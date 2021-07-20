Терюшков: «„Химки“ могут приобрести максимум двух футболистов»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» могут приобрести максимум двух футболистов до окончания регистрационной заявки РПЛ .

По усилению линии нападения ведется работа, сейчас максимально смотрим, важно соотношение цены и качества игроков, поэтому в ближайшее время будем исходить из этого. Я думаю, что до матча с «Зенитом» мы не успеем кого-то приобрести, будем играть составом, который есть. Дальше в течение месяца посмотрим на игроков, которые будут нам подходить под схему тренера. Как Игорь Геннадьевич [Черевченко] сказал, мы заинтересованы в линии нападения, остальные позиции в принципе сбалансированы, есть по два-три игрока на каждую позицию.

Я думаю, что максимум двух игроков сможем посмотреть, приобрести и заявить до конца [заявочной кампании].