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Дюков: «Моя личная точка зрения — нужно вакцинироваться»

15 июля 2021, 13:21

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на слухи о том, что игроки ЦСКА отказались прививаться о коронавируса.

Не имею информации по поводу ЦСКА, это надо спросить в клубе. Я не раз выступал за то, что вакцинация нужна, сам сделал уже четыре прививки.

Моя личная точка зрения — нужно вакцинироваться. Потому что с коронавирусом, который будет мутировать, это единственный способ.

Знаю несколько человек, которые были отказниками, «атеистами». Но некоторые из них попали в больницу и переболели так, что признали свою ошибку и сказали, что были идиотами, отказываясь от вакцинации.

Недавно один из самых популярных игроков мира сделал прививку от коронавируса.

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sir_Alex
sir_Alex ответ viv (раскрыть)
вчера в 07:37
"Я в свое время говорил, как вы помните, о том, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о добровольности прививок от ковида, который ему задали во время ежегодной прямой линии.

При этом президент отметил, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии коронавируса можно только с помощью вакцинации.

"Это известно очень хорошо, много раз уже сказали специалисты и по телевидению, и в интернете, во всех возможных средствах массовой информации, по всем каналам сказано о том, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации", - сказал глава государства.
viv
viv ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 00:10
Это личное мнение Дюкова.
А я считаю что прав Президент «Урала» Григорий Иванов который заявил, что несколько футболистов команды отказались прививаться от коронавируса.

Да, 12 человек в команде не привились. Как и сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, мы рекомендуем вакцинироваться, но заставлять кого-то не имеем права.
sir_Alex
sir_Alex
15 июля в 22:29
Прав Дюков.
Triem
Triem
15 июля в 19:03
Дюков абсолютно прав и тут нечего комментировать! Сам сейчас болею этой заразой и признаю что очень сильно сглупил что не вакцинировался.
viv
viv ответ Futurista (раскрыть)
15 июля в 16:59
Неприятность эту мы переживем.
Futurista
Futurista ответ viv (раскрыть)
15 июля в 16:26, ред.
Это так...но государство, заботясь о правах и здоровье других индивидуумов, будет выбирать где можно без прививки находиться, а где нельзя)...что сейчас в той же Европе и делают...
viv
viv ответ Futurista (раскрыть)
15 июля в 16:21
Вот поэтому лично каждый должен выбирать для себя делать ему или нет прививку.
bashnat013
bashnat013
15 июля в 16:07
Пипец 4 прививки не помогли такой же е .....й и опять хочет прививаться вы его к санитарам сводите
Futurista
Futurista ответ viv (раскрыть)
15 июля в 16:02, ред.
Это гипотеза....ортодоксы не хотят прививаться...как и везде...
CАRLOS
CАRLOS
15 июля в 15:58
А чего только 4 прививки, почему не 20 сделал г-н Дюков?
viv
viv ответ Futurista (раскрыть)
15 июля в 15:53
Власти Израиля считают невозможным достижение в стране коллективного иммунитета , даже если всем взрослым будут сделаны прививки от коронавируса. Об этом заявила глава Службы общественного здравоохранения Шарон Алрой-Прейс на заседании парламентского комитета.
Futurista
Futurista ответ viv (раскрыть)
15 июля в 15:46, ред.
Показатели смертности от ковида посмотри в Израиле...да и для полного срабатывания вакцины время нужно...
viv
viv
15 июля в 15:42, ред.
Ты сказал попробуй въехать страну ЕС.
Я тебе ответил.
Греция, Кипр это разве не ЕС.
А например в Испанию в настоящее время ни одна российская вакцина не сертифицирована Министерством Здравоохранения Испании, которое признает только вакцины, одобренные Европейским Медицинским Агентством и ВОЗ.
Futurista
Futurista ответ viv (раскрыть)
15 июля в 15:35, ред.
"А выезд за границу осуществляется так же по ПЦР тестам или с документом о вакцинации"...
Италия, Франция, Германия, Испания не заграница?)...
viv
viv ответ Futurista (раскрыть)
15 июля в 15:35
Израиль практически вакцинировал своих. А потом опять всплеск заражения пошел. Ииииии?
viv
viv ответ Futurista (раскрыть)
15 июля в 15:31, ред.
Греция , Кипр. разве не страны ЕС.
Ты сказал попробуй въехать страну ЕС.
Я тебе ответил.
Futurista
Futurista ответ viv (раскрыть)
15 июля в 15:28, ред.
Италия, Франция, Германия, Испания...
"Сейчас Россия относится к «красной» категории"...так и будем в этой красной категории...из-за "профессоров" медицинских и др. наук...
viv
viv ответ Serg_Diamond (раскрыть)
15 июля в 15:25, ред.
Сколько людей, столько и мнений. У тебя одно мнение у других оно другое. И мнения других отличающегося от твоего очень много.
viv
viv ответ Futurista (раскрыть)
15 июля в 15:04, ред.
А чего там пробовать. Легко.
Греция с 30 июня изменила правила въезда для россиян. Теперь, чтобы попасть на отдых в страну, необходимо предъявить ПЦР-тест, даже если есть сертификат о вакцинации или о наличии антител. Срок действия теста — 72 часа, можно также сделать экспресс-тест на 48 часов. Документ должен быть составлен на русском языке. Все пассажиры, прилетающие в Грецию из России, также должны будут пройти обязательное бесплатное тестирование в аэропорту прибытия. Результаты придут через 10-15 минут, до их получения туристы будут находиться в контрольной зоне на въезде.

Правила въезда на Кипр в 2021 году
1 апреля 2021 года Кипр открыл границы для иностранных туристов. Условия въезда зависят от категории, в которую входит страна. Сейчас Россия относится к «красной» категории, и туристам нужно сдавать два ПЦР-теста на коронавирус — перед поездкой и по прибытии.

С 10 мая 2021-го Кипр отменил обязательные тесты на COVID-19 и карантин для вакцинированных путешественников. Таким образом, сейчас у россиян два варианта въезда на Кипр: либо показываете сертификат вакцинации, либо сдаете два ПЦР-теста на коронавирус.
Kosmos58
Kosmos58
15 июля в 14:40
"Кольщик, наколи мне вакцинУ"!.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ viv (раскрыть)
15 июля в 14:21, ред.
Вакцинацию препаратом, одобренным Минздравом, ни один суд не признает медицинским опытом. Статья 21 Конституции тут не при чем. Я бы вообще ввел административную ответственность за агитацию против вакцинации. Из за таких деятелей в стране ничтожно малый процент вакцинированных, а это значит не может идти речи о наличии коллективного иммунитета. В итоге гибнут люди. И это уже не шутки
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Дoбрыня (раскрыть)
15 июля в 14:18
Наверное потому, что 2 раза прививался по 2 прививки с интервалом в пол года или больше.
Futurista
Futurista ответ viv (раскрыть)
15 июля в 14:16
Попробуй сейчас сьездить по туристической визе в страны ЕС...с сертификатом о вакцинации и ПЦР тестом)...
oFANATo
oFANATo
15 июля в 14:15
Дюков, это только твое мнение и оно не интересно.
Futurista
Futurista ответ Q-J-G (раскрыть)
15 июля в 14:10
Да и я не особо горю желанием кому то что то доказывать...жизнь сама все расставит на свои места...сравнение конечно не один в один...но людские потери есть и потери немалые...и сбежать от этой "войны" некуда...в других странах ситуация аналогичная...если не хуже...да и не пустят)...
протон1
протон1 ответ viv (раскрыть)
15 июля в 14:09
и сколько случаев было что заразился. и всю команду в карантин? это кому надо? не лучше решить проблемы вакциной? если нет доверия к спутнику . то есть другие вакцины. сколько можно проверять на пцр тесты и прочее. я не понимаю лишних затрат
VAN ARM
VAN ARM
15 июля в 14:07
это личное дело каждого)))
Lu4nik
Lu4nik
15 июля в 14:06
инДюк, ты можешь колоться хоть каждый день
viv
viv ответ протон1 (раскрыть)
15 июля в 14:06, ред.
Каждый игрок сдает ПЦР тесты перед каждой игрой. Где становится ясно что он здоров, и только тогда допускается до игры. Так уже делают с прошлого сезона.
А выезд за границу осуществляется так же по ПЦР тестам или с документом о вакцинации.
Incredulous
Incredulous
15 июля в 14:06
"...сам сделал уже четыре прививки..."
Напомнило фразу одного телевизионного персонажа:
"Да ты не очкуй, Славик, я так уже сто раз делал".
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