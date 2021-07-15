Малком: «Я изначально мечтал творить историю и брать трофеи с „Зенитом“»

Форвард «Зенита» Малком поделился впечатлениями от выступлений в России.

Я перешел в «Зенит», потому что очень хотел играть в Лиге чемпионов и завоевывать трофеи. Конечно же, ни один футболист не желает получать травмы. И то, что я почти на пять месяцев остался вне игры из-за повреждения, обидно и горько. Но сейчас я полностью здоров и со свежими силами готов к новому сезону.

Я изначально мечтал творить историю и брать трофеи с «Зенитом». И счастлив, что уже в своем первом сезоне мы выиграли все возможные титулы в России. В 2019 году я стал чемпионом Испании вместе с «Барселоной», и в России традиция выигрывать титул каждый год продолжилась. Уверен, в новом сезоне мы поборемся за еще одно чемпионство.

Я не боялся ничего перед переездом в Россию. Я только хотел стать частью клубной истории и сотворить эту историю. Прекрасно знал о том, как крепка связь между бразильцами и «Зенитом». Тот же Халк взял много титулов, своей игрой оставил значимый след в клубной истории. Я хотел приблизиться к нему, превзойти его. Никаких страхов.

Я приехал в «Зенит» не для того, чтобы просто отработать контракт, – я намерен побеждать, побеждать и побеждать. Это желание сохраняется. Насколько я знаю, в «Зените» я уже завоевал больше титулов, чем Халк. Хочу остаться самым титулованным бразильцем в истории клуба.

Россия – замечательная страна с радушными и открытыми людьми, которые хорошо относятся к иностранцам. Русским интересно узнавать новое об иностранцах – они могут подойти и спросить что-то, это приятно. Перед приездом в страну я слышал много разных мнений о России от людей, которые никогда тут не были.

Возможно, некоторые отзывы меня тревожили. Но, приехав в Петербург, я убедился в том, что все наоборот: те люди, которые не были в России и рассуждают о ней не очень хорошо, заблуждаются. Выводы делать можно только из личного опыта, и я могу сказать, что люди в России чудесные.