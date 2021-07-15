Дюков: «Моя личная точка зрения — нужно вакцинироваться»

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на слухи о том, что игроки ЦСКА отказались прививаться о коронавируса.

Не имею информации по поводу ЦСКА , это надо спросить в клубе. Я не раз выступал за то, что вакцинация нужна, сам сделал уже четыре прививки.

Моя личная точка зрения — нужно вакцинироваться. Потому что с коронавирусом, который будет мутировать, это единственный способ.

Знаю несколько человек, которые были отказниками, «атеистами». Но некоторые из них попали в больницу и переболели так, что признали свою ошибку и сказали, что были идиотами, отказываясь от вакцинации.