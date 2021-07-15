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Сёмин: «При Бердыеве сборная России прибавила бы»

15 июля 2021, 13:45

Экс-рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи о том, что бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев может возглавить сборную России.

Только что Луи ван Гала назначили тренером сборной Нидерландов, поэтому возраст Курбана Бердыева не играет роли. Здесь главное качество и профессионализм специалиста. Бердыев заслуживает, чтобы ему дали возможность возглавить сборную России. Будет справедливо, что именно он станет главным тренером нашей сборной, а не иностранец. Это очень хорошая кандидатура, при нем сборная прибавит.

Ранее министр спорта РФ сообщил, когда сборная России объявит имя нового тренера.

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Все комментарии
зигзаг
зигзаг
15 июля в 22:43
Бердыев Отличный тренер!! А игроки не хотят играть, тем более когда космические зп не влияют на результат.
Да и для правительства Бердыев неудобный. Потому что требователен и справедливый он человек
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июля в 18:02
Посмотрим кто где и при ком прибавит!
Ислам0926
Ислам0926
15 июля в 16:08
Если мешать не будут то думаю Россия успешно выступит в Катаре
STVA 1
STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
15 июля в 14:46, ред.
А ведь эти товарищи играли у Бекиевича и играли хорошо!
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
15 июля в 14:45
Если не пробовать то ничего и не будет.
drug01
drug01
15 июля в 14:42
Юрий Палыч всегда говорит прямо!!!!!!!! Он бы стал бы хорошим помощником для Бердыева!!!!!! А каково ваше мнение прогнозисты.??????????
Q-J-G
Q-J-G
15 июля в 14:18, ред.
Один из немногих, публичных людей, которые имеют непосредственное отношение к футболу, который имеет и опыт и заслуги в качестве главного тренера, высказался кратко, здраво и по факту...по отношению к Курбану Бердыеву, как к главному тренеру сборной России по футболу...

Респект, Юрий Павлович.
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
15 июля в 14:06, ред.
Ну да, а лучше нам зачем???))) Мы всё равно не знаем что это такое и что с этим делать - ЛУЧШЕЕ !!!)
112910415
112910415
15 июля в 14:05
ура, пусть прибавляет !
протон1
протон1
15 июля в 14:04
хотелось бы послушать мнение усатого на счет кбб.
Стасодзюб
Стасодзюб
15 июля в 13:59
Да с нашим Буратино и пенсионерами ни один тренер мира ладу не даст!!
sv_1969
sv_1969
15 июля в 13:59
Почему бы и нет
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 июля в 13:58
И заодно получим незабываемый шанс вновь увидеть в сборной этих товарищей:
протон1
протон1
15 июля в 13:53, ред.
да в мю сер алекс сколько лет отработал в клубе? возраст совершенно не причем. гус бы и щас мог возглавить еси бы захотел. или дик . наш психопат бывший не мог доводить до игроков. видать вечно орал и кричал пугал игроков. ... посмотрите как манчини грамотно спокойно растолковал мотивируя игроков на финал. ум. авторитет и возраст
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
15 июля в 13:49
Хуже не будет думаю
shlomo
shlomo
15 июля в 13:46
Не факт, что клубный тренер может блеснуть у сборной (особенно нашей сборной)...
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