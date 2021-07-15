Одоевский: «Сильно о будущем не думал. Ставили в состав, я и играл»

Вратарь «Зенита» вспомнил, как начал заниматься футболом.

Лет в 14 я начал понимать, что могу чего-то добиться. Постоянно оставался с тренерами, занимался дополнительно в манеже. С Ильей Дмитриевичем Наумовым, с Алексеем Анатольевичем Поликановым, царствие ему небесное, с Дмитрием Викторовичем Крыловым. Я тогда понял, что реально надо тренироваться. А до этого… Ну, тренируюсь и тренируюсь, играю и играю. Классные турниры были. Но сильно о будущем не думал. Ставили в состав, я и играл. И нападающим, и вратарем, и защитником. Это до 12 лет было. А дальше начал уже осознавать, что такое футбол.