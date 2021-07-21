Олссон сменил «Краснодар» на «Андерлехт»

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что полузащитник Кристоффер Олссон покидает клуб.
Хавбек продолжит карьеру в «Андерлехте».
Олссон провел в составе «быков» 80 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.
Спасибо за игру, Крис @krisolsson! 👏— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 21, 2021
Кристоффер Олссон переходит в бельгийский «Андерлехт». Подробности 👇https://t.co/vo3t3OSWtr
Ранее была информация, что «Краснодар» хочет подписать полузащитника «Лиона».
А насчёт тонущих кораблей, это лишнее.
А насчёт тонущих кораблей, это лишнее.
Ну теперь точно воспитанникам академии Краснодара все двери открыты - в атаке некомплект, в центре поля тоже, защита проходной двор во главе с Кайо.
Быки вообще готовы к сезону? Фаустелло, ау!)
Ну теперь точно воспитанникам академии Краснодара все двери открыты - в атаке некомплект, в центре поля тоже, защита проходной двор во главе с Кайо.
Быки вообще готовы к сезону? Фаустелло, ау!)
Удачи Кристофферу в Андерлехте.
Удачи Кристофферу в Андерлехте.