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Терюшков: «„Химки“ могут приобрести максимум двух футболистов»

20 июля 2021, 10:51

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» могут приобрести максимум двух футболистов до окончания регистрационной заявки РПЛ.

По усилению линии нападения ведется работа, сейчас максимально смотрим, важно соотношение цены и качества игроков, поэтому в ближайшее время будем исходить из этого. Я думаю, что до матча с «Зенитом» мы не успеем кого-то приобрести, будем играть составом, который есть. Дальше в течение месяца посмотрим на игроков, которые будут нам подходить под схему тренера. Как Игорь Геннадьевич [Черевченко] сказал, мы заинтересованы в линии нападения, остальные позиции в принципе сбалансированы, есть по два-три игрока на каждую позицию.

Я думаю, что максимум двух игроков сможем посмотреть, приобрести и заявить до конца [заявочной кампании].

По слухам, «Химки» могут подписать экс-защитника «Краснодара».

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Все комментарии
протон1
протон1
20 июля в 13:54
после той игры последней . усиление необходимо
ermak6848
ermak6848
20 июля в 11:42
Здесь как получится...и не последнее конечно финанасовая сторона
нечитайло
нечитайло
20 июля в 11:05
Смотрите по своим возможностям
КЭТиК
КЭТиК
20 июля в 10:55
Денег особо нету.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 10:55
Это уже хорошо...
Ironigor
Ironigor
20 июля в 10:55
Да уж, Химкам точно не помешало бы усиление.
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