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Божович: «Неудивительно, что сборная России так сыграла на Евро»

15 июля 2021, 11:45

Бывший тренер «Ростова» Миодраг Божович прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.

Неудивительно, что Россия так сыграла на Евро — по качеству футбола сборная была хуже всех соперников в группе, кроме Финляндии. Выход России из группы стал бы очень большим сюрпризом.

Последние несколько лет качество футбола в России падает. Это видно по рейтингу и сверхнеудачным выступлениям в еврокубках. Это удивительно, ведь условия для работы футболистов стали лучше, а игра хуже. Выступления сборной — следствие этих проблем.

Ранее стали известны нюансы реформы Российской Премьер-Лиги и Футбольной Национальной Лиги.

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Все комментарии
idres
idres
15 июля в 13:17
Сейчас реформы введут и как начнем всех рвать
Ванечка
Ванечка
15 июля в 13:15
Все это понятно и без комментариев...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
15 июля в 12:11, ред.
Что интересно, лимит вводили чтобы российские игроки могли играть в российских клубах, получать игровую практику и расти, чтобы потом успешно представлять свою страну в сборной. Лимит нужен был для сборной. Лимит постепенно ужесточали, а качество игры сборной при этом все равно не росло. То есть лимит свою функцию не выполняет, так получается. При этом из-за лимита растет трансферная стоимость и зарплата паспортистов при относительно невысоком уровне их мастерства, что лишает финансового смысла переход этих игроков в более сильный чемпионат. Получается, что игрокам создали золотую клетку, где им нет необходимости повышать свой уровень, ведь никто в Европе их не купит, а здесь их и так будут держать до последнего. Этот порочный круг и приводит в итоге к тем последствиям, о которых говорит Божович.
sv_1969
sv_1969
15 июля в 12:06
Забыл сказать сакраментальную фразу : я знаю что делать!)))
протон1
протон1
15 июля в 12:05
совершенно все верно . рыба тухнет с голову. все просто рубят бабла на жирной бочке. вот и всё.
drug01
drug01
15 июля в 12:03
Вот ещё один кандидат который желает поднять нашу родную сборную.............!!!!!!!!!!!! Как ваше мнение господа....... Пишите больше....... И чаще!!!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
15 июля в 11:59
Продолжим цепочку . Какой тренер ,такой и РФС . Какой РФС такая и страна ,вернее ,государство .)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
15 июля в 11:57
Что-то этого суперфутбольного деятеля давно не было ни видно и не слышно . Из сборной Монголии что ли туранули ? )))) Здрасьте вам ,нарисовался ! )))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июля в 11:55
Какой тренер такая и команда...
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