ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Малком: «Я изначально мечтал творить историю и брать трофеи с „Зенитом“»

15 июля 2021, 08:16

Форвард «Зенита» Малком поделился впечатлениями от выступлений в России.

Я перешел в «Зенит», потому что очень хотел играть в Лиге чемпионов и завоевывать трофеи. Конечно же, ни один футболист не желает получать травмы. И то, что я почти на пять месяцев остался вне игры из-за повреждения, обидно и горько. Но сейчас я полностью здоров и со свежими силами готов к новому сезону.

Я изначально мечтал творить историю и брать трофеи с «Зенитом». И счастлив, что уже в своем первом сезоне мы выиграли все возможные титулы в России. В 2019 году я стал чемпионом Испании вместе с «Барселоной», и в России традиция выигрывать титул каждый год продолжилась. Уверен, в новом сезоне мы поборемся за еще одно чемпионство.

Я не боялся ничего перед переездом в Россию. Я только хотел стать частью клубной истории и сотворить эту историю. Прекрасно знал о том, как крепка связь между бразильцами и «Зенитом». Тот же Халк взял много титулов, своей игрой оставил значимый след в клубной истории. Я хотел приблизиться к нему, превзойти его. Никаких страхов.

Я приехал в «Зенит» не для того, чтобы просто отработать контракт, – я намерен побеждать, побеждать и побеждать. Это желание сохраняется. Насколько я знаю, в «Зените» я уже завоевал больше титулов, чем Халк. Хочу остаться самым титулованным бразильцем в истории клуба.

Россия – замечательная страна с радушными и открытыми людьми, которые хорошо относятся к иностранцам. Русским интересно узнавать новое об иностранцах – они могут подойти и спросить что-то, это приятно. Перед приездом в страну я слышал много разных мнений о России от людей, которые никогда тут не были.

Возможно, некоторые отзывы меня тревожили. Но, приехав в Петербург, я убедился в том, что все наоборот: те люди, которые не были в России и рассуждают о ней не очень хорошо, заблуждаются. Выводы делать можно только из личного опыта, и я могу сказать, что люди в России чудесные.

Накануне бразилец, который в одном из рейтингов попал в число лучших игроков прошлого сезона, выбрал себе новый номер в «Зените».

Все новости
Зарема: «Бердыев — вариант точно не хуже Черчесова, но насколько лучше?»
Сегодня, 01:39 Комментарии0
Бывший тренер «Кайрата»: «В Казахстане был „бум“ по Аршавину»
Вчера, 22:48 Комментарии3
Газизов: «Нормально отношусь к вакцинации, но она должна быть добровольной»
Вчера, 19:40 Комментарии8
Ларссон: «Наверное, при Витории буду играть чистого десятого номера»
Вчера, 19:11 Комментарии7
Непомнящий: «Дзюба способен принести пользу новой сборной России»
Вчера, 18:39 Комментарии22
Аршавин: «Лучший вариант для РПЛ — объединиться с Украиной»
Вчера, 17:19 Комментарии55
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 июля в 19:14, ред.
Если убрать залазареченность и стоимость....то игрок то высокоуровневый....да что там...классный игрок....
Но у нас привыкли обсуждать только по примеру бабушек у парадной (у подъезда)...
Ruslik1982
Ruslik1982
15 июля в 14:05
эх, ты не одинок, сколько таких "с детства за Зенит" даже тут, на сосере
4RT
4RT
15 июля в 13:54
Твои мечты так и останутся мечтам 😁
протон1
протон1
15 июля в 12:56
мечты сбываются. это ведь газпром
VAN ARM
VAN ARM
15 июля в 12:32
ну прям с детства мечтал играть только там)))))))))))))))
протон1
протон1
15 июля в 12:02
Малкому до Халка как до луны
протон1
протон1
15 июля в 12:01
У Халка в Зените 3 трофея всего, у Малкома уже 4. Разница лишь в том, что Халк был одним из творцов всех тех трофеев и лидером Зенита
Serg_Diamond
Serg_Diamond
15 июля в 10:50
Перешел из Барсы в Зенит чтобы играть в Лиге Чемпионов? Ну да, конечно, Барселона же туда обычно не попадает)))
cska1948
cska1948
15 июля в 10:45
"...Я изначально мечтал творить историю и брать трофеи с «Зенитом»..."
--------------------------
Вот ещё один, кто с пелёнок за Газпром!
Командир танка
Командир танка
15 июля в 10:19
у любого даже не болельщика Зенита если спросить, то сразу понятно кто есть кто. кто ты такой вообще ,чтобы говорить , что ты лучше чем Халк в истории клуба. Такое нужно заслужить.. Малкому ещё работать и работать.
nubom
nubom
15 июля в 10:13
Лучший вариант для Малкома - это беречь ноги и играть в Зените до пенсии...
Брулин
Брулин
15 июля в 10:00
Блин, титулов может и больше, только Халк запомнился как игрок, который в одиночку мог зарешать, а что ты можешь?
dadrail
dadrail
15 июля в 09:57
Продать бы его куда нибудь...
Шуnя771
Шуnя771
15 июля в 09:32
Трафаретное причитание... С детства мечтал играть за... того кто больше платит.
particular
particular
15 июля в 09:09, ред.
Участие в сотворении истории пока невеликое, но медицинскую медкнижку наполнил уже основательно...
Впору подумать, - чего будет больше, - титулов или выписных эпикризов..:)))
112910415
112910415
15 июля в 09:06
вовремя заметил начавшийся в Барсе кризис !
сообразил, что чемпионом страны в России стать проще !
понял, что с Зенитом вернее зайдёт в ЛЧ !
а главное - сумел стать частью клубной истории !
batog
batog
15 июля в 08:59
Как пришел в Зенит, так и творит, творит, творит......
Стасодзюб
Стасодзюб
15 июля в 08:42
Малком: «Я изначально мечтал творить историю и брать трофеи с „Зенитом“»


А за три матча ( 50 минут) возможно ли сотворить историю?
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
15 июля в 08:38
«Я как родился сразу полюбил Зенит»😂
Mangur
Mangur
15 июля в 08:36
Сказочник, рассказочник, этот Малком
ДАША Д
ДАША Д
15 июля в 08:26
Российские медальки только и сможет получать.
sihafazatron
sihafazatron
15 июля в 08:17
И счастлив, что уже в своем первом сезоне мы выиграли все возможные титулы в России
----------------------------------------------
разве кубок выиграли???
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100