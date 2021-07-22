ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Арустамян: «„Локомотив“ ведёт себя как клуб-олигарх»

22 июля 2021, 06:30

Футбольный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале высказался о финансовой ситуации в «Локомотиве» и последних кадровых перестановках в московском клубе.

В «Локомотив» на пост руководителя по спорту и развитию официально перешёл Ральф Рангник, техническим директором стал Томас Цорн. Теперь давайте считать: 5,5 млн евро на зарплаты для Рангника и помощников, 100 млн рублей на исследование по оптимизации бизнес-процессов от бостонской компании. Хочу зафиксировать, какие феноменальные это траты. Более-менее весь наш футбол смирился с суровыми экономическими реалиями. А «Локомотив» ведёт себя как клуб-олигарх — будто его приобрёл очень богатый человек, который не считает деньги. Для сравнения: схожее в целом исследование от Hypercube обошлось РФС всего в 170 тысяч евро.

За «Локо» можно было бы порадоваться — правда, новости изнутри клуба не сочетаются с его финансовыми проблемами. За последние годы «Локо» упустил игроков миллионов на 25-30 евро. В первую очередь, речь о Хвиче Кварацхелии, Никите Иосифове и Максиме Мухине. Главный актив клуба — всё же игроки, а «Локомотив» не смог сохранить своих талантов, при этом вкладываясь в разные консалтинговые услуги. Ради чего, чтобы стать новым «Зальцбургом»? Или новым супертопом в РПЛ? Или оставить всё как сейчас?

Вопросов много, и хочется узнать на них ответы. Зачем нужны Рангник и аудит, куда клуб идёт, какова его стратегия? Об этом можно только догадываться — сам «Локомотив» ответов не даёт. Ни одного интересного, содержательного интервью [генерального директора «Локо»] Леонченко или [председателя совета директоров] Плутника мы не видели.

Все новости
Слухи«Нижний Новгород» нашёл спонсоров
Сегодня, 19:22 Комментарии14
Бюджет «Уфы» на новый сезон сократился на 25%
Вчера, 15:54 Комментарии11
«Спартак» и ЦСКА подорожали на 100%+, «Зенит» топчется на месте. Закупочная стоимость составов топ-клубов РПЛ
22 июляАлександр Чистяков в блоге Футбол и деньгиКомментарии15
Свободный агент за полмиллиарда евро. Никто в мире не может позволить себе такую роскошь, как Месси
21 июляАлександр Чистяков в блоге Футбол и деньгиКомментарии36
Слухи«Барселона» отказалась от выгодного контракта ради отношений с Китаем
20 июля Комментарии21
Смутное будущее «Локомотива». Деньги на Рангника нашлись, но менеджмент подводит
19 июляСтанислав Горин в блоге Футбол и деньгиКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Байкал-38. (раскрыть)
22 июля в 22:26, ред.
Осталось вернуть Смородскую и переименоваться в Титаник, на фарт!
протон1
протон1
22 июля в 20:35
Ждем подорожание билетов на плацкарт..
Союзник противников
Союзник противников
22 июля в 19:28
Дохрена хочешь знать и выглядеть специалистом футбола.Копай инсайды и довольствуйся этим,а игры буратин выше твоего понимания.Логику в действиях он ищет...
Евгений Сербин
Евгений Сербин
22 июля в 13:26
Старая мудрость. Работает, не трогай. Был Сёмин и всё шло своим чередом.
Супервайзер
Супервайзер
22 июля в 10:26
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    22 июля в 09:58, ред.
    Откуда деньги...??? Откуда ...???...Мы платим им за перемещение по необьятным простором нашего государства. Вот и можно содержать ни кому не нужные структуры. Если конечно верить Арустумяну.
    Ironigor
    Ironigor
    22 июля в 09:54
    Чужая семья 👪, тёмный лес !
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    22 июля в 09:20
      jobss
      jobss ответ Legend 6 (раскрыть)
      22 июля в 09:19
      .
      Vik_ont25
      Vik_ont25
      22 июля в 09:17
      "Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха! "
      ОПС
      ОПС
      22 июля в 08:56
      Деньги выше всего.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ mihaluch (раскрыть)
      22 июля в 08:29
      Но деньги то государственные. Ржд мы все с одержим, у нас билет на электричку до Москвы 150 км, полтора часа езды уже 800 руб стоит в одну сторону. А многие в Москве работают. Госденьги тратить легко и приятно
      Sergei Egorov
      Sergei Egorov
      22 июля в 08:06
      Нобель болельщик Спартака, этим всё сказано. Локомотив несколько раз ошибся с трансферами ,упустили Хвичу, подписали а потом выкинули непонятного немца , поэтому они взяли специалистов ,а этим профессионалам морового уровня нужно платить, бесплатно никто работать не будет. Но эти затраты окупятся, я уверен.
      Loban.TotalFootball
      Loban.TotalFootball
      22 июля в 07:40
      дык футбол здесь не главное... откаты, сэр!
      mihaluch
      mihaluch
      22 июля в 07:36
      Деньги есть вот так и ведёт.
      Futurista
      Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      22 июля в 07:33
      "Нам и так всё нравится..."...
      Конечно вам все нравится)...зачем вам эти "Утиные истории"...Зенит - чемпион это главное...а как...почему...за чей счет - это мелочи)...
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      22 июля в 07:31, ред.
      А откуда Нобель взял сумму в 25-30 миллионов евро?
      Да парни талантливые, но какое у них будет будущее ещё вопрос. Может сложится так, что Локо ещё сэкономил на них, а не потерял. Иосифов и Мухин пришли в Локо в 2018 и 2019 году соответственно и вроде бы хотели играть за Локо, но агенты просили очень большие откаты. С Хвичей немного другая история. Он был только в аренде, а не принадлежал клубу и после того как неплохо показал себя начались опять же агентские игры. Хвича кстати жестко кинул грузинский Рустави, которому принадлежал, перейдя в Рубин. Нобель почему то на эту историю не обращает внимание. Надо ещё посмотреть где будут эти игроки через пару лет.
      Так всё таки что лучше платить сумасшедшие откаты агентам или пригласить на эти деньги специалиста, который отлично ранее работал в системе которая исключает подобные случаи? Думаю Локо делает всё правильно.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      22 июля в 07:27
      Скользкий тип, где платят туда и дует
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      22 июля в 07:18
      Не нравится мне, этот гусь. Восхвалять одних, опуская других, это его хлеб. И ещё перед стартом чемпионата.
      Ну ка Арастюмян! Сбагри, чем-нибудь про ЦСКА, или Зенит).
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      22 июля в 06:57, ред.
      Пусть Нобель сам идёт игроков продавать...(млн на 25-30 евро)...
      У Локо спонсор РЖД....
      Захотят завтра консультантами и директорами назначат Тома Круза и Бреда Питта....
      В помощь к Рангнику и Цорну...))
      Что в принципе не вызовет удивления...после появления самих...Рангника и Цорна...)))
      Legend 6
      Legend 6
      22 июля в 06:51
      Если у Локо начнутся серьёзные проблемы с деньгами, они начнут продавать места на стадионах с бельём и включать в стоимость страховки жизни и здоровья.
      shlomo
      shlomo
      22 июля в 06:46
      Посмотрим, что из этого получится...
      112910415
      112910415
      22 июля в 06:44
      а что скажет начальник транспортного цеха ?
      beefs
      beefs
      22 июля в 06:41
      Так очевидно же, что у 5ас футбол мало кого интересует, важнее финансовые потоки...
      ДАША Д
      ДАША Д
      22 июля в 06:40
      Это железнодорожный Титаник.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      22 июля в 06:32
      Нобель врать не будет!
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100