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В Шотландии Манчини сравнили с героем «Храброго сердца» Уильямом Уоллесом

10 июля 2021, 12:09
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

В Шотландии надеются, что сборная Италии выиграет Евро-2020.

В одной из шотландских газет перед финальной встречей чемпионата Европы со сборной Англии главного тренера сборной Италии Роберто Манчини сравнили с главным героем фильма «Храброе сердце» Уильямом Уоллесом, роль которого исполнил известный актёр Мел Гибсон. По сюжету картины Уоллес боролся за независимость Шотландии и выступал против английского господства. Сборные Англии и Шотландии до сих пор являются принципиальными соперниками. Заголовок газеты гласит:

Спаси нас, Роберто, ты наша ... Последняя надежда!

В Шотландии Манчини сравнили с героем «Храброго сердца» Уильямом Уоллесом

Недавно были объявлены имена всех судей, которые обслужат финал чемпионата Европы.

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Все комментарии
marut
marut
10 июля в 12:37
Все правильно делают "юбочники"
beefs
beefs
10 июля в 12:11
да не только шотландцы не любят англичан и будут болеть против них...
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