландии и выступал против английского господства. Сборные Англии и Шотландии до сих пор являются принципиальными соперниками. Заголовок газеты гласит:

Спаси нас, Роберто, ты наша ... Последняя надежда!

Недавно были объявлены имена всех судей, которые обслужат финал чемпионата Европы.