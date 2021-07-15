Божович: «Неудивительно, что сборная России так сыграла на Евро»

Бывший тренер «Ростова» прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.

Неудивительно, что Россия так сыграла на Евро — по качеству футбола сборная была хуже всех соперников в группе, кроме Финляндии. Выход России из группы стал бы очень большим сюрпризом.

Последние несколько лет качество футбола в России падает. Это видно по рейтингу и сверхнеудачным выступлениям в еврокубках. Это удивительно, ведь условия для работы футболистов стали лучше, а игра хуже. Выступления сборной — следствие этих проблем.