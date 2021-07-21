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«Нижний Новгород» подписал контракт с экс-форвардом «Ахмата»

вчера, 19:53

«Нижний Новгород» на официальном сайте объявил о подписании нападающего сборной Албании Бекима Балая.

О сроках контракта с 30-летним футболистом клуб не сообщает.

«По окончании прошлого сезона меня вызвали в сборную Албании на товарищеские матчи с Уэльсом и Чехией, которые проходили в начале июня. Потом у меня был небольшой отпуск. Тем временем мне стали приходить предложения из разных клубов, но я выбрал „Нижний Новгород“. Почему? Я прекрасно знаком с Российской Премьер-Лигой. Это очень сильный, интересный чемпионат и я, не раздумывая, решил вновь окунуться в эту незабываемую атмосферу», — сказал Балай.

Балай выступал за «Ахмат» с 2016 по 2019 год. Также он играл за «Тирану», «Спарту», «Генчлербирлиги», «Риеку» и другие команды.

Также недавно «Нижний Новгород» объявил о подписании воспитанника «Зенита».

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Все комментарии
RBA
RBA
сегодня в 01:13
Для Нижнего неплохое усиление.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:29
По игре в Тереке, реально может усилить Нижний.
Успехов и удачи на Волге!!!)
протон1
протон1
вчера в 21:33
на счет сильного чемпионата конечно переборщ. но зарплаты дают не хуже чем в европе. и это очень ошибочно
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:33
Ну а сейчас за Нижний Новгород поиграешь.
drug01
drug01
вчера в 20:03
Желаем удачного старта
shlomo
shlomo
вчера в 19:54
Как то натужно Нижний команду набирает
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