Олссон сменил «Краснодар» на «Андерлехт»

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вчера, 12:11

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что полузащитник покидает клуб.

Хавбек продолжит карьеру в «Андерлехте».

Олссон провел в составе «быков» 80 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Спасибо за игру, Крис @krisolsson! 👏



Кристоффер Олссон переходит в бельгийский «Андерлехт». Подробности 👇https://t.co/vo3t3OSWtr — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 21, 2021

Ранее была информация, что «Краснодар» хочет подписать полузащитника «Лиона».