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Газзаев: «Черчесову надо сказать спасибо, а не кидать грязь в спину»

15 июля 2021, 08:40

Экс-рулевой ЦСКА Валерий Газзаев поддержал Станислава Черчесова, который недавно покинул пост главного тренера сборной России.

Прежде всего неприятно было видеть, как многие «эксперты» устроили танец на костях. Слушать некоторых комментаторов становилось просто противно. Черчесов что, хотел проиграть? Да, есть золотое правило: нет результата — виноват тренер, есть результат — это достижение команды. И каждый из нас порой допускает ошибки. Разве есть специалист, который никогда не терпел поражений?!

Надо уважать тренерскую работу. Человек верой и правдой трудился пять лет, одерживал победы. И если сейчас он покинул пост, ему надо просто сказать спасибо за работу, а не кидать грязь в спину. Сложилось такое впечатление, что критики только и ждали момента, чтобы унизить... Комментаторы, которые еще недавно пели дифирамбы, быстро переобулись. Смотреть и слушать это, повторю, очень неприятно.

И второй момент. Пару недель назад уже говорил: на мой взгляд, следовало предоставить возможность нынешнему тренерскому штабу продолжить свою деятельность. Тем более отборочный цикл ЧМ-2022 уже идет, и ситуация в группе вполне рабочая.

Сейчас все выглядит так, что отставка произошла на эмоциях. Теперь давайте посмотрим, кого назначат и как этот специалист справится в отборочных матчах чемпионата мира. Как бы отставка не оказалась поспешной.

Ранее министр спорта РФ сообщил, когда сборная России объявит имя нового тренера.

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Шуnя771
Шуnя771 ответ armeec_ (раскрыть)
15 июля в 19:55
Дарова Петр!

Вот такие времена...)
Шуnя771
Шуnя771 ответ номер 12 (раскрыть)
15 июля в 19:54
Тонко...))
Поц
Поц
15 июля в 19:22
Спасибо может и лишнее, но то, что не только он виноват, это очевидно.
berda2003
berda2003
15 июля в 17:41
если бы он научился разговаривать нормально, а не корчил бы из себя козла, может быть, и не плевали бы в спину...
mensk
mensk
15 июля в 16:50
Не ожидал таких слов от Газзаеаа. Спасибо.
номер 12
номер 12
15 июля в 15:49
Заголовок надо читать по другому. В нем первое слово это не объект разговора, а обращение
armeec_
armeec_ ответ Шуnя771 (раскрыть)
15 июля в 15:20, ред.
Привет Олег.
Я арнул с его комментария (черчеса), как он якобы вырастил Дивеева в сб. )))
zim289
zim289
15 июля в 15:15
Мнение о Черчесове вообще не менялось. Что до назначения в сборную, что после.
Черчесов —дно
Евгений Быстров
Евгений Быстров
15 июля в 14:53
А то что он взял трех однотипных нападающих, никого не бесит?
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ cska1948 (раскрыть)
15 июля в 14:51
Да как вы не поймете, люди не потому ненавидят вислоухого, что сборная проиграла, а потому что, как человек он г...но, и люди видят его к ним отношение. Да еще и держался за кресло до последнего. Ушел бы в отставку сразу после матча с Данией, какое-то уважение к нему бы осталось.
протон1
протон1
15 июля в 14:37
тот . и этот с владикавказа. вроде бы
протон1
протон1
15 июля в 14:34, ред.
теперь можно и в гос. думу. там особенно такие нужны. главное что с орденом
Vector-B B
Vector-B B
15 июля в 14:27
один мошенник и жополиз поддержал другого
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
15 июля в 13:26
Бедный человек … 170 млн в год получал . Боже , какие страдания то…
протон1
протон1
15 июля в 12:54, ред.
спасибо Станислав Черчесов за позорное выступление сборной на евро 21, огромное спасибо. лучший тренер года просто . мировой уровень .
mars6791
mars6791 ответ stavr74 (раскрыть)
15 июля в 12:21
Вроде орден он какой то получил уже.
Futurista
Futurista ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
15 июля в 12:01
Люди везде есть разные...при чем здесь Россия?)...посмотри на Англию после ЧЕ...да мало ли еще...
протон1
протон1
15 июля в 12:00
а газаеву тоже скажем спасибо без сарказма за кубок уефа. а на поприще гос. думы увы . что за законы там они принимают. все для карманов и рассхитительства
протон1
протон1
15 июля в 11:58
за чемпионат мира 2018 по футболу могу сказать спасибо. еще бы если хоть не так. а вот после это просто ужас
Шуnя771
Шуnя771
15 июля в 11:29
Пять лет перебирал игроков... Перед 2018 через сборную сколько прошло? Человек семьдесят... А надо было тренировать ....
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
15 июля в 11:26
Приветствую Владимир!

Новое кое что есть - 4 защитника, высоко прессингуют, бегают....
заDOOMчивый
заDOOMчивый
15 июля в 11:25, ред.
урюк урюка поддержал,видать их кишлаки были по соседству. А ведь послушались Смородину и преклонили колена.может быть и до финала дошли.
Kosmos58
Kosmos58
15 июля в 11:14
Кукушка хвалит петуха ...
амурец
амурец
15 июля в 10:58
и за что спасибо? за то что везде обгадился?
armeec_
armeec_
15 июля в 10:56
Интересно, а за что ему надо сказать спасибо?
Он пришел с лозунгами, о смене курса, об омоложении сб.и.т.д И ни одного обещания не выполнил. Более того, привратил сб. в которую можно было залететь по блату, куча старых игроков, ни тактики, ни стратегии, ничего за эти 5 лет. Так еще ради своего эго, на всю страну унижал молодежь (история с Чаловым, Миранчуком).ради того, что бы доказать, что он якобы прав. А своими мерзкими интервью и действиями, с каждым разом увеличивал ненавесть и отвращение к этой сборной. Он бы и не ушел и продолжал в том же духе, но чаша г.... уже была через край, что дальше некуда.
stavr74
stavr74
15 июля в 10:52
Черчесову надо сказать спасибо, и орден сутулова с закруткой на спине
Karlnfo
Karlnfo
15 июля в 10:49
что-то у него до фига ошибок было уже. Черезчур много... его туда поставили потому что "надо было" а не для достижения результатов
VAN ARM
VAN ARM
15 июля в 10:44
солидарность изгнанных неудачников)))))
Стасодзюб
Стасодзюб ответ Мага Шульман (раскрыть)
15 июля в 10:39
Там все в основном играют в европе и не получают столько денег сколько наши,которым до одного места выйдут они с группы не выйдут,так же и в клубах,а те пашут как роботы,зная что за прогулы сразу лавка,а нашим до одного места опять же лижбы быстрее кончилось время. Те же Венгры как бились с ТОП командами до конца,а наши шо пешком ходили.
cska1948
cska1948 ответ Стасодзюб (раскрыть)
15 июля в 10:33
То, что должность гл. тренера футбольной сборной является расстрельной знают всё специалисты и не только. Так что Черчесов знал на что идёт, когда возглавил сборную. Его ошибка в том, что он, после провала на Евро, попытался усидеть в кресле гл. тренера, а не ушёл сразу.
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