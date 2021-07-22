Арустамян: «„Локомотив“ ведёт себя как клуб-олигарх»

Футбольный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале высказался о финансовой ситуации в «Локомотиве» и последних кадровых перестановках в московском клубе.

В «Локомотив» на пост руководителя по спорту и развитию официально перешёл Ральф Рангник, техническим директором стал Томас Цорн. Теперь давайте считать: 5,5 млн евро на зарплаты для Рангника и помощников, 100 млн рублей на исследование по оптимизации бизнес-процессов от бостонской компании. Хочу зафиксировать, какие феноменальные это траты. Более-менее весь наш футбол смирился с суровыми экономическими реалиями. А «Локомотив» ведёт себя как клуб-олигарх — будто его приобрёл очень богатый человек, который не считает деньги. Для сравнения: схожее в целом исследование от Hypercube обошлось РФС всего в 170 тысяч евро.

За «Локо» можно было бы порадоваться — правда, новости изнутри клуба не сочетаются с его финансовыми проблемами. За последние годы «Локо» упустил игроков миллионов на 25-30 евро. В первую очередь, речь о Хвиче Кварацхелии, Никите Иосифове и Максиме Мухине. Главный актив клуба — всё же игроки, а «Локомотив» не смог сохранить своих талантов, при этом вкладываясь в разные консалтинговые услуги. Ради чего, чтобы стать новым «Зальцбургом»? Или новым супертопом в РПЛ ? Или оставить всё как сейчас?

Вопросов много, и хочется узнать на них ответы. Зачем нужны Рангник и аудит, куда клуб идёт, какова его стратегия? Об этом можно только догадываться — сам «Локомотив» ответов не даёт. Ни одного интересного, содержательного интервью [генерального директора «Локо»] Леонченко или [председателя совета директоров] Плутника мы не видели.