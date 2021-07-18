«Краснодар» подписал форварда за 20 млн евро. Двуногий, круто читает игру и воспитан Бундеслигой

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вчера, 16:28

Шесть лет в Германии, но есть важная оговорка.

Кордоба хочет услышать гимн Лиги чемпионов

Не скучно бороться за выживание с «Гертой», «Кельном» и «Майнцом». Но еще веселее перебраться в Россию, где у «Краснодара» прошлый сезон в чемпионате не задался, зато случился достойный дебют в ЛЧ . Ганчаренко бывал в турнире с ЦСКА , снова мечтает туда попасть. И Джон Кордоба – необходимый новичок для такой задачи.

Нуждались в похожем центральном нападающем, ведь воспитанники подводят. Комличенко не пробился в основу и ушел. Судьбу Игнатьева знаете – не тот подход. И Слуцкий не сделал из талантливого молодого форварда результативную машину. В прошлом сезоне получилась «Ока», но за миллионы евро. Как сообщают, «Краснодар» получил от «Рубина» за трансфер Игнатьева 7 миллионов.

Теперь Ари с Бергом ушли – логично, что в команде Ганчаренко ветераны больше не нужны. Дефицит нападающих очевиден, действовать надо было быстро, подписать новичка еще до старта РПЛ . Или нескольких, ведь сначала взяли Ильина из «Ахмата», а теперь «Краснодар» официально подтвердил сделку с Кордобой — осталась лишь одна деталь.

Подписание Кордобы – рекордный трансфер «быков»

В Германии заявили о сделке за 20 млн евро. Доселе в топе Галицкого были Кабелла — за француза отдали 12 млн евро, Вильена – обошелся в 9, Куэва – контракт перуанца оценили в 8, как и сделку с младшим Вандерсоном. Также «быки» не скупились на центральных защитников – Гранквист и Спайич обошлись суммарно в 11 млн евро.

С другой стороны, расходы не равны тем, что у конкурентов. Поэтому «Краснодар», получив раньше за Смолова и Игнатьева неплохие деньги, может раз шикануть. И для «Герты» это нерядовой переход, второй по дороговизне в истории. Больше им отдал только «Интер» за австрийца Лазаро, которого Маротта бросает по арендам. Но дело не только в деньгах.

Немецкие клубы лишь притворяются вечно бедными. «Кельн» в сезоне-2019/20 потратил только на зарплаты работников клуба 70.13 млн евро, «Герта» — 80.1 млн евро. Рассказы, будто Кордоба ел одни сухари в Ла Лиге (выступал за «Эспаньол» и «Гранаду») и Бундеслиге, а в РПЛ отправился за деньгами – от незнания. У «Краснодара» все расходы за год могут быть не выше, чем у берлинцев на одну зарплату.

Кордоба идет играть в футбол, как привык. По самоотдаче к нему не было вопросов. А вот результативность скакала. Когда только адаптировался, то набирал максимум 10 баллов по «гол+пас» в Бундеслиге. Но последний сезон в «Кельне» принес ему 13 мячей и 2 ассиста. В «Герте» тоже .

Пропустил 128 дней за сезон из-за разных травм

А вот и оговорка. Кордоба – силовой форвард с ростом в 188 сантиметров, крепкий, не худой. Но были проблемы со здоровьем. Пропускал два отрезка по полтора месяца из-за проблем со связками, а еще восстанавливался после мышечной травмы. Набралось 4 месяца в лазарете и минус 13 матчей на том отрезке в «Герте».

Отсюда зимний трансфер Пентека из «Милана» за 24 млн евро. Вот только в мае бедняга Кшиштоф сломал лодыжку, «Герте» пришлось искать покупателя для контракта Кордобы. Нужно получить хорошие деньги за одного из футболистов, чтобы без проблем вписываться в правила. Кстати, в «Кельне» у Джона тоже были отрезки с травмами.

Разумеется, должен был найтись подвох. Будь Джон железным снайпером с рекордной результативностью, то с его агентом вели бы переговоры люди из Мюнхена или Дортмунда. А раз были не самые жесткие, но травмы, то справился спортивный директор «Краснодара» Савостин. Осталось лишь продумать план тренировок для Кордобы, чтобы избежал новых травм.

По манере игры напоминает звезду «Спартака»

Хрестоматийный нападающий, в стиле Эменике – агрессивный, хитрый. И головой сыграет, даже когда находится спиной к воротам. И мяч в ворота катнет любой ногой, иногда левой бьет даже сильнее, хотя записан в базах данных правшой. И пенальти заработает, падать красиво умеет. Кордоба — классический колумбийский форвард. Тамошняя земля уникальная, богата именно на центральных нападающих.

Их словно на станке штампуют – Сапата, Муриэль, Морельос, до этого были Бакка, Фалькао и Джексон. Конечно, если «Краснодар» вправду отдал именно 20 млн евро за легионера, то пойдут шутки о продуктивной академии. Но где вина клуба? Будь Комличенко равным по взрывным характеристикам с Кордобой, а Иван Игнатьев с другим отношением и голевыми показателями – оба играли бы в основе.

А так Кордоба готовится к переезду, снайпера заждались после Смолова. У «Краснодара» неприлично много атак, игра первым номером, но качество моментов не очень. По этому показателю пропустили вперед ЦСКА , что тоже не вышел в еврокубки. Даже в сезоне, в котором завоевали путевку в Лигу чемпионов, объемом верных подходов не баловали.

Результативного наконечника не хватало давно. Мусаев нахваливал Берга за труд без мяча, но на табло учитывают только голы. По их количеству «горожане» обычно вторые-третьи в РПЛ . Но нужно забивать так часто, как «Зенит», чтобы с ним посоревноваться в сезоне, когда Семака, скорее всего, опечалит жребием из третьей корзины ЛЧ , а «Краснодар» без еврокубков получит задачу в них вернуться.

Ну и про Кубок России пора подумать – на новом стадионе не хватает трофея. Кордоба поможет. Его контракт — дорогое удовольствие, и очень надеемся, что именно удовольствие. Классный игрок, если избежит травм и поймет указания тренера, то появится претендент на звание лучшего снайпера сезона. С голевым чутьем у него полный порядок – отлично читает отскоки и сэйвы.

В Ла Лиге и Бундеслиге ему не хватало стабильности и класса для 20 мячей за чемпионат. Но вот в Бундеслиге 2 у него такой сезон был. Если «Краснодар» побежит, а Вандерсон, Кабелла, Классон и Газинский создадут моменты, как умеют, то у Кордобы будет шанс порадовать не раз и не десять. Понятно, почему такой трансфер одобрен – хотят выудить опытного и проверенного в топ-5 человека, которому не тридцать три года, а на пять меньше.

Переплачивают где-то на 5 млн – рыночная стоимость форварда в районе 15 млн евро, столько платила «Герта», на что немцы указывают. За двадцатку в Берлин подпишут нападающего того же класса, но моложе. Но это закон при переезде крутого игрока в Россию. «Краснодар» нашел двух форвардов, осталось выбрать схему и наиграть или дуэт, или лучшего. Надеемся, колумбийский Иван в атаке окажется полезнее, чем предыдущий.