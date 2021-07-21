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Олссон сменил «Краснодар» на «Андерлехт»

вчера, 12:11

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что полузащитник Кристоффер Олссон покидает клуб.

Хавбек продолжит карьеру в «Андерлехте».

Олссон провел в составе «быков» 80 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Ранее была информация, что «Краснодар» хочет подписать полузащитника «Лиона».

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:44
Да всё хорошо будет у Быков в этом сезоне.
А насчёт тонущих кораблей, это лишнее.
протон1
протон1
вчера в 16:13
это потеря для нас - он этой весной сильно прибавил. Ни газинский ни вилена его не заменят
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:07
Хороший выбор.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 14:50
Все правильно сделал
makkie
makkie
вчера в 13:02
Вовремя сбежал с тонущей шхуны Галицкого.
Ну теперь точно воспитанникам академии Краснодара все двери открыты - в атаке некомплект, в центре поля тоже, защита проходной двор во главе с Кайо.
Быки вообще готовы к сезону? Фаустелло, ау!)
За адекватность
За адекватность
вчера в 12:54
За 4,5 млн купили, за 4 продали (если верить трансфермаркету), бизнес однако. Чего-то выдающегося швед на мой сугубо субъективный взгляд в "Краснодаре" не показал, так что с учетом того, что избавились от легионера, наверное нормальная сделка. Успехов ему в "Андерлехте." Как обычно личное мнение.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:49
Удачи ему в новом клубе!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:22
Удачи в новом клубе.
David Young
David Young
вчера в 12:15
Перешёл в клуб примерно равный по уровню с Краснодаром, но со значительно более богатой историей, и играющий в более атакующей и яркой лиге.

Удачи Кристофферу в Андерлехте.
g3uhux3xk4bf
g3uhux3xk4bf
вчера в 12:11
Удачи ему в новом клубе.
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