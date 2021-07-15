Сёмин: «При Бердыеве сборная России прибавила бы»

Экс-рулевой «Локомотива» прокомментировал слухи о том, что бывший наставник «Рубина» может возглавить сборную России.

Только что Луи ван Гала назначили тренером сборной Нидерландов, поэтому возраст Курбана Бердыева не играет роли. Здесь главное качество и профессионализм специалиста. Бердыев заслуживает, чтобы ему дали возможность возглавить сборную России. Будет справедливо, что именно он станет главным тренером нашей сборной, а не иностранец. Это очень хорошая кандидатура, при нем сборная прибавит.