Дюков: «Моя личная точка зрения — нужно вакцинироваться»

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на слухи о том, что игроки ЦСКА отказались прививаться о коронавируса.
Не имею информации по поводу ЦСКА, это надо спросить в клубе. Я не раз выступал за то, что вакцинация нужна, сам сделал уже четыре прививки.
Моя личная точка зрения — нужно вакцинироваться. Потому что с коронавирусом, который будет мутировать, это единственный способ.
Знаю несколько человек, которые были отказниками, «атеистами». Но некоторые из них попали в больницу и переболели так, что признали свою ошибку и сказали, что были идиотами, отказываясь от вакцинации.
Недавно один из самых популярных игроков мира сделал прививку от коронавируса.
При этом президент отметил, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии коронавируса можно только с помощью вакцинации.
"Это известно очень хорошо, много раз уже сказали специалисты и по телевидению, и в интернете, во всех возможных средствах массовой информации, по всем каналам сказано о том, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации", - сказал глава государства.
При этом президент отметил, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии коронавируса можно только с помощью вакцинации.
"Это известно очень хорошо, много раз уже сказали специалисты и по телевидению, и в интернете, во всех возможных средствах массовой информации, по всем каналам сказано о том, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации", - сказал глава государства.
А я считаю что прав Президент «Урала» Григорий Иванов который заявил, что несколько футболистов команды отказались прививаться от коронавируса.
Да, 12 человек в команде не привились. Как и сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, мы рекомендуем вакцинироваться, но заставлять кого-то не имеем права.
А я считаю что прав Президент «Урала» Григорий Иванов который заявил, что несколько футболистов команды отказались прививаться от коронавируса.
Да, 12 человек в команде не привились. Как и сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, мы рекомендуем вакцинироваться, но заставлять кого-то не имеем права.
Я тебе ответил.
Греция, Кипр это разве не ЕС.
А например в Испанию в настоящее время ни одна российская вакцина не сертифицирована Министерством Здравоохранения Испании, которое признает только вакцины, одобренные Европейским Медицинским Агентством и ВОЗ.
Я тебе ответил.
Греция, Кипр это разве не ЕС.
А например в Испанию в настоящее время ни одна российская вакцина не сертифицирована Министерством Здравоохранения Испании, которое признает только вакцины, одобренные Европейским Медицинским Агентством и ВОЗ.
Италия, Франция, Германия, Испания не заграница?)...
Италия, Франция, Германия, Испания не заграница?)...
Ты сказал попробуй въехать страну ЕС.
Я тебе ответил.
Ты сказал попробуй въехать страну ЕС.
Я тебе ответил.
"Сейчас Россия относится к «красной» категории"...так и будем в этой красной категории...из-за "профессоров" медицинских и др. наук...
"Сейчас Россия относится к «красной» категории"...так и будем в этой красной категории...из-за "профессоров" медицинских и др. наук...
Греция с 30 июня изменила правила въезда для россиян. Теперь, чтобы попасть на отдых в страну, необходимо предъявить ПЦР-тест, даже если есть сертификат о вакцинации или о наличии антител. Срок действия теста — 72 часа, можно также сделать экспресс-тест на 48 часов. Документ должен быть составлен на русском языке. Все пассажиры, прилетающие в Грецию из России, также должны будут пройти обязательное бесплатное тестирование в аэропорту прибытия. Результаты придут через 10-15 минут, до их получения туристы будут находиться в контрольной зоне на въезде.
Правила въезда на Кипр в 2021 году
1 апреля 2021 года Кипр открыл границы для иностранных туристов. Условия въезда зависят от категории, в которую входит страна. Сейчас Россия относится к «красной» категории, и туристам нужно сдавать два ПЦР-теста на коронавирус — перед поездкой и по прибытии.
С 10 мая 2021-го Кипр отменил обязательные тесты на COVID-19 и карантин для вакцинированных путешественников. Таким образом, сейчас у россиян два варианта въезда на Кипр: либо показываете сертификат вакцинации, либо сдаете два ПЦР-теста на коронавирус.
Греция с 30 июня изменила правила въезда для россиян. Теперь, чтобы попасть на отдых в страну, необходимо предъявить ПЦР-тест, даже если есть сертификат о вакцинации или о наличии антител. Срок действия теста — 72 часа, можно также сделать экспресс-тест на 48 часов. Документ должен быть составлен на русском языке. Все пассажиры, прилетающие в Грецию из России, также должны будут пройти обязательное бесплатное тестирование в аэропорту прибытия. Результаты придут через 10-15 минут, до их получения туристы будут находиться в контрольной зоне на въезде.
Правила въезда на Кипр в 2021 году
1 апреля 2021 года Кипр открыл границы для иностранных туристов. Условия въезда зависят от категории, в которую входит страна. Сейчас Россия относится к «красной» категории, и туристам нужно сдавать два ПЦР-теста на коронавирус — перед поездкой и по прибытии.
С 10 мая 2021-го Кипр отменил обязательные тесты на COVID-19 и карантин для вакцинированных путешественников. Таким образом, сейчас у россиян два варианта въезда на Кипр: либо показываете сертификат вакцинации, либо сдаете два ПЦР-теста на коронавирус.
А выезд за границу осуществляется так же по ПЦР тестам или с документом о вакцинации.
А выезд за границу осуществляется так же по ПЦР тестам или с документом о вакцинации.
Напомнило фразу одного телевизионного персонажа:
"Да ты не очкуй, Славик, я так уже сто раз делал".
Напомнило фразу одного телевизионного персонажа:
"Да ты не очкуй, Славик, я так уже сто раз делал".