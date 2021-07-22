Арустамян: «„Локомотив“ ведёт себя как клуб-олигарх»

Футбольный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале высказался о финансовой ситуации в «Локомотиве» и последних кадровых перестановках в московском клубе.
В «Локомотив» на пост руководителя по спорту и развитию официально перешёл Ральф Рангник, техническим директором стал Томас Цорн. Теперь давайте считать: 5,5 млн евро на зарплаты для Рангника и помощников, 100 млн рублей на исследование по оптимизации бизнес-процессов от бостонской компании. Хочу зафиксировать, какие феноменальные это траты. Более-менее весь наш футбол смирился с суровыми экономическими реалиями. А «Локомотив» ведёт себя как клуб-олигарх — будто его приобрёл очень богатый человек, который не считает деньги. Для сравнения: схожее в целом исследование от Hypercube обошлось РФС всего в 170 тысяч евро.
За «Локо» можно было бы порадоваться — правда, новости изнутри клуба не сочетаются с его финансовыми проблемами. За последние годы «Локо» упустил игроков миллионов на 25-30 евро. В первую очередь, речь о Хвиче Кварацхелии, Никите Иосифове и Максиме Мухине. Главный актив клуба — всё же игроки, а «Локомотив» не смог сохранить своих талантов, при этом вкладываясь в разные консалтинговые услуги. Ради чего, чтобы стать новым «Зальцбургом»? Или новым супертопом в РПЛ? Или оставить всё как сейчас?
Вопросов много, и хочется узнать на них ответы. Зачем нужны Рангник и аудит, куда клуб идёт, какова его стратегия? Об этом можно только догадываться — сам «Локомотив» ответов не даёт. Ни одного интересного, содержательного интервью [генерального директора «Локо»] Леонченко или [председателя совета директоров] Плутника мы не видели.
Да парни талантливые, но какое у них будет будущее ещё вопрос. Может сложится так, что Локо ещё сэкономил на них, а не потерял. Иосифов и Мухин пришли в Локо в 2018 и 2019 году соответственно и вроде бы хотели играть за Локо, но агенты просили очень большие откаты. С Хвичей немного другая история. Он был только в аренде, а не принадлежал клубу и после того как неплохо показал себя начались опять же агентские игры. Хвича кстати жестко кинул грузинский Рустави, которому принадлежал, перейдя в Рубин. Нобель почему то на эту историю не обращает внимание. Надо ещё посмотреть где будут эти игроки через пару лет.
Так всё таки что лучше платить сумасшедшие откаты агентам или пригласить на эти деньги специалиста, который отлично ранее работал в системе которая исключает подобные случаи? Думаю Локо делает всё правильно.
Да парни талантливые, но какое у них будет будущее ещё вопрос. Может сложится так, что Локо ещё сэкономил на них, а не потерял. Иосифов и Мухин пришли в Локо в 2018 и 2019 году соответственно и вроде бы хотели играть за Локо, но агенты просили очень большие откаты. С Хвичей немного другая история. Он был только в аренде, а не принадлежал клубу и после того как неплохо показал себя начались опять же агентские игры. Хвича кстати жестко кинул грузинский Рустави, которому принадлежал, перейдя в Рубин. Нобель почему то на эту историю не обращает внимание. Надо ещё посмотреть где будут эти игроки через пару лет.
Так всё таки что лучше платить сумасшедшие откаты агентам или пригласить на эти деньги специалиста, который отлично ранее работал в системе которая исключает подобные случаи? Думаю Локо делает всё правильно.