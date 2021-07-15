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Одоевский: «Сильно о будущем не думал. Ставили в состав, я и играл»

15 июля 2021, 10:04

Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский вспомнил, как начал заниматься футболом.

Лет в 14 я начал понимать, что могу чего-то добиться. Постоянно оставался с тренерами, занимался дополнительно в манеже. С Ильей Дмитриевичем Наумовым, с Алексеем Анатольевичем Поликановым, царствие ему небесное, с Дмитрием Викторовичем Крыловым. Я тогда понял, что реально надо тренироваться. А до этого… Ну, тренируюсь и тренируюсь, играю и играю. Классные турниры были. Но сильно о будущем не думал. Ставили в состав, я и играл. И нападающим, и вратарем, и защитником. Это до 12 лет было. А дальше начал уже осознавать, что такое футбол.

Ранее игрок «Зенита» Малком рассказал, чего он ожидает от игры за питерский клуб.

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Все комментарии
drug01
drug01
15 июля в 10:14
Молодец!!!!! Сразу видно любит сам футбол а не деньги!!!!!!!! Таких игроков в стране у нас много! Отличный пример.............!!!!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июля в 10:05
Я если честно не знаю такого вратаря!
Ванечка
Ванечка
15 июля в 10:05
Удачи тебе Даниил...
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